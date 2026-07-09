Brněnský panelový byt prošel kompletní proměnou, která dalece přesahuje běžnou rekonstrukci. Z původního 3+1 vznikl atypický 4+kk navržený zcela na míru životnímu stylu pětičlenné rodiny.
„Právě tato netradiční dispozice je tím, co byt odlišuje od většiny běžných panelových bytů. Nejde jen o hezký interiér, ale o navržení prostoru kolem každodenních potřeb konkrétní rodiny, jejich zvyků, pracovního režimu i způsobu trávení společného času,“ popisuje interiérová designérka z MoVe Design Veronika Málková, která dostala realizaci na starosti.
Majitelé původně bydleli v menším 2+kk, který přestal s rozrůstající se rodinou stačit. Při hledání nového bydlení pro ně byla zásadní lokalita – chtěli zůstat v blízkosti přírody, lesů a zároveň ve městě. Novostavby ale rychle vyřadili. Hledali především prostor, který si budou moci přizpůsobit svým potřebám. Většina novostaveb přišla majitelům příliš uniformní.
„Když majitelé byt koupili, bylo jim jasné, že bude potřeba kompletní rekonstrukce. Původní dispozice nefungovala ani prakticky, ani pocitově. Úzká kuchyň, minimum úložných prostor, nevyhovující koupelna, staré rozvody i vrstvené materiály po předchozích úpravách. Přesto v prostoru viděli potenciál,“ popisuje Veronika.
Zadání bylo velmi konkrétní: vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový domov pro pětičlennou rodinu, který bude opravdu fungovat v běžném životě. Klienti chtěli velký dětský pokoj pro tři děti, samostatnou pracovnu pro každodenní home office, prostornou kuchyň, místo na čtení, dostatek úložných prostor, samostatné WC i koupelnu s denním světlem.
Aby bylo možné všechny požadavky splnit, bylo nutné byt dispozičně překopat úplně od základu. Původní obývací pokoj se proměnil v dětský pokoj, z ložnice vznikla kuchyň, z bývalé kuchyně obývací pokoj a z původní šatny samostatná pracovna. Výsledkem je atypický 4+kk, který byl takto také nově zkolaudován.
„Myslím, že nás překvapilo úplně celé dispoziční řešení. Nikdy by nás nenapadlo, že se dá panelák takhle přestavět,“ popisují majitelé.
Akustické prvky majitele nadchly
Největší pozornost dnes přitahuje právě pracovna, která vznikla v prostoru bývalé šatny. Protože majitel pracuje denně z domova a tráví dlouhé hodiny na online schůzkách, bylo potřeba vytvořit plnohodnotný pracovní prostor se soukromím, kvalitní akustikou, denním světlem i možností větrání. Designérky proto navrhly velké interiérové posuvné okno směrem do ložnice, blackoutovou roletu i akustické prvky včetně textilní omítky a panelů.
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Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu
„Toto byl asi největší šok. Z kumbálu vznikla plnohodnotná pracovna s obrovským oknem, posuvnými dveřmi a akustikou jako v kanceláři. Je to opravdu luxus,“ pochvalují si majitelé.
Dalším výrazným prvkem bytu jsou interiérová okna, díky kterým se světlo dostává i do míst, kde by ho v panelovém bytě málokdo čekal. Například do koupelny proudí přirozené denní světlo z obývací části.
„Toto řešení nám úplně vyrazilo dech. Najednou člověk přes den nepotřebuje v koupelně vůbec svítit,“ popisují majitelé. Všechna interiérové okna a skleněné dveře na míru vyrobila a dodala firma Alfastyl.
Nábytek na míru doplňuje Ikea
Celý interiér stojí na minimalistickém základu, ale zároveň je maximálně praktický pro každodenní rodinný provoz. Nábytek je téměř kompletně vyrobený na míru z materiálů Kronospan a Egger.
V dětském pokoji se atypické prvky kombinují s nábytkem z Ikey, který umožňuje snadnější proměny prostoru podle věku dětí. Nechybí ani detaily přizpůsobené konkrétním potřebám rodiny – noční orientační osvětlení na čidla, otočný televizní držák na dálkové ovládání nebo filtrace vody pomocí reverzní osmózy.
Velkou roli při návrhu hrála také ergonomie a akustika. Designérky se soustředily na to, aby byt nejen dobře vypadal, ale hlavně podporoval každodenní fungování rodiny.
„Hledali jsme někoho, kdo navrhuje skutečné bydlení pro rodinu, ne katalogový interiér. Potřebovali jsme funkčnost, pohodlí a řešení, která vydrží děti, práci i běžný chaos života,“ popisují majitelé.
Dnes rodina nejvíce času tráví v kuchyni, která se stala přirozeným centrem bytu. Přestože původně nebyla obývací část prioritou, právě propojení kuchyně, stolování a společného času nakonec vytvořilo nejsilnější atmosféru celého domova.
Na otázku, jestli by dnes něco udělali jinak, odpovídají bez váhání: „Vůbec nic. Byt je dnes opravdu náš přesně podle toho, jak žijeme.“