Úspěšná podnikatelka našla domov ve Vršovicích. Byla to životní trefa

Do Vršovic jela tehdy poprvé s manželem. Oba žili v Praze od vysoké školy a hledali byt k rekonstrukci. Ve Finské ulici se zrovna prodávaly dva vedle sebe a Evu naprosto okouzlilo okolí.

„Zamilovala jsem se do stráně stoupající k Vinohradům, na které stojí staré vily, v nezrekonstruovaných činžácích jsem viděla velký potenciál. A nemýlila jsem se – domy se postupně opravily a namísto kanceláří, heren a večerek vznikly v přízemí kavárny, restaurace a zajímavé obchody,“ usmívá se Eva Urbanová.

Vršovice zůstávaly stranou developerského zájmu kvůli své netradiční zástavbě. Jen zde najdete vedle sebe nádherné secesní domy a o pár ulic dál socialistické sídliště.

Za první republiky, když v mnoha čtvrtích nově připojených k Velké Praze probíhal stavební boom, zde stával rozlehlý zábavní park Eden a za ním později vznikly chudinské kolonie.

Chátrající park uzavřel hlavní hygienik v roce 1946, v roce 1953 na jeho místě vznikl fotbalový stadion Slavie Praha, protože na místě nového klubového stadionu na Letné stál najednou Stalinův pomník. Začátkem 70. let vedle vyrostlo panelové sídliště Vlasta pro obyvatele Milovic, které zabrala sovětská vojska po okupaci. Po roce 2010 začali čtvrť zvelebovat především její obyvatelé.

Vše po ruce

„Většina podniků vznikla v době, kdy už jsme tu bydleli. Viděli jsme každý den, jak se čtvrť rozvíjí, a to se mi ohromně líbí. Vršovice jsou malé a s dětmi, pejskem i s manželem to tu máme dost prošlapané, a přesto čas od času objevíme něco nového. Je tu všechno, nemáme vůbec důvod se odtud vzdalovat,“ říká Eva a ukazuje nám svá oblíbená místa.

Do Coffee Source na Francouzské chodí ráda pracovat, do Café Jen na různé pražené kávy, do Typika espresso baru na jedno horké, do Botanicus Coffee Truck posedět v zeleni a vybrat si květiny, do Grébovky na procházky, které lze v zimě zakončit svařákem v Pavilonu Grébovka a v létě skleničkou vína s výhledem na vinici, Vršovice, Michli a Nusle. Lokální dobroty a víno nakupuje ve Fajnšmekru a s oblibou se zastaví na drink v baru Pilotů vedle Kina Pilotů.

„Netoužím chodit do lepšího kina než sem. Dávají tu skvělé filmy v příjemné komorní atmosféře a pořádají výborné akce pro děti,“ dodává. Knihy kupuje ve Vršovickém knihkupectví, kde mají neuvěřitelný výběr, a hlavně tak sečtělou obsluhu, že vám vždy poradí a najde knihu, která by vás mohla zajímat.

Ráda zavítá i do Dobročinného obchodu Sue Ryder v Kodaňské, který se nese v duchu slow fashion. S rekonstrukcí ulice Moskevská se změnily i zdejší podniky, přibylo Sklizeno, Albert tržnice i příjemné restaurace. Za velmi praktickou považuje Eva Urbanová i polohu čtvrti v sousedství Vinohrad a pár zastávek od centra. Za pět minut dojde do svého obchodu Nila, což oceňovala zejména s malými dětmi.

Síla místních

Nilu založila s manželem po deseti letech v advokacii, kdy se cítila vyhořelá. Uvažovala o tom, že by ráda zkusila podnikat, což by šlo možná lépe skloubit s vytouženým rodinným životem. Vzpomněla si na své postgraduální studium v oblasti lidských práv a při návštěvě Aralského jezera se tváří v tvář klimatické katastrofě rozhodla prodávat udržitelné výrobky. Módní značky pečlivě vybírá se svým týmem – na veletrzích, sociálních sítích nebo na ně narazí při svých cestách.

Vršovice První písemná zmínka o obci se nachází ve spisech vyšehradské kapituly (1088).

Ve středověku se zde pěstovala réva, ovoce a zelenina.

Srdce Vršovic tepe v kostele sv. Mikuláše , nejstarší budově ve Vršovicích. Současný barokní vzhled získal v

17. století. Křivolaké uličky kolem odkazují na původní vesnickou zástavbu.

