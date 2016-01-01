Luxusní rezidence The Empire Estate v nevadském Hendersonu hledá nového majitele.
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Za 24,5 milionu dolarů (542 milionů korun) nabízí výhled na Las Vegas Strip, osm ložnic, třináct koupelen, soukromé wellness i bazén, ve kterém si lze objednat drink přímo z vody. Prohlédněte si okázalé sídlo z roku 2016.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Rezidence The Empire Estate se tyčí na vyvýšeném místě zhruba 610 metrů nad slavným nevadským městem Las Vegas.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Monumentální příjezdová cesta s kruhovým objezdem a vodním prvkem vítá návštěvy ještě před vstupem do domu.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo z roku 2016 nabízí celkovou obytnou plochu 1 663 metrů čtverečních.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Pozemek o rozloze téměř půl hektaru (50 arů) zaručuje dokonalé soukromí v uzavřené komunitě MacDonald Highlands.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní obytný prostor zaujme velkorysou metráží, vysokými stropy a přímým propojením s terasou.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Prosklené stěny otevírají z interiéru panoramatický výhled na třpytivý Las Vegas Strip.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Gurmánská kuchyně je vybavena špičkovými spotřebiči a obřím centrálním ostrůvkem.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí zázemí kuchyně je také prostorná spíž a samostatný snídaňový kout s vlastním kávovým barem.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Reprezentativní jídelna plynule navazuje na kuchyňskou část.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Milovníci vína ocení prosklený, klimatizovaný vinný sklep.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní ložnice zabírá celé jedno křídlo domu a nabízí maximální komfort i soukromí.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Z některých ložnic vede přímý vstup na balkon s výhledem na panorama města.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí hlavního apartmá je i vlastní pracovna pro nerušenou práci z domova.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní koupelna je zařízena ve stylu luxusních soukromých lázní.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Dvě samostatné a velkoryse řešené šatny jsou samozřejmostí.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Ve druhém křídle vily se nachází šest pokojů pro hosty.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Každá z ložnic pro hosty disponuje vlastní koupelnou a soukromým balkonem.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Celkem se v domě nachází osm ložnic a třináct koupelen.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Pro filmové večery je připraveno soukromé domácí kino s pohodlným sezením.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
K dokonalé atmosféře kinosálu přispívá i vlastní popcornový bar.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Pohodlný pohyb mezi patry zajišťuje soukromý výtah, nechybí ani chytré ovládání celé domácnosti.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Dominantou zahrady je obrovský „nekonečný“ bazén, který opticky splývá s horizontem Las Vegas.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Přímo v bazénu je zabudovaný bar, takže drink si lze objednat bez opuštění vody.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Na bazén navazuje vyhřívaná vířivka a odpočinková zóna.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní kuchyň s grilem a pecí na pizzu láká k pořádání velkých zahradních večírků.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
Večerní posezení zpříjemňuje několik venkovních ohnišť s výhledem na noční město.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz
K nemovitosti patří také samostatný dům pro hosty.
Autor: - / INSTAR Images / Profimedia, Profimedia.cz