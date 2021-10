Vysnil si svůj dům a díky architektovi si jej i přesně postavil

David před lety studoval v Praze, nyní sem dojíždí do své advokátní kanceláře. Přiznává, že domů do jižních Čech ho to vždy táhlo zpátky. Do malebné krajiny (dokonce do obce, v níž se narodil) měl velký důvod se nedávno vrátit, postavil tu moderní rodinný dům, který splnil jeho očekávání.

Jídelní kout je zařízený nábytkem z masivního dřeva: židle jsou od českého výrobce TON, stůl vyrobili truhláři stejně jako schodiště využité coby úložný prostor.

„Před deseti lety jsem začal víc přemýšlet o novém bydlení, respektive o domě, navíc rodina tady vlastnila malou parcelu, kterou se nákupem a pospojováním dalších úzkých pruhů pozemků podařilo zvětšit na více než 1 200 metrů čtverečních,“ říká na začátek.

Když se rozhodl stavět, vyhlásil nejdřív soukromé výběrové řízení na projekt. Projektantům zadal funkční popis, přibližnou velikost místností, prioritami byly ložnice s koupelnou, pokoj pro hosty, pracovna, chtěl mít doma také „party room“, saunu a dostatečný počet sociálních zařízení.

Ze tří naprosto rozdílných studií vybral tu, která bez kompromisů sedí, k čemuž spokojeně dodává: „Bydlím tu třetím rokem a nic bych neměnil. Ze všech míst vyjdu na terasu, ze všech vidím do okolí. Dům má všechno, co jsem od něj očekával, což se běžně neděje. Většina investorů má po dokončení nějaké výhrady. Každý z návrhů byl úplně jiný, ale ten od architekta Vostrackého na mě působil nejpraktičtěji i z pohledu dlouhodobého užívání.“

A dodává: „Řekl bych, že byl prostě ,user friendly‘. Realizace architekta znám a líbí se mi domy s plochou střechou. Jak dům nakreslil, tak jsem jej i postavil.“

Když chemie i geometrie fungují

„Moc pravých úhlů tady není, což řemeslníci často komentovali,“ říká s úsměvem David. Použití jiných než běžných geometrických tvarů přidalo stavbě na originalitě, zároveň pomohlo využít možnosti svažité parcely.

„Výsledná zahrada je dominantní, zároveň ucelená, opticky a funkčně koresponduje s domem na půdorysu zkráceného jehlanu. Myslím, že atypické tvary mu sluší. Posunutím objektu k severozápadnímu rohu pozemku vybíhá hlavní jižní a prosklená fasáda do zahrady, severní je s hranicí parcely rovnoběžná. To mi umožnilo dostat velkou část zahrady před dům,“ představuje své řešení architekt Josef Vostracký.

Dům je rozdělený na dvě části: přízemní a zvýšenou nebo podle využití také společenskou a rodinnou, které propojuje obytná terasa s přilehlým bazénem. Zastřešení chrání v létě tento „venkovní obývací pokoj“ s jídelním koutem a grilem před sluncem a deštěm. Obezdění směrem do ulice dává majitelům dostatek soukromí.

Mezi ložnicí a koupelnou je vsazená šatna, kterou vyrobili na míru truhláři. Dřevěná podlaha ,pokračuje‘ dál jako obklad stěny.

Terasa je přímo spojená se soukromou částí domu, obývacím pokojem, kuchyní a pokojem pro hosty.

Ve zvýšené části stavby architekt umístil rohovou místnost s velkými okny, ložnici se šatnou a koupelnu.

„V patře mám krásnou pracovnu, v níž probíhají i pracovní schůzky. Byly sem navržené dvě místnosti, pracovna a dětský pokoj. Bydlím tu s přítelkyní, ale zatím nemáme děti, tak jsme příčku dosud nerealizovali,“ vysvětluje David velkorysost čtyřicetimetrové místnosti.

Samé skvělé vyhlídky

Z pracovny je přístupná pochozí střecha nad přízemím, takže lze vyjít ven, rozhlédnout se po kraji a „vyčistit si hlavu“. David se prý zpočátku neustále kochal výhledem, na bílé štíty starých venkovských domů, rybník i nedaleký raně gotický kostel sv. Vavřince. Zevnitř je všechno pěkně zarámované.

Díky velkým formátům skel a subtilním hliníkovým rámům „živé obrazy“ nic neruší (architekt zvolil trojitá izolační skla systému Schüco AWS 90. SI+). Dá se říct, že právě hliník v kombinaci s cihlami pomohly domu nejvíc ke splnění parametrů energetické náročnosti. Díky tomu získal majitel na stavbu dotaci z programu Zelená úsporám.

Pomocí inteligentní elektroinstalace (značka Loxone) lze ovládat žaluzie, osvětlení, topení, garážová vrata, provoz sauny a bazénu.

Dům s provětrávanou fasádou obloženou modřínovými latěmi a fasádními deskami Cembrit úspěšně absolvoval i měření vzduchotěsnosti (neprůvzdušnosti), takzvaný Blower door test.

„Je-li fasáda obložená deskami či dřevem, volím cihly Heluz Family o tloušťce 250 mm, před ně umístím dvojitý rošt s minerální rohoží a zavěšenou fasádu. V technických řešeních, která používám ve spojení s architekturou a tepelně izolačními parametry, mi tento cihelný systém naprosto vyhovuje,“ komentuje výrobky tradiční české značky s kořeny sahajícími až do roku 1876 architekt Josef Vostracký ze stejnojmenného ateliéru.

Musí se na to chytře

Zařízení interiéru je kvůli atypické architektuře stavby víceméně vyrobené na míru, třeba vestavěná šatna vsunutá mezi ložnici a koupelnu. Ani schodiště není jen spojovacím prvkem mezi patry, je v něm ukryté úložné místo a skrývá dokonce i mrazák.

Interiéry David připravoval s architektem Václavem Matějkou a do celého projektu vstupoval svými nápady a představami. Vestavěný nábytek spoluvytvářel s firmou Truhlářství Fencl, ta dodala kuchyňskou linku, položila podlahy, vyrobila umyvadla z umělého kamene i dřevěný jídelní stůl. K němu David přikoupil designové židle Merano od českého výrobce TON, podílel se na výběru osvětlení.



Jednotlivé funkční zóny v obytném přízemí odděluje nejenom nábytek, ale i nasvícené členění stropu v části kuchyňského koutu.

Dům vytápí tepelné čerpadlo, uvnitř je podlahové vytápění. Rekuperace a řízené větrání zlepšuje vnitřní mikroklima, klimatizaci v horkých dnech zastupuje podlahové chlazení. Pomocí inteligentní elektroinstalace (značka Loxone) lze ovládat žaluzie, osvětlení, topení, garážová vrata, provoz sauny a bazénu.

„Hudbu máme rozvedenou a navolenou podle konkrétní místnosti. Výhodou je, že funkce se dají přenastavit, když se změní životní rytmy, chcete například ubrat, nebo přidat na intenzitě světla,“ chválí závěrem majitel.