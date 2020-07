Rocker Říha zrekonstruoval chalupu na Šumavě. Ve sklepě schovává raritu

Návštěvu uvítá před vstupem do chalupy krásně upravená zahrada, která je ve výhradní péči manželky frontmana skupiny Katapult. „Uvnitř je moje výsostné soukromé prostředí, tady nabírám síly. Zahrada je výsostné prostředí mojí ženy. Máme striktně rozdělené úkoly,“ prozradil Olda Říha hned za brankou.

Říhovi se před čtyřmi desítkami let dozvěděli o krásném místě nedaleko Sušice osudovou náhodou. „Vyrůstal jsem v Plzni a už ve škole nás vozili na Šumavu a já jsem k ní přilnul. V roce 1975 mě sem pozvala manažerka agentury, pod kterou jsem hrál, na chalupu, kde se narodila. Okamžitě jsem jí řekl, aby mi tady sehnala pronájem chalupy. A ona to dokázala,“ vysvětlil Říha, jak lehce se zakoukal do krás Šumavy, kde později s rodinou trávil pravidelně polovinu prázdnin.

Pronajatá chalupa znamená sice rekreaci bez starostí, ale být ve vlastním je přece jen příjemnější. „Mně se tato chalupa vždycky líbila. Jednou jsme šli okolo a viděla jsem cedulku, že je na prodej. Během půlhodiny jsme se rozhodli, že ji koupíme. Neměli jsme u sebe peníze, a tak jsme si půjčili od kamaráda, abychom dali kauci realitce, aby nás někdo nepředběhl. Během roku jsme chalupu zrekonstruovali. Dělala se nová elektrika, podlahy, koupelna, ale jinak to v podstatě bylo obyvatelné,“ svěřila se manželka hudebníka Jana Říhová.



Stylové vybavení dokonale podtrhuje vzhled klasické šumavské chalupy. „Objevili jsme bazar starého nábytku, kde umí udělat nově vyrobený retro nábytek, který nepoznáte od toho starého. Tam jsme nakoupili úplně všechno a vybavili jsme dům přesně tak, jak jsme chtěli,“ zavzpomínal Olda Říha.

Zásoby dřeva na zahradě napovídají, že pohodu a klid na chalupě doprovází praskající oheň v krbu. Díky tomu, že je komín umístěný v centru chalupy, bylo možné vybudovat rozvod tepla z krbu do všech místností. I když za okny chumelí a rtuť teploměrů sahá hluboko pod nulu, je v domě komfortní teplota.

Rocker však krbovému vytápění pomáhá elektřinou. „Já si temperuju podlahy zhruba na patnáct stupňů a můžu přijet kdykoliv v zimě. Pak už stačí jen zatopit v krbu,“ oceňuje Říha kombinované vytápění.

Tvář skupiny Katapult si pochvaluje také koupelnu, která je přesně podle jeho představ. „Po zkušenostech v hotelích jsem věděl, že jsou plastové sprchové kouty malé, praskají a cítíte se tam stísněně. Tak jsem nařídil zedníkovi, že má vyzdít velký prostor na sprchový kout, ale ten jsem tam nedal, nechal jsem si uříznout bezpečnostní kouřová skla a vyrobil jsem si ho tak, jak jsem chtěl. A zanedlouho po tom se objevily v nabídce. Jsem na to pyšný,“ řekl zručný hudebník.



Rarita v podzemí

Říhovi se mohou pochlubit unikátní záležitostí, kterou ukrývá jejich sklep, v němž mají možnost vedle uchovávání potravin v ideálních podmínkách také užívat vodu z vlastní studánky. Už původní majitelé dokázali důmyslně vyřešit, jak vodu čerpat, aniž by museli sestupovat do sklepení.

„Nahoře byla nika, v níž bylo ruční mechanické čerpadlo,“ objasnil tehdejší řešení Olda Říha, který i přes modernizaci, jíž dům prošel, zachoval původní výklenek (niku) i poklop od sklepa v nynější kuchyni.

Kříž stojící za chalupou je zásluhou Oldy. Podstavec našel při úpravách terénu a křížek zase na půdě.

„Vstup do sklepa má cenu zlata. Dřív lidé neměli lednice, tak všechno uchovávali ve sklepě. Na druhém schodu je opravdu sedm stupňů. Dal jsem tam pivo a pak jsem změřil jeho teplotu. Dočetl jsem se v historických dokumentech, že když byla zima, nechali otevřený poklop, který pomáhal vytápět síň. Když bylo horko, tak tím síň naopak ochlazovali,“ vysvětlil hudebník praktiky našich předků, které v dnešní době vystřídaly moderní technologie.



Na zedníka si nehraje

Přestože se Olda Říha práce nebojí a ledacos vyrobí či opraví sám, zednické práce svěřil kamarádovi.

„Jsem bývalý proletář dělnického původu, zámečník, elektrikář a dohromady opravář výtahů. Tyto profese mi umožňují si technicky udělat úplně cokoliv. Ale na to, jak jsem chytrý, vůbec nechápu, že neumím nahodit zeď. Mně to prostě pořád padá,“ řekl s humorem Říha, který dodnes obdivuje kouzlo své chalupy, přestože ho nedokáže přesně pojmenovat.

„My na to pořád nemůžeme přijít. Když jsem ji kupoval zanedbanou, vstoupil jsem do síně a byl jsem tady doma. To je genius loci,“ prozradil hudebník, který se v místě, kde má chalupu, cítí jako rodák, ačkoliv se narodil v Praze. Nedaleko má Olda Říha i svou alej. Alespoň to hlásá cedulka, kterou před ni při příležitosti sedmdesátých narozenin hudebníka umístil jeden z fanoušků Katapultu.