Od rozměrů po kliku: Co všechno si ujasnit, než objednáte interiérové dveře?

Dveře patří k vybavení, které používáme mnohokrát denně, přesto jejich výběr někdy začíná otázkou: bílé, nebo v dekoru dřeva? Ve skutečnosti by měl být dekor jedním z posledních rozhodnutí.
Jinak budeme vybírat dveře do interiéru komory, jinak do ložnice, koupelny nebo dětského pokoje. A úplně jiné požadavky mají vchodové dveře. Proto se při stavbě domu i rekonstrukci vyplatí uvažovat o dveřích jako o celém systému, nikoli jen o samotném křídle.
Základní postup při výběru interiérových dveří:
- Kam dveře potřebujete a jak se budou otevírat?
- Jak je správně zaměřit?
- Výběr materiálu
- Jak sladit křídlo, zárubeň a kování?
- Kolik bude stát celý komplet?
- Jak zajistit správnou montáž?
- Závěrečná kontrola před objednávkou
Nejdřív řešte dispozici. Dekor může přijít později
První otázka při výběru dveří by měla znít: co budou v daném místě dělat:
- U ložnice bývá důležité soukromí a omezení přenosu hluku,
- v tmavé chodbě mohou pomoci prosklené dveře,
- v malé koupelně nebo komoře může být zásadní především to, kolik prostoru zabere jejich otevírání.
Plné dveře poskytují větší vizuální soukromí, prosklené naopak umožňují dostat více denního světla z obývacího pokoje do chodby. U výplně sklem je přitom možné volit mezi průhlednými i matnými variantami.
Čemu věnovat pozornost?
Způsob otevírání:
Klasické otočné dveře potřebují před sebou volný prostor. U menších místností proto mohou dávat smysl posuvné dveře. Křídlo může jezdit po stěně nebo se zasouvat do ní. Druhá varianta dokáže prostor kolem dveří uvolnit, ale počítá se u ní se stavebním pouzdrem, které je součástí konstrukce stěny. Proto je nejlepší rozhodnout o něm už při plánování příček, nikoli až po dokončení rekonstrukce. Stavební pouzdra existují pro zděné i sádrokartonové konstrukce.
Směr otevírání:
Když se dveře otevírají do nevhodného místa, mohou narážet do nábytku, vypínače nebo jiných dveří. U klasických otočných dveří se jejich orientace určuje při pohledu ze strany, na kterou se otevírají k vám: jsou-li panty vpravo, jde o pravé dveře, při pantech vlevo o levé.
Při stavbě domu je proto vhodné řešit dveře už spolu s dispozicí. Při rekonstrukci zase stojí za to zkontrolovat, zda původní uspořádání opravdu stále dává smysl. Při změně dispozice může být praktičtější přizpůsobit i směr otevírání nebo původní otočné dveře nahradit posuvnými.
„Osmdesátky“ nestačí. O výsledku rozhoduje správné zaměření
Jednou z nejčastějších chyb je objednávat podle údaje, který si majitel pamatuje ze starých dveří. „Máme tam osmdesátky“ ale není kompletní zadání.
Běžně se prodávají dveřní křídla například o šířkách 60, 70, 80 nebo 90 centimetrů a dostupné jsou také různé výšky. Například současná nabídka ERKADO zahrnuje u řady modelů výšku 197 i 210 centimetrů a šířky od 60 do 100 centimetrů. ERKADO navíc nabízí i mezilehlé šířky 65, 75, 85 a 95 centimetrů. Tyto rozměry nejsou na českém trhu samozřejmostí a představují praktickou výhodu při montáži. Zvyšují šanci, že se dveře podaří osadit bez nutnosti dodatečně upravovat stavební otvor.
To však neznamená, že otvor ve zdi má mít přesně stejný rozměr jako označení dveří. Potřebný stavební otvor závisí také na konkrétní zárubni a systému. U některých obložkových zárubní se například počítá s otvorem širším a vyšším než samotné dveřní křídlo. Proto není bezpečné převzít univerzální číslo z internetu bez kontroly technických podkladů vybraného výrobce.
