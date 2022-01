Za Prahou se staví městečko od světových architektů. Podívejte se

Součástí projektu, který se rozkládá na ploše velké 140 hektarů, jsou bytové i rodinné domy navržené světoznámými architekty a studii. Moderní rodinné domy s atriem od studia McGarry-Moon Architects stojí blízko centrálního nového náměstí, kde budou restaurace a další služby. Před dokončením jsou také bytové domy od britského studia JTP Architects a od mezinárodní kanceláře Chapman Taylor Architects.

Projekt vzniká na několika úrovních. Rezidenční část bude po dokončení obsahovat přibližně 480 rezidenčních jednotek v podobě atypických bytových domů, dvojdomků, samostatných rodinných domů a vil.

Bytové a rodinné domy jsou navrženy v úzké spolupráci se světově uznávanými architekty, jako jsou McGarry-Moon, Chapman Taylor, JTP Architects a Vivian Lee pro Meier Partners. Součástí je golfové hřiště, které navrhl americký architekt Kyle Phillips.

Oaks Prague pro své rezidenty připravuje školku, golfové hřiště s hotelem a spa a restaurace. K dispozici bude nonstop bezpečnostní služba a služby concierge. Všechny budovy jsou nízkoenergetické, vybavené tepelnými čerpadly i systémy chytré domácnosti.



„Vytváříme v České republice nový životní styl, kde svůj čas můžete věnovat jen tomu, na čem skutečně záleží, a užívat si aktivního odpočinku – ať už s přáteli či s rodinou. Malebné okolí a čistá příroda za okny, doplněná službami na špičkové úrovni, a v neposlední řadě prémiovým architektonickým a designovým řešením,“ říká Jan Zemánek, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Arendon, která je developerem projektu.

Rodinné domy od McGarry-Moon

McGarry-Moon je architektonický ateliér se sídlem v Severním Irsku, jehož práce se postupně z malého studia na severoirském venkově rozrůstá do celé Evropy. Charakteristické, inteligentní, inovativní a vizionářské obytné projekty, které se vyznačují jak duchem, tak účelností, se setkávají s pravidelnou pozorností médií a získaly již čtyři ceny Královského institutu britských architektů (RIBA) a tři ocenění Královské společnosti ulsterských architektů (RSUA).

V Nebřenicích vyrostly od těchto architektů rodinné domy o velikostech 295 m², 312 m² a 413 m² užitné plochy, obyvatelům jsou pak k dispozici pozemky o velikostech 578 a 703 m².

Bytové domy od JTP Architects

JTP Architects je uznávaná architektonická kancelář se sídlem v Londýně, která za své projekty získala mnoho ocenění napříč kontinenty. Joanna Allen je partnerkou v JTP a má široké zkušenosti s revitalizací měst a s komunitním plánováním ve veřejném i soukromém sektoru.

Pracovala na mnoha oceněných projektech zpracovávaných JTP pro Velkou Británii i evropský kontinent, Rusko, Střední východ, Čínu a Afriku. Eric Holding je architekt, tvůrce městského designu a autor publikací s více než dvacetiletými zkušenostmi. Vedl projekty týkající se urbanistických vizí, strategií a rozsáhlé polyfunkční smíšené výstavby i vědeckého výzkumu. Své architektonické vzdělání získal ve Velké Británii a v USA.

Kolaudace nízkoenergetických bytových domů navržených JTP Architects je naplánovaná na začátek roku 2022. Zájemci si mohou zvolit ze sedmi jedinečných bytů, od studiových apartmánů až po duplex o 156 metrech čtverečních.

Bytové domy od Chapman Taylor Architects

Chapman Taylor Architects jsou světoznámou značkou, která vznikla již v roce 1959. Mají za sebou přes 2 000 projektů v přibližně 100 zemích, za které architekti obdrželi přes 300 ocenění.

Jan Pokorný působí jako Associate Director v pražské kanceláři Chapman Taylor od roku 2004 – poté, co dva roky zdokonaloval své profesní dovednosti v australském Sydney. Své schopnosti úspěšně využívá v rezidenčních, obchodních, kancelářských i hotelových projektech.

V Oaks Prague najdeme podle návrhu ateliéru Chapman Taylor Architects skupinu tří bytových domů. Velikost bytů se pohybuje mezi 58 a 167 m². Kolaudace proběhne začátkem roku 2022. Pro zájemce je také k dispozici vzorový byt.

Vzorový byt o dispozici 3+kk s velkou terasou nabízí mimo jiné smart home řešení. Design je dílem českého ateliéru Kunc Architects. „Při navrhování jsme se inspirovali přírodou a ladili interiér do jemných, teplých tónů. Naším cílem bylo podtrhnout výjimečnost prosluněného a vzdušného prostoru,“ říká architekt Michal Kunc.

Golf s klasicistním zámečkem

Během loňského léta bylo dokončeno 18jamkové golfové hřiště s licencí PGA National. Hřiště ihned získalo v sedmém ročníku World Golf Awards dvě prestižní mezinárodní ocenění: Europe’s Best Golf Course pro nejlepší evropské golfové hřiště roku 2020 a Czech Republic’s Best Golf Course 2020, druhé ocenění obhájilo i letos.

Dominantou, zázemím a golfovou klubovnou bude klasicistní zámeček, který byl v 19. století domovem rodiny von Schüttelsberg. Budova je kulturní památkou a v současné době probíhá její citlivá, rozsáhlá rekonstrukce. V plánu je obnova lesů, péče o rybníky a louky a sběr dešťové vody.