Máte chuť si v noci zatrsat a vyrazit na party do nočního klubu? A co kdyby byl takový podnik přímo u vás ve sklepě? Za 3,5 milionu liber (98 milionů korun) si můžete v Anglii koupit sídlo, které má v suterénu zábavní centrum. Nabízí kino, hernu, noční klub a dokonce i unikátní prostor pro show s plně vybaveným barem, tanečním parketem i disko koulí.
Autor: John Thoma / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Čtyřpodlažní dům, který stojí v anglickém Essexu ve městě Chigwell, je na první pohled obvyklým luxusním sídlem. V suterénu však skrývá nečekané zážitky.
Dům o ploše 639 čtverečních metrů má vše, na co si vzpomenete.
Jeden z luxusních obývacích pokojů je laděný do teplého odstínu béžové.
Bývalý majitel si užíval i plně vybavenou kuchyň.
Vkusně zařízené ložnice nabízejí dostatek prostoru a stejně jako zbytek domu, dotek luxusu.
Dům kombinuje komfort s luxusem a zábavou.
Sídlo se kromě jiného pyšní sedmi ložnicemi, sedmi koupelnami, balkonem, šatnou a prostornou zahradou.
Dokonce i schodiště působí luxusním dojmem.
V domě nechybí výtah, který domácí i návštěvníky vozí mezi čtyřmi podlažími.
Kino je vybaveno pohodlnými sedačkami s otvory na nápoje. Film tady budete mít doslova jen pro sebe.
Jednotlivé místnosti jsou promyšlené do posledních detailů.
V jedné z herních místností se nachází kulečník a stolní fotbal. Vše je laděno do uklidňující modré.
Dům je v současné době na prodej za v přepočtu 98 milionů korun. Nový majitel nebude mít do luxusně zařízeného klubu nikdy daleko.
