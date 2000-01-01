Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním pohledu je jasné, že dům má neopakovatelné kouzlo. Za 3,9 milionu liber, v přepočtu 109 milionů korun, může být tato nemovitost, jako vystřižená z Alenky v říši divů, vaše.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Moderní dům v Blenheim Farm z roku 2020 vyrostl na místě starého bungalovu. Zvenčí působí minimalisticky, uvnitř však připomíná katalog pro dolarové milionáře, kteří chtějí žít ekologicky, stylově a ideálně i s výhledem na vlastní les.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
„Než jsme dům s manželem navrhli, studovala jsem feng-šuej; hodně jsem přemýšlela o architektonických výkresech a o tom, kam by co mělo patřit,“ řekla Belles Berryová.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Velmi zvláštní je dispozice domu. Je jednopodlažní a obytnou část od ložnicové oddělují silné stěny a dlouhá chodba. Díky tomu se v jedné části mohou pořádat večírky, zatímco druhá zůstává úplně tichá.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Knihovna od podlahy až ke stropu je částí literárního odkazu otce, který byl vášnivým milovníkem knih. V jeho sbírce se nachází přes pět tisíc svazků.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Architekti pracovali s horizontálními liniemi domu. Stavba je rozprostřená do šířky a téměř „objímá“ okolní zahrady. Z dálky je vidět hlavně kombinace světlých fasád, obrovských skleněných ploch a teras, které propojují interiér s exteriérem. Prakticky každá hlavní místnost má posuvné skleněné stěny vedoucí přímo do zahrady nebo na terasu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní hvězdou domu je kuchyň. V domě jsou hned dvě. Ta hlavní nabízí obrovský ostrůvek s vestavěným chladičem na šampaňské a legendární sporák Aga v holubí šedi, který Belles dostala od své matky.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Druhá kuchyň slouží jako zázemí pro přípravu jídla a uklízení. „Radost z navrhování vlastního domu spočívá v tom, že můžete mít dvě myčky, dvě ledničky a šest košů na odpadky, pokud chcete – a my jsme si to dopřáli,“ přiznává dcera slavné kuchařky.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér není jen minimalistický. Naopak, mnozí popisují dům jako „hravě extravagantní“.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
V obývacích pokojích visí pop-artové obrazy. Nacházejí se zde výrazné barvy, netradiční dekorace, a dokonce i disco koule nad jednou ze společenských částí domu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Ručně malovaná komoda pochází z francouzského kláštěra.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Všechny dlaždice v domě pocházejí z italského domu Porcelanosa, koupelny jsou od Lefroy Brooks, povrchová úprava je od Charlese Edwardse, leštěná betonová podlaha je od Lazenby’s a tapety na míru od firmy Zigati, Gucci & Cole & Son.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí hlavní ložnice je velká šatna s vestavěnými skříněmi.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
K dispozici je také krásná měděná vana, ze které jsou úchvatné výhledy.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
V domě, který má užitnou plochu velkou 370 m2, nechybí obří prosklené stěny, podlahové topení ani maličká kašna.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům má obrovské střešní světlíky a téměř od podlahy ke stropu vedená okna, takže během dne není potřeba rozsvěcet. Některé místnosti mají díky tomu téměř galerijní atmosféru.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Belles Berryová vystudovala prestižní francouzskou akademii Le Cordon Bleu, která je považována za nejlepší gastronomickou školu na světě a sama také vydala úspěšnou kuchařku. V domě proto nechybí ani pracovna na vymýšlení receptů.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je hudební místnost s dubovými trámy, kterou během lockdownu za covidu-19 proměnili majitelé v hernu.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože jde o ultramoderní dům, majitelé chtěli zachovat pocit anglického venkova. Proto jsou kolem domu štěrkové příjezdové cesty, vysoké živé ploty a trvalkové záhony.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Vzrostlé stromy chrání dům alespoň částečně před zraky zvědavců.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je samostatná chata pro hosty se třemi ložnicemi a vlastní koupelnou zasazená do rozlehlé zahrady.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Rodina postupně přistavěla bazén a tenisový kurt. Obojí bylo podle majitelky během covidu-19 skvělým pomocníkem.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Zvenčí dům působí mnohem střídměji než uvnitř. Je jednopodlažní, s čistými liniemi a minimalistickou fasádou, aby nenarušoval venkovskou krajinu. Celý projekt byl navržen ekologicky. Používá tepelné čerpadlo, podlahové vytápění a rozsáhlé zasklení pro přirozené světlo a úsporu energie.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost se nachází v krajině jižního Oxfordshiru a obklopuje ji čtyřhektarový pozemek.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům se nachází na samotě. Historická vesnice Ewelme je vzdálená něco málo přes šest kilometrů.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz