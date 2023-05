Nádherné sídlo vestavěli do zdí staré pevnosti na Azurovém pobřeží

Princezna Markéta Dánská byla pátým dítětem prince Valdemara Dánského a jeho manželky princezny Marie Orleánské. Byla sestřenicí anglické královny Alžběty a vládců Ruska a Řecka, patřilo jim i město Hannover a Orléans. Provdala se za prince Reného Bourbonsko-Parmského, se kterým měla čtyři děti.

Pár žil převážně ve Francii, ale během druhé světové války byl nucený uprchnout před nacisty. Po útěku přes Španělsko do Portugalska a následně do New Yorku princezna pracovala jako modistka klobouků, zatímco její manžel pracoval v plynárenské společnosti a její nejstarší dcera jako prodavačka, aby vyšla s penězi, dokud válka neskončí a oni se nebudou moci vrátit do Paříže.