Alena Řezníčková
Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli vytvořit prostor, který bude nejen funkční, ale také esteticky příjemný.
Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum rodinného života a měla vizuální kontakt s terasou.

Pro rodinu s třemi dětmi je velký jídelní stůl nezbytný.
Pro nejmenšího člena rodiny je určena speciální rostoucí židle - Tripp Trapp.
Skříň s unikátním kováním umožňuje, aby zavírání skříně zajelo dovnitř a skříň...
Ostrůvek pokrývá umělý kámen Technistone.
„Navrhovali jsme kuchyň s obývacím pokojem, celkový koncept osvětlení, zádveří, koupelnu a šatnu s ložnicí a terasu. A je to právě prostorná kuchyň, kterou majitelé označují svým nejoblíbenějším místem v domě,“ popisuje architektka Daniela Brožová ze studia Teď Ateliér.

Počítačová studie mazlíčka - ceny pro soutěž Interiér roku

Projekt studio přihlásilo do 10. ročníku soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do jedenáctého ročníku se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky, uzávěrka přihlášek je už 28. 2. 2026! Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Velkou novinkou bude letos cena pro nejlepší. Podobu ocenění navrhuje každý rok jiný autor. Letos se tohoto úkolu ujal designér a vizuální umělec Antonín Tomášek. Cena bude poprvé vyrobena z porcelánu, a to společností Thun. Jde o poměrně rozměrnou a velmi stylizovanou moderní plastiku domácího mazlíčka, němého pozorovatele interiérů, a to dokonce s pohyblivou hlavou.

Byt ve staré honosné vile se oděl do bílé. Doplnily ji historické detaily

Pohoda i s nepořádkem

„Koncept jsme navrhli tak, aby fungoval i s hromadou hraček poházených na zemi, což z něj činí praktické a přitom esteticky příjemné prostředí. Náš interiér je navržen s důrazem na skutečné potřeby jeho obyvatel. Většina nábytku je vyrobena na míru, což umožňuje optimální využití prostoru,“ objasňuje přístup architektka Brožová.

Nábytek a kuchyně tak zde nejsou jen funkčními prvky, ale prostorem tvarovaným lidmi, kteří jej užívají. Dominující materiály? Kov, dřevo a kámen. Inspiraci čerpali autoři z domovů našich babiček z 50. let, což se zhmotňuje například v kuchyňských skříních z pravého dřeva sahajících až do stropu či na podlahách se vzorem rybí kosti. Kovové detaily na míru, jako jsou úchytky, odkazují na zručnost řemeslníků z této oblasti.

Kámen se objevuje například na kuchyňské desce od regionální firmy a také v jemném dekoru obkladů. Tyto materiály architekti pečlivě zkombinovali, aby vznikl prostor, který bývá podvědomě spojován se současnou elegancí.

Na svahu nad Berounkou se usadila Vlaštovka, úžasná dřevostavba pro rodinu

„Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum rodinného života a měla vizuální kontakt s terasou. Přáli si také kuchyň bez horních skříněk, ale s velkým úložným prostorem. Tento požadavek jsme splnili díky skříni s unikátním kováním, které umožňuje, aby zavírání skříně zajelo dovnitř a skříň mohla zůstat otevřená. Když se zavře, kuchyň působí čistým dojmem, a snadno se tak schová i nepořádek,“ popisuje Daniela Brožová.

Interiér domu doplnily designové prvky a umělecká díla, na které má majitelka domu „dobré oko“, což dodává prostoru jedinečný charakter.

