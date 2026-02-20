Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce

Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku, kde se denně pohybuje velké množství lidí, maminky s kočárky a senioři. Na střeše se nyní vytvořily větší vrstvy sněhu a někde visí i rampouchy, popisuje Tomáš problémy pro seriál Sousedské války.

Sníh i rampouchy začínají během tání padat dolů na chodník. Výbor SVJ situaci zatím neřeší, prý tam dá ceduli „Pozor, padající sníh“.

Chtěl bych se zeptat, kdo je v tomto případě ze zákona zodpovědný za případné škody na zdraví nebo majetku – je to SVJ, nebo hlavní město jako vlastník chodníku? Dál by mě zajímalo, zda je přípustné volat k odstranění ledu hasiče, nebo zda si musíme najmout soukromou firmu s plošinou.

Máme také zkušenost, že instalované sněholamy na jedné části střechy ledové masy spíš nadzvedly a vytvořily nebezpečný převis, což situaci ještě zhoršilo. Je jejich instalace povinná, nebo existují i jiná řešení?

