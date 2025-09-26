|
Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se
Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit
Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...
KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe
Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...
Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý
Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...
Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště
Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...
Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy
„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...
Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli
Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...
Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte
Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...
Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální
Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...
Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc
Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než...
Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení
Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je...
Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů
Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí...
Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu
Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní...