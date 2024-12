VIDEA ROKU 2024: Alena Zárybnická a její obytňák i krásná střecha Masaryčky

Dvanáctidílným seriálem Novozélandské domy snů provází moderátor (a bývalý špičkový hráč ragby) Matthew Ridge. První díl je věnovaný architektovi Rogeru Walkerovi, nositeli Řádu za zásluhy, který patří nejen k špičkovým architektům, ale hlavně nejodvážnějším tvůrcům na Novém Zélandě.

Roger Walker zavedl Matthewa Ridge do domu sira Iana Athfielda (1940 až 2015). Jde o několik budov vzájemně spojených řadou chodeb a chodníků. Nejdříve Athfield postavil jeden dům, ke kterému přidával další a další. I dnes působí velmi neortodoxně, v 60. až 70. letech minulého století byl přímo šokem. Dokonce takovým, že do něj lidé střílel. Dostal přízvisko dům Ach jo...

Obytňák podruhé. Spolu s manželkou Terezou naložili v roce 2018 všechny čtyři děti do obytného auta a vyrazili na rok na cesty. Po návratu do Česka Jan Rychtařík přetavil zkušenosti s životem v autě do obytných vestaveb, které staví.

„Jedna z našich dodávek má vysoký strop a díky tomu se do ní vešlo vše, co je ve správné obytné dodávce potřeba. Je zde výsuvný stolek, vytahovací postel pro dva lidi a dítě. V každém pohodlném obyťnáku musí být vaření. My máme dva plynové hořáky. A také, což je nedílná součást každého auta, je tu záchod. Myslím si, že takové ty řeči, že ‚si dojdu do kavárny‘, jsou nesmysl. Záchod v autě je dobrá věc,“ usmívá se majitel.

Architekt Pip Cheshire je hodně tvrdohlavý. Opravdu hodně. Možná i proto, že se narodil bez jedné nohy. „Byla to náhodná chyba,“ říká s pokrčením ramen. Možná vše, co si umanul, dokázal. Vystudoval jednu vysokou školu, jenže se rozhodl, že postaví lepší domy než ty, co dostaly ocenění. Co řekl, také dokázal.

Budova pražské Masaryčky od studia Zaha Hadid Architects je rozdělená schodištěm na objekt A a B. Oba bloky se mohou pochlubit krásnými střešními zahradami.

Střešní zahrady na budově Masaryčky, která stojí u Masarykova nádraží v centru Prahy, pokrývá zeleň o rozloze 3 tisíce metrů čtverečních. Zelené střechy si u památkářů architekti úspěšně prosadili.