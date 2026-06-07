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Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo

Klára Lyons
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako nekompromisní porotkyně v britské verzi show Peče celá země, prodává své venkovské sídlo v Oxfordshiru. Už při prvním pohledu je jasné, že dům má neopakovatelné kouzlo. Za 3,9 milionu liber, v přepočtu 109 milionů korun, může být tato nemovitost, jako vystřižená z Alenky v říši divů, vaše.
Belles, dcera britské kuchařské legendy Mary Berryové, která proslula jako... Moderní dům v Blenheim Farm z roku 2020 vyrostl na místě starého bungalovu.... „Než jsme dům s manželem navrhli, studovala jsem feng-šuej; hodně jsem... Velmi zvláštní je dispozice domu. Je jednopodlažní a obytnou část od ložnicové... Knihovna od podlahy až ke stropu je částí literárního odkazu otce, který byl... Architekti pracovali s horizontálními liniemi domu. Stavba je rozprostřená do... Hlavní hvězdou domu je kuchyň. V domě jsou hned dvě. Ta hlavní nabízí obrovský... Druhá kuchyň slouží jako zázemí pro přípravu jídla a uklízení. „Radost z... Interiér není jen minimalistický. Naopak, mnozí popisují dům jako „hravě... V obývacích pokojích visí pop-artové obrazy. Nacházejí se zde výrazné barvy,... Ručně malovaná komoda pochází z francouzského kláštěra. Všechny dlaždice v domě pocházejí z italského domu Porcelanosa, koupelny jsou...

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Luxus za 109 milionů. Dcera legendy z Peče celá země prodává pohádkové sídlo

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