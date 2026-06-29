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Z paneláku v Budějovicích vytvořili svépomocí útulný domov. Inspirací byla chalupa

Klára Lyons
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se podle majitelů člověk cítí spíš jako na chalupě než v panelovém domě.

Když si Sandra s manželem, tehdy ještě partnerem, hledali vlastní bydlení v Českých Budějovicích, měli jasnou představu. Chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň místo, které si budou moci upravit podle svých představ.

Rozpočet na novostavbu nestačil, a tak začali hledat starší byt určený k rekonstrukci. Nakonec našli třípokojový byt v panelovém domě v lokalitě, kde majitelka vyrůstala. Po první prohlídce bylo rozhodnuto.

„Na byt jsme se šli podívat a ještě ten samý den jsme si ho zarezervovali. Už při vstupu jsme věděli, že právě tady chceme bydlet,“ vzpomíná majitelka.

Venkovský styl s moderním nádechem

Byt s dispozicí 3+1 byl v původním stavu. Dominantou interiéru bylo staré umakartové jádro, které šlo hned po převzetí bytu pryč. Přestože dispozici nebylo možné zásadně měnit kvůli umístění stoupaček, majitelé provedli několik důležitých úprav. Oddělili toaletu od koupelny a kuchyň přesunuli do původního jídelního prostoru. Ostatní místnosti zůstaly na svém místě.

Majitelé chtěli byt s balkonem, bez nutnosti denně zdolávat schody a zároveň prostor, který si budou moci upravit podle svých představ.
Takto to vypadalo, když se vybouralo koupelnové jádro a kuchyň s jídelnou.
Majitelům se povedlo přinést do panelákového bytu kousek venkova.
Dřevěné prvky v bytě akcentují venkovský styl.
Kuchyň je v zajímavém barevném provedení.
17 fotografií

Následovaly tři měsíce intenzivní práce a nakonec majitelé zvládli rekonstrukci kompletně svépomocí. „Největší zásluhu na tom má můj tatínek. Bez něj bychom si museli najmout firmy a celý projekt by vypadal úplně jinak. Pracovali jsme ve třech a každou volnou chvíli jsme trávili na stavbě,“ vypráví Sandra.

Od začátku měli majitelé jasno v tom, jak má výsledný interiér vypadat. Inspiroval je nenucený venkovský styl doplněný o moderní prvky a přírodní materiály. Během rekonstrukce proto pečlivě vybírali vybavení, dekorace i jednotlivé povrchy.

Jedním z prvků, do kterých se majitelé zamilovali hned na začátku, byla francouzská okna v obývacím pokoji. V panelových bytech nejsou běžná, a právě díky nim se rozhodli pokračovat v netradičních řešeních i v dalších částech interiéru.

Namísto klasické výmalby použili ve většině místností tapety. Ve vstupní hale zvolili jemné široké pruhy v béžových odstínech, kuchyň doplnila bílá tapeta s drobnými květinovými motivy a obývací pokoj zdobí světlý vzor připomínající strukturu látky. Ložnice získala výraznější charakter díky tmavě zelené tapetě s motivem velkých listů a dětský pokoj oživila tapeta s farmářskými motivy.

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Srdcem domova je kuchyň

Nejdůležitější místností celého bytu je pro majitelku kuchyň, která propojuje praktičnost s útulnou atmosférou venkovského domu. „Chtěla jsem, aby se nám zde dobře vařilo, peklo i trávil společný čas. Když si sem večer s manželem sedneme, máme pocit, jako bychom byli na chalupě,“ říká Sandra.

Kuchyňská linka kombinuje plná dvířka s prosklenými a podsvícenými skříňkami. Charakter prostoru podtrhuje bílý obklad v obálkovém vzoru a také velký keramický dřez s přiznanou hranou, na který jsou majitelé obzvlášť pyšní. Součástí kuchyně je i praktická potravinová skříň umístěná přímo na pracovní desce.

Velkou pozornost věnovali majitelé také koupelně. Na relativně malé ploše chtěli vytvořit dostatek prostoru pro pračku, sušičku i prostorný sprchový kout. „Byl to asi největší oříšek celé rekonstrukce. Dlouho jsme přemýšleli nad každým centimetrem, ale nakonec se podařilo všechno skloubit,“ vzpomíná majitelka.

V koupelně vznikl velký walk-in sprchový kout doplněný závěsem, který opět odkazuje na venkovský styl. Umyvadlo stojí na masivní dubové desce, pod níž našla místo pračka i sušička. Výrazným prvkem je modrozelený obklad, který vybral Matěj. „V kombinaci se dřevem vytváří nádherný kontrast. Aby celek působil ještě výrazněji, použili jsme černou spárovací hmotu,“ popisuje Sandra.

Zajímavostí je také podlaha. Namísto klasické dlažby použili v koupelně stejný vinyl jako v ostatních místnostech. Díky tomu vznikl jednolitý povrch bez přechodů a prahů. Atmosféru venkovského stavení doplňují dřevěné posuvné dveře s kovovým kováním připomínající dveře od stodoly. Koupelnu i toaletu navíc majitelé vybavili akustickými panely, které zvyšují soukromí.

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Přestože rekonstrukce už je dokončená, majitelé mají s bytem ještě řadu plánů. V nejbližší době chtějí zařídit pokoj pro svého malého syna, kde nebude chybět velká rozkládací postel ani dostatek prostoru na hraní.

Proměna čeká také obývací pokoj. „Plánujeme vytvořit falešný krb s dekorativní římsou a elektrickou vložkou. Na římsu chceme vystavit rodinné fotografie a o Vánocích na ni věšet punčochy. Je to detail, který jsme si vysnili už během rekonstrukce,“ uzavírá majitelka.

Díky kombinaci venkovského stylu, přírodních materiálů a vlastní práce vznikl z původního panelového bytu útulný domov, jímž dnes majitelka na svém instagramovém profilu inspiruje další nadšence, kteří se pouštějí do rekonstrukce.

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