Sníh i rampouchy začínají během tání padat dolů na chodník. Výbor SVJ situaci zatím neřeší, prý tam dá ceduli „Pozor, padající sníh“.
Chtěl bych se zeptat, kdo je v tomto případě ze zákona zodpovědný za případné škody na zdraví nebo majetku – je to SVJ, nebo hlavní město jako vlastník chodníku? Dál by mě zajímalo, zda je přípustné volat k odstranění ledu hasiče, nebo zda si musíme najmout soukromou firmu s plošinou.
Máme také zkušenost, že instalované sněholamy na jedné části střechy ledové masy spíš nadzvedly a vytvořily nebezpečný převis, což situaci ještě zhoršilo. Je jejich instalace povinná, nebo existují i jiná řešení?