, nejstarší budově ve Vršovicích. Současný barokní vzhled získal v 17. století. Křivolaké uličky kolem odkazují na původní vesnickou zástavbu. Enrico Rangheri zde obnovil morušové sady a ve 40. letech 19. století postavil továrnu na hedvábí. V Rangherce neboli Vršovickém zámečku dnes sídlí domov seniorů. Na místě morušovníků vznikly Heroldovy sady.

Havlíčkovy sady založil Moritz Gröbe na místě bývalých vinic v roce 1871. Pozemek srovnal zeminou z vykopaného tunelu pod Vinohrady a vysázel zde přes 120 exotických i tuzemských dřevin, okrasné keře a vinohrad. Zbudoval dřevěný altán s výhledem i pavilon s kuželnou a lukostřelbou a postavil i novorenesanční Villu Gröbe. Ráj budoval 17 let a po dalších 17 letech ho převzala obec a zpřístupnila jej jako Havlíčkovy sady.

„Každá značka musí splnit náročná kritéria kvality zpracování, estetiky, udržitelnosti a etické výroby. Lidé u nás nakupují opakovaně, nechci je zklamat, a proto všechny výrobky testujeme a vybíráme s ohledem na dlouhodobé nošení. Kousky jsou tak kombinovatelné napříč kolekcemi i značkami. Nejlevnější slow fashion značky jsou stále o 20 až 30 procent dražší než oblečení v řetězcích, proto hledáme vždy optimální poměr ceny a kvality,“ vysvětluje Eva Urbanová.

Nejprve založila e-shop a po roce se jí narodila dcera. Při procházkách s kočárkem objevila volný prostor na Korunní a během jednoho dne si ho pronajala a začala zařizovat. V prvních letech jste ji v obchodě mohli potkat denně.

„Baví mě kontakt se zákazníkem, ráda si s ním povídám a vybírám, co by se mu mohlo líbit. Teď se víc věnuji marketingu a skrz sociální sítě a náš magazín můžu oslovit víc lidí. To mě baví moc,“ říká Eva Urbanová.

Věčná přítomnost na sociálních sítích ji ale začala dohánět, a tak si pořídila tlačítkový telefon bez připojení k internetu. Udržovat rovnováhu mezi prací a rodinným životem se jí tak daří mnohem snáz.

„Myslím, že v podnikání je nejdůležitější nevzdat se, kdo vydrží, přežije. V Nile jsem si začala platit plat až po deseti letech,“ usmívá se.

„Covid byl velmi těžký, druhá vlna snad ještě těžší, ale ukázala velkou soudržnost rezidentů. Místní podrželi nás i okolní podniky. Chodila jsem každý den šestikilometrový okruh a pokaždé jsem se zastavila u nějakého okénka,“ dodává. To se promítlo i do její fyzičky, protože Vršovice se rozkládají na svahu nad Botičem. Ten se ve středověku nazýval Viniční potok, protože kolem něj rostly vinice a ovocné sady.

Dochovaly se jen v Grébovce, vinici v Havlíčkových sadech založil Moritz Gröbe, partner ve známé stavební firmě Lanna, specializující se na železniční stavby.

V Praze si vysnil vybudovat ráj na zemi podle italských renesančních paláců a zahrad. A tak vznikla Grébovka, o kterou se vršovičtí dělí s vinohradskými.

„Vršovice neuvěřitelně vyrostly, ale přitom si zachovaly svůj lidský rozměr a přívětivost. Neustále se potkávám s někým, koho znám, a to je velmi milé. Je vidět, že tu místní žijí a žijí tu rádi. Myslím, že máme jedny z nejkrásnějších sousedských slavností Zažít město jinak, a je to velmi bezpečná čtvrť,“ tvrdí Eva Urbanová.

Eva Urbanová (43) Do Prahy přišla z Nového Jičína na vysokou školu. Vystudovala práva a deset let se jako advokátka věnovala obchodnímu právu. V roce 2011 založila s manželem Pavlem (také právníkem) obchod s udržitelnou módou Nila.

E-shop získal po třech letech kamennou prodejnu na Vinohradech, před čtyřmi lety v Karlíně a loni na Letné. O udržitelné módě napsala knihu Lepší šatník, lepší svět. Má dvě děti a psa.