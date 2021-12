Prohlédněte si tři originální byty, které mají vtip i atmosféru

No Architects: Jakub Filip Novák, Daniela N. Baráčková „Zaměřujeme se na všechny oblasti architektonického a urbanistického navrhování, zpracování návrhů staveb a interiérů, a to ve všech projekčních stupních, od studie až po prováděcí projekt, včetně autorského dozoru při realizaci. Specifikum našeho ateliéru vyjadřuje do značné míry už jeho název: No Architects. Studio je totiž vystavěno na spolupráci architekta a vizuální umělkyně. Tato spolupráce zahrnuje kolektiv interních i externích spolupracovníků, schopných pokrýt celou škálu specializovaných profesí, kterou vydařená architektura vyžaduje. Zajímají nás citlivá řešení dotažená do detailu, která odrážejí jedinečný příběh každého záměru a každého klienta. Snad je to z našich tří ukázek patrné.“