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Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo
V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany
Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...
Šokující proměna: Designér předělal rodičům panelákový byt za 1,3 milionu
Zrekonstruovat byt pro vlastní rodiče? To vyžaduje odvahu a velkou dávku talentu. Mladý designér Dominik Kvapil se do kompletní proměny panelákového bytu 3+1 ve Varnsdorfu pustil s obrovskou vervou....
Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů
Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...
Zvenčí jen travnatý kopec, uvnitř luxus. Podívejte se na unikátní dům pod zemí
Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší...
Rodina žije v ráji. Nahlédněte do domu v Troji, kde se beton potkává s mramorem
Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...
Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním...
To není film, ale realita. Uvnitř domu ve stylu Bonda se skrývá nevídaný luxus
Zapomeňte na obyčejné vily. V britském hrabství Derbyshire je na prodej futuristické sídlo za 6 milionů liber, v přepočtu za 168 milionů korun, které jako by vypadlo z bondovek. Kromě luxusního...
Spořivý Spořilov. Malé zahradní město vzniklo jako úřednická kolonie, přijato bylo rozporuplně
Malé zahradní město v pražských Záběhlicích bylo postaveno pro úředníky, v centru je kostel sv. Anežky České. Tato pražská čtvrť má dodnes svoje specifické kouzlo. I když se od dob výstavby ve Starém...
Rodina žije v ráji. Nahlédněte do domu v Troji, kde se beton potkává s mramorem
Novostavba rodinného domu v idylickém prostředí pražské Troji nadchne velkorysým prostorem, úchvatnými výhledy a interiérem, který skrze kombinaci opulentního mramoru, syrového betonu a přívětivého...
Bunkr z hororu, nebo boží chrám? Monstrum nad Terstem řidiče děsí i fascinuje
Když se blížíte k Terstu, nelze ho přehlédnout. Monumentální betonová stavba trčí nad krajinou tak výrazně, že si ji mnozí řidiči pamatují ještě roky poté. Někdo v ní vidí elektrorozvodnu, jiný...
Zoufale volala o pomoc. Architekti zachránili nádhernou vilu na Vinohradech
V roce 2019 nás oslovil majitel, který koupil vilu na krásné adrese v Praze. Začal se psát příběh znovuzrození krásného domu, jenž zoufale potřeboval záchranu, ale jen stěží vyhovoval současným...
Zvenčí jen travnatý kopec, uvnitř luxus. Podívejte se na unikátní dům pod zemí
Ve městě Barnstaple na jihozápadě Anglie zrekonstruovali bývalou podzemní viktoriánskou vodní nádrž, ze které vznikl luxusní dům se čtyřmi ložnicemi. Architektonický skvost je navíc k mání za nižší...
Proměna giganta z 60. let. Největší dělnická ubytovna se změnila na 507 bytů
Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává...
Odmítl život ve stanu. Muž postavil rodině nový domov na sutinách
Palestinský stavební dělník Alá Džúda se po zničení svého domu v uprchlickém táboře al-Šatí v Gaze, který měl podobu městské čtvrti, odmítl smířit s nestabilním životem v provizorních stanech nebo...
Byt v bývalé továrně v Praze skrývá unikát. Majitelka v něm spí nad kuchyní
Loft 2+kk v bývalé továrně v Praze, to zní docela skvěle, ne? Jenže jeho úprava pro konkrétní majitelku nebyla vůbec jednoduchá. V bytě se totiž mělo nejen bydlet, ale investorka zde měla mít i...
Pronájem komerčních prostor, 40 m2, Brandýs nad Labem
Ivana Olbrachta, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
12 000 Kč/měsíc
V tomhle vážně někdo bydlí? Betonové bizáry a stavby, které neznají zábrany
Říkat jim můžete třeba divnodomy, křivostavby anebo ukázky bizarní architektury. Fascinují i děsí. Podívejte se na nevšední díla z masivního betonu, jejichž tvůrci se nebáli vystoupit z řady. Některé...
Děsivé překvapení. Demolici museli okamžitě zastavit, dnes jsou za domov vděční
Anna od mládí milovala americké filmy. Při pohledu na světlé barvy, velké lampy, nadýchané polštáře a okna s mřížkami věděla, že jednou chce v podobném domě žít. Po strastiplné demolici a stavbě...