Jak na zaměření dveří?
Při zaměření dveří je nutné zjistit:
V rekonstruovaném bytě je navíc potřeba rozhodnout, zda zůstane původní kovová zárubeň, nebo se odstraní a nahradí novou.
Právě tady se vyplatí rozlišovat mezi měřením pro orientační cenovou nabídku a definitivním zaměřením pro výrobu. U dveří na míru nebo více dveří v celém domě může být chyba o několik milimetrů podstatně dražší než profesionální zaměření.
Uvnitř dveří se může skrývat velký rozdíl
Na první pohled mohou dvoje bílé dveře vypadat téměř totožně, a přitom se výrazně liší konstrukcí, hmotností, odolností i cenou. Při rozhodování, jaké dveře vybrat, proto není dobré sledovat jen fotografii a odstín.
Voština, dřevotříska nebo plná deska?
Jednou z dostupných konstrukcí je lehká papírová voština. Je cenově dostupná a má nízkou hmotnost, takže může dobře posloužit například u komory nebo šatny.
U dveří, kde se očekává vyšší mechanická odolnost, se používá například děrovaná dřevotřísková výplň nebo plná deska. Tyto varianty jsou pevnější a zpravidla mají také lepší akustické vlastnosti než voština.
U rámových dveří je konstrukce odlišná – tvoří ji pevný rám a u vybraných modelů ERKADO také MDF výplň, která umožňuje členitější vzhled dveří a zároveň zachovává dobrou pevnost.
Pokud jde o skutečné odhlučnění místnosti, je nutné sledovat deklarovanou neprůzvučnost celého dveřního kompletu, tedy křídla, zárubně, těsnění a případně prahu.
Fólie nebo laminát?
Podobně je to s povrchem. Fóliové provedení obvykle patří k ekonomičtějším variantám. V domácnosti s dětmi, domácími zvířaty nebo na frekventovaném místě stojí za zvážení odolnější laminátový povrch, například CPL. Jeho použití pro více namáhané dveře doporučují různí výrobci.
To je důležitá připomínka také pro každého, kdo do internetového vyhledávače zadává levné interiérové dveře. Nízká cena nemusí automaticky znamenat špatnou volbu. Podstatné je, aby jejich konstrukce a povrch odpovídaly místu, kde budou sloužit:
- Lehčí a ekonomičtější konstrukce mohou dobře posloužit v méně zatěžovaných místnostech, například v komoře nebo šatně.
- Jinou konstrukci ale může mít smysl zvolit u dveří do dětského pokoje, koupelny nebo na chodbu, kterými denně projde celá rodina.
Právě správně zvolený poměr ceny, odolnosti a vzhledu je při výběru praktičtější než hledání nejnižší cenovky.
Zárubeň, klika a zámek nejsou jen drobnosti na závěr
Výběrem dveřního křídla vše teprve začíná. Na výsledném vzhledu i komfortu každodenního používání se zásadně podílejí také zárubeň a dveřní kování.
U klasických falcových dveří je po zavření viditelná polodrážka i panty. Moderní interiérové dveře však stále častěji využívají bezfalcové provedení, kdy je křídlo v jedné rovině se zárubní a závěsy zůstávají skryté. Výsledkem je čistý, minimalistický vzhled. Součástí bezfalcových dveří je standardně také magnetický zámek, který přispívá k tichému a plynulému dovírání.
Klika je sice nenápadný prvek, ale právě s ní přicházíte do kontaktu každý den. Nejde proto jen o design a barvu – důležitá je také ergonomie, kvalita zpracování a odolnost povrchu. Stejně tak hraje roli typ zámku: jiný zvolíte pro běžný průchod do obývacího pokoje, jiný pro koupelnu s WC funkcí a jiný pro místnosti, které chcete uzamykat cylindrickou vložkou.
