Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se

Autor:
Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v Los Angeles, kde musí mít dům plochu minimálně 465 m2. Wahlberg jej prodal za 55 milionů dolarů v roce 2023, Paris ho letos koupila za 63 milionů dolarů.
Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak... Dům se může pochlubit vysokými stropy a podlahami z tvrdého dřeva. Kuchyň je vybavená špičkovými spotřebiči a deskami z přírodního kamene, ale... V domě nechybí ani kancelář, kde si může Paris Hilton domlouvat své „aktivity“,... V domě je 20 (!) koupelen, všechny jsou obložené mramorem. Domácí kino má luxusní vybavení i rozměry. Venkoví jídelnu lemují sloupy. Velké terasy slouží k odpočinku s výhledem do soukromého údolí. Na zahradě lze odpočívat na kryté terase venkovního domku i za deště Obrovitý bazén vypadá spíš jako menší jezero... Pozemek s plochou šesti akrů má i vlastní golfové hřiště. Paris Hiltonová v módní kampani pro značku spodního prádla Agent Provocateur...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe

Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště

Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...

Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy

„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

26. září 2025

Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se

Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v...

26. září 2025

Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy

„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...

25. září 2025

Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte

Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...

25. září 2025

Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště

Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...

24. září 2025

Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální

Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...

24. září 2025

Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc

Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než...

23. září 2025

Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit

Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...

23. září 2025

Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení

Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je...

22. září 2025

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

22. září 2025

Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů

Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí...

21. září 2025

Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu

Advertorial

Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní...

20. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.