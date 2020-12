Kateřina Neumannová se stresu zbavuje v chalupě na Šumavě

Lyže ke Katce Neumannové i k šumavským kopcům neodmyslitelně patří. Odmalička jezdila s rodiči nedaleko místa, kde nyní stojí její chalupa. „Jsem rodačka z Písku a odmalička jsme na Churáňov jezdili s rodiči na víkendy. Většinou jenom v zimě. Pak jsem začala jezdit na běžkách, šla jsem do Vimperka na gympl a tady jsme měli tréninkové centrum. Jak se rozvíjela moje kariéra, už jsem tady víceméně bydlela natrvalo. V jednom sportovně laděném penzionu jsem měla skoro celoročně svůj pokoj a do města jsem jezdila jen výjimečně. Takže jsem tady prakticky žila a tehdy vznikla myšlenka si tady něco pořídit,“ prozradila Kateřina Neumannová patnáct let starou historii.

Jenže pomyšlení na stavbu nového domu bylo tehdy předem marné. „Dlouho to byla utopie, protože tady byla stavební uzávěra a nešlo to. Pak se to ale rozvolnilo, a tak jsem pátrala a podařilo se koupit pozemek, na kterém bylo umožněno stavět,“ vysvětlila Neumannová.



Sportovkyně měla nejprve skromné plány a nechtěla se pouštět do velkolepých staveb. „Měla jsem představu malé chaloupky s dvěma pokoji k pronájmu, a díky mému tehdejšímu partnerovi, který všechno plánoval velkoryse, z toho vznikl větší barák, než jsem původně myslela,“ prozradila Kateřina s tím, že nyní její chalupa nabízí pět apartmánů k pronájmu. „Je to spíš radost a starost, než že by to bylo nějaké zásadní podnikání,“ dodala Neumannová, která to v brzké době plánuje změnit.

Kdo má dům, ví, že je to nikdy nekončící starost, sotva se jedno opraví, druhé se pokazí. Katka má ale štěstí, že rozlehlá nemovitost je postavena kvalitně a žádné velké opravy zatím nebyly potřeba. Ty malé se řeší průběžně. „Nebylo nutné tady mít správce. Spíš se najímají síly po okolí,“ uvedla Neumannová k údržbě nemovitosti.

Perou se s dcerou

Nejoblíbenějším místem Katky i její dcery v jejím soukromém apartmánu je obývací kout s velkou sedačkou. „S Luckou se pereme, kdo tam bude ležet a mít přímý výhled na televizi,“ řekla s nadsázkou Neumannová.

Pochvaluje si ale celkovou atmosféru chalupy. „Je mi tady dobře, dělá to ta kombinace barev, dřeva, povrchů...“ vysvětlila sportovkyně, jež dnes bere sport už jen jako relax. „Je to pro mě koníček, kompenzace pražského životního stylu, který mi není úplně vlastní. Sportem si balancuju to napětí velkoměsta. Protože nejsem z Prahy, jsem tam naplavenina, pořád cítím tlak a stres. Tady si daleko víc odpočinu. A ráda jím, takže když vím, že půjdu sportovat, nemusím to řešit,“ prozradila Katka Neumannová.

Pražský život není nic pro ni, lépe je jí na horách, uprostřed zasněžených kopců.

„Jsem konzervativní a věrná sportům, které jsem dělala, takže v létě jezdím na kole, chodím běhat a v zimě lyžuju. Mám teď možnost to kombinovat i se sjezdovým lyžováním, na které jsem dřív neměla čas,“ svěřila se a dodala, že ji baví i horská turistika kombinovaná s plaváním či wellness.



S tuhou zimou se počítá

Šumavská zima není nic pro milovníky tepla, avšak v chalupě Katky Neumannové je vždy příjemně. Celý objekt je vytápěn tepelným čerpadlem, ale možnost zatopit si v kamnech a slyšet zvuk praskajícího dřeva dodává celému objektu pohádkovou atmosféru.

Kachlová kamna v Katčině apartmánu plní také estetický účel. „Dům má konstantní teplotu, ale občas v nich topím. Jednou jsme měli nějaký technický problém s topením, takže jsme byli rádi, že jsme si mohli přitopit. Ale když si v nich člověk zatopí, může si na ně vlézt jen na začátku, anebo naopak, když už chladnou, jinak je na nich moc horko. Sálají teplo třeba dva dny.“

Království se skládá z obýváku s kuchyní, odděleného pokoje a dalších dvou místností v patře. Ty jsou prozatím využívány zřídka a jsou vybaveny pouze tak, aby se v nich dalo přespat, když přijede větší počet lidí. V přízemí jsou velké společenské prostory, které využívají návštěvníci chalupy, aby tu příjemně strávili čas třeba i u skleničky něčeho ostřejšího.

Stylový interiér je vyzdoben uměleckými díly řezbářů a kovářů, jsou tady ale také medaile olympijské vítězky, které mohou hosté obdivovat a doslova k nim vzhlížet, protože jsou zavěšeny na stromě. Nápad, jak vystavit své úspěchy na odiv, je bezesporu originální. Chalupa nabízí prostory nejen pro rodinnou dovolenou v krásné přírodě, ale také pro firemní akce a školení.