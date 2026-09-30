Sídliště Ďáblice se začalo rodit v době, kdy ještě architekti mohli zkoušet odvážnější řešení a čerpat inspiraci ze Západu. Výsledná podoba navázala na soutěžní návrh z roku 1963. Na projektu rozsáhlého sídliště pro desítky tisíc lidí pracoval kolektiv autorů pod vedením architekta Viktora Tučka.
Plán tak těsně unikl pozdějšímu tlaku na rychlost a jednotná řešení. Výsledkem je sídliště, které si dodnes zachovalo osobitý charakter. Výstavba začala na konci 60. let a do roku 1975 byla dokončena podstatná část bytů.
Sídliště Ďáblice vlastně vůbec není v Ďáblicích. Po nedaleké obci jen získalo název, ve skutečnosti však leží v Kobylisích. V polovině minulého století, kdy se o stavbě sídliště začalo uvažovat, vypadaly hranice katastrů jinak než dnes a část nové zástavby zasahovala do katastru tehdy ještě samostatných Ďáblic.
Název se pak začal používat pro odlišení dílčích celků Severního města, tvořeného několika samostatnými sídlišti. Těmi dalšími jsou Bohnice, Kobylisy a Prosek.
Monumentální paneláky místy vytvářejí polootevřené bloky připomínající staré městské dvory. Uvnitř je zeleň a cesty pro pěší, auta se drží stranou. Právě střídání rušnějších ulic a klidných vnitrobloků dává sídlišti Ďáblice neobvyklý ráz.
Paneláky v sídlišti Ďáblice stojí za bližší pohled. V přízemí se otevírají velkorysé vstupy a průchody, jednolité plochy fasád rozbíjí plastické členění a ustoupená horní patra nabízejí střešní terasy. Překvapení čeká i za dveřmi: vstupní haly zdobí mozaiky či plastiky.
Park vznikal zároveň s domy. Architekti počítali s výsadbou stromů, pěšími cestami i místy k odpočinku, takže prostor mezi paneláky měl od začátku jasnou podobu. V jeho středu najdeme jezírko, které je dodnes jedním z nejpříjemnějších překvapení sídliště. Domy tu stojí přímo v zeleni.
Srdcem sídliště je prostor u dnešní stanice metra Ládví. Křižují se tu cesty, fungují obchody, kulturní dům i restaurace. Lidé sem míří za nákupy, jídlem či kulturou a náměstí žije i mimo cestu k metru. Příjemný ráz mu dodává obnovená fontána.
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Sídliště Ďáblice je unikát. Paneláky tu architekti dovedli k dokonalosti
Od 1. do 7. října se festival Den architektury pod mottem Bydlím, tedy jsem zaměří na bydlení. Komentované procházky představí sídliště Ďáblice (v sobotu 3. října) i další sídliště napříč Českem. Ta proměnila podobu velké části našich měst; program se proto podívá na jejich minulost, současnost i budoucnost.
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9. srpna 2026