U posuvných dveří se klasická klika obvykle nahrazuje mušlí nebo jiným zapuštěným kováním, které musí být plně kompatibilní s konstrukcí dveří i pouzdra. Právě proto se vyplatí řešit dveřní křídlo, zárubeň, zámek i kování komplexně – zajistíte si tak nejen bezproblémovou montáž, ale i jednotný vzhled celého interiéru.
Širokou nabídku těchto doplňků najdete například v sortimentu značky Erkado v kategorii dveřního kování a příslušenství.
Cena dveří není jen cenovka samotného křídla
Při porovnávání nabídek dokáže být položka dveře – cena velmi zavádějící. Jeden obchod může uvádět cenu samotného křídla, zatímco jinde už může být součástí nabídky další vybavení.
Proto porovnávejte výsledný komplet. Do rozpočtu se mohou kromě dveřního křídla promítnout zárubně, kliky a další kování, případné prosklení, nestandardní rozměr, doprava, demontáž původních dveří, zaměření a samotná montáž dveří.
Levnější křídlo s drahou zárubní a montáží tak nakonec nemusí být nejlevnější řešení. Stejně tak nemá smysl automaticky pořizovat nejodolnější konstrukci do každé místnosti. U domu s deseti dveřmi lze například peníze investovat do odolnějšího provedení na frekventovaných místech a jednodušší variantu použít v komoře či šatně.
Při srovnávání nabídek proto kromě ceny sledujte také:
- šíři a návaznost sortimentu,
- dostupnost náhradních dílů,
- záruční podmínky,
- možnosti zaměření a montáže,
- úroveň následného servisu.
Rozdíl několika stokorun při nákupu často nehraje zásadní roli. Mnohem důležitější je mít spolehlivého dodavatele, na kterého se můžete obrátit i v budoucnu – například při seřízení dveří nebo řešení reklamace.
Montáž je poslední krok, ale může rozhodnout o výsledku
Ani dobře vybrané dveře nebudou fungovat správně, pokud se nepodaří zárubeň přesně osadit. Problémem mohou být nerovné stěny, nepřesný stavební otvor nebo rozdílná výška dokončených podlah.
Obložkové zárubně se zpravidla montují až do dokončeného interiéru. Také Erkado u interiérových dveří uvádí instalaci po dokončení stěn, stropů a podlah.
Po montáži by měly dveře plynule „chodit“, samovolně se neotevírat ani nezavírat, správně dosedat do zárubně a zámek i klika musí fungovat bez nadměrného odporu. Právě při převzetí práce je nejlepší případné nedostatky odhalit.
Pokud se vám nechce koordinovat několik různých firem, jednou z možností je řešit křídla, zárubně i související služby u jednoho dodavatele. Například Erkado vedle nabídky interiérových dveří umožňuje poptat také jejich zaměření a montáž a provozuje zákaznický servis. V nabídce má rovněž posuvné systémy, stavební pouzdra, kování i vchodové dveře.
Takové řešení může být zajímavé zejména při výběru interiérových dveří pro celý dům nebo byt, protože odpadá část koordinace mezi prodejcem, člověkem provádějícím zaměření a montážní firmou. Nejdůležitější ale zůstává totéž bez ohledu na značku: před objednávkou mít jasno nejen v dekoru, ale v celém dveřním kompletu.
Závěrečný Check-list:
Před potvrzením objednávky si zkontrolujte:
Nejste si jistí rozměrem, typem zárubně nebo vhodným provedením dveří? Specialisté ERKADO vám pomohou s výběrem, zaměřením i návrhem vhodného řešení pro konkrétní interiér.
Ať už vybíráte dveře do novostavby, dveře do rekonstruovaného bytu nebo měníte jediný kus, největší výhodou je řešit všechna rozhodnutí ve správném pořadí. Nejdříve dispozici a rozměry, potom konstrukci a způsob otevírání a teprve nakonec vzhled a detaily. Díky tomu se z otázky „jak vybrat dveře“ nestane po montáži otázka „proč jsme na to nepomysleli dřív“.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Erkado.