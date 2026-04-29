Do obýváku se jede po 24metrové skluzavce. Nahlédněte do neuvěřitelného bytu

Klára Lyons
Na Manhattanu v New Yorku je na prodej čtyřpodlažní penthouse Sky House, ve kterém můžete sjet do přepychově zařízeného obýváku po 24metrovém tobogánu. Celá tato legrace vás vyjde na 20 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 416 milionů korun.

Luxusní penthouse se nachází v památkově chráněném 23podlažním mrakodrapu na 150 Nassau Street, který byl dokončený v roce 1895 ve stylu Beaux-Arts. Jako sídlo neziskové náboženské organizace American Tract Society sloužila až do roku 1914. V roce 1999 byla prohlášena za oficiální památku New Yorku a v roce 2002 byla přestavěna na luxusní byty.

Manažeři Craig Nevill-Manning a Kirsten Nevill-Manning koupili čtyřpodlažní střešní nástavbu v roce 2007 a usoudili, že „obyčejný“ luxus je tak trochu nuda. Přizvali tedy na pomoc architekta Davida Hotsona a designérku Ghislaine Viñasovou a společnými silami pět let pilovali projekt, který je velmi netradiční kombinací bytu, galerie a dětského hřiště.

Na nového majitele čeká uvnitř penthousu, o velikosti zhruba 613 metrů čtverečních, obří prosklený obývací pokoj s dvanáctimetrovým stropem, jídelna pro dvanáct lidí i výhled na budovy Manhattan Municipal Building a One World Trade Center.

Dům je navzdory přítomnosti obří skluzavky vkusně a luxusně vybavený.
Dům pro všechny, kteří jsou v duši pořád dětmi.
Pohled na dětský pokoj
Kuchyň ukrývá špičkové spotřebiče Gaggenau a Miele, terasa nabízí prostor pro večírky a čtyři ložnice luxusní místo pro odpočinek s výhledem. Součástí apartmánu je také pět luxusně zařízených koupelen.

Ve vyšších patrech se nachází pracovna, pokoje pro hosty, posilovna i vstup na již zmiňovanou skluzavku. Tubus je rozdělený na dvě části. První úsek končí v mezipatře, kde můžete „vystoupit“, nebo pokračovat druhou částí, která vás zaveze až do vstupní haly.

Skluzavka je vyrobená z vysoce leštěné nerezové oceli, takže zvenku funguje jako zakřivené zrcadlo a odráží interiér bytu. Tobogán je bezpečný i pro dospělé. Navíc není úplně rovný, ale má jemné zatáčky, takže jízda trvá déle a je plynulejší.

V bytě je také plně funkční lezecká stěna, která vede přes více pater. V části horního patra je navíc natažená obří pochozí a pobytová síť. Slouží jako netradiční místo pro odpočinek, kde se takřka vznášíte. Nový majitel si tak kromě zábavy užije i trochu adrenalinu. Tento prvek (společně s lezeckou stěnou a toboganem) dokonale podtrhuje myšlenku „hřiště pro dospělé“.

