Vila slavného kameramana Ondříčka v Hlubočepích je na prodej za 49 milionů

Lenka Weberová
Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko Prokopského údolí a je na prodej za 49 milionů korun.
Unikátní vila se střešní terasou a úchvatnými výhledy, navržená úspěšným filmovým architektem Jindřichem Goetzem, stojí na prestižním místě vilové čtvrti Žvahov v Praze 5 – Hlubočepích nedaleko Prokopského údolí a je na prodej za 49 milionů korun. | foto: Svoboda & Williams

Vila s dispozicí 6+kk stojí v ulici Nad Pomníkem.
Vila s dispozicí 6+kk stojí v ulici Nad Pomníkem. Přízemí se skládá z hlavního vstupu, dvojgaráže, skladovacích prostor a technického a provozního zázemí.

V úrovni zahrady je ložnice se šatnou, koupelna s WC a samostatná toaleta. Společenskou část ve 2. podlaží tvoří kuchyň, prostorná jídelna/salón a obývací pokoj s krbem na dřevo. Na jídelnu a obývací pokoj navazuje lodžie s výhledy do údolí.

Privátní zóna obsahuje dva pokoje (z toho je jeden s lodžií), šatnu a koupelnu s WC. V nejvyšší úrovni se rozkládá pracovna, pokoj pro hosty a téměř šedesátimetrová střešní terasa s nerušenými výhledy do širokého okolí.

Společenskou část ve 2. podlaží tvoří kuchyň, prostorná jídelna/salón a obývací pokoj s krbem na dřevo. Na jídelnu a obývací pokoj navazuje lodžie s výhledy do údolí.
V nejvyšší úrovni se rozkládá pracovna, pokoj pro hosty a téměř šedesátimetrová střešní terasa s nerušenými výhledy do širokého okolí.
Vila byla vystavěna v 70. letech 20. století pro Miroslava Ondříčka (1934–2015), který byl legendární český kameraman a jedna z klíčových osobností československé nové vlny. Celosvětově proslul především jako dvorní kameraman režiséra Miloše Formana, se kterým vytvořil řadu ikonických děl.

Po celou dobu byla budova dobře udržována, poslední rekonstrukce proběhla v roce 2018: nové dřevěné podlahy a obložení schodů, nová kuchyň a koupelny a toalety včetně rozvodů nebo repase dveří. Okna jsou dřevěná, vytápění zajišťuje plynový kotel.

Svažitou zahradu zdobí okrasné dřeviny, zadní část nabízí možnost příjemného posezení pod vzrostlými stromy. Lokalita se vyznačuje množstvím zeleně, z jedné strany obklopuje čtvrť přírodní památka Pod Žvahovem, z druhé strany rozlehlé Prokopské údolí.

