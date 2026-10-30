V Německu jsem viděl plno takových domácích malých panelů do 800 W, které se tam běžně v hobby obchodech prodávají. Rád bych si takto pomohl a hradil část vlastní spotřeby, případně by to bylo dobré také v době blackoutu. Než se obrátím na SVJ, sháním informace. Můžete mi poradit?
Německý hit na české lodžii. Můžete si solární panel namontovat i bez souhlasu?
Šest lidí a pes v garsonce. Tvrdí, že jsou tam na návštěvě. Může jim to SVJ zakázat?
Místo jednoho nájemníka mladá dvojice, dvě děti, prarodiče a do toho ještě pes. V sousední garsonce...
Jeho ořešák mi ničí plot i jezírko, soused to ignoruje. Jak postupovat podle zákona?
„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají...
Soused autista nás ničí svými záchvaty, ale zlobit se na něj nemůžeme. Co teď?
S manželkou žijeme od roku 1989 v panelovém domě. Po celou dobu zde byl klid, situace se však...
Může SVJ zakázat krátkodobý pronájem? Rychlonájemníci vyhazují odpadky z oken
Seriál Bydlíme v bytovém domě a jeden z bytů majitel krátkodobě pronajímá. V letních měsících zde byli...
Nekonečný boj se psy v bytovém domě. Ničí chodby, výtah, dveře a zapáchají
Seriál Bydlím v bytovém domě, ve kterém hodně sousedů chová psy. Naše SVJ se snaží, aby byl dům vždy...
K rozebrání, píšou sousedé na harampádí. Z chodeb a sklepů se stávají skládky
V domě se začínají množit věci. Sousedé, většinou ti, co nemají trvalý pobyt a jsou v nájmu, se...
Světelný teror a právo na Vánoce. Soused rozsvítil rodinný dům jako ve Vegas
Mám problém, který se opakuje každý prosinec. Soused v řadovce vedle nás si potrpí na vánoční...
Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí
Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...
Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu
Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...
Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud
Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...
V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka
Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...
Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili
Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.
Německý hit na české lodžii. Můžete si solární panel namontovat i bez souhlasu?
Soused v protějším panelovém domě si na lodžii umístil fotovoltaické panely. Rád bych si je také nechal instalovat. Je to vůbec legální? Ptá se Zdeněk v seriálu Sousedské války.
Zabalili to a odešli k oceánu. Nahlédněte do snového domu rodiny s dvěma dětmi
Svůj dům snů objevila nizozemská interiérová designérka Nicoline Beerkensová v Portugalsku. Nachází se v docházkové vzdálenosti od oceánu v pobřežním městečku Cascais nedaleko Lisabonu. Prosluněné...
Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu
Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do náročné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...
Dům za cenu bytu? Kde a za kolik v Česku koupíte parádní nemovitost se zahradou
V Česku lze snové bydlení pořídit levněji, než si myslíte. Ceny startují od 4,4 milionu korun. Podívejte se na výběr nemovitostí, které jsou právě na prodej.
Dům v Klínci, ve kterém nic nepřekáží. Proměna ukazuje sílu chytrých řešení
Zařídit dům je jedna věc, ale co když dostanete stopku – podlaha unese jen 200 kilo na metr a pod ní vede topení? Studio Caster muselo v dřevostavbě v Klínci vymyslet neviditelná řešení. Výsledkem je...
Luxusní zážitek v korunách stromů. U Kamenice vyrostlo bydlení 6 metrů nad zemí
Odvážná architektonická hra šest metrů nad zemí. To jsou dva treehousy, které stojí nedaleko Kamenice nad Lipou. Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými...
Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud
Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...
Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili
Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.
Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí
Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...
Úředníci smetli sen o vlastním domě ze stolu. Zachránila je až místní inženýrka
Zůstat v bytě, nebo se vzdát snu o vlastním bungalovu u lesa? Manželé už ztráceli naději, když jim úřady kvůli chybějící cestě a kanalizaci stoply stavbu. Zoufalou situaci ale proměnila v úspěch...
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Letní čas skončil a stmívá se už v pět. Jak teď doma správně svítit?
V neděli 25. října 2026 skončil letní čas a Česko se vrátilo k přirozenému standardnímu času. Ručičky hodin se v noci posunuly o hodinu zpět, což znamená, že odpolední soumrak a s ním spojené...
Místo drahé Prahy zboural dům u Kladna a postavil nový. Ten je zcela soběstačný
Martin z Brandýska u Kladna zvažoval kvůli práci byt v Praze, ale bez zahrady si život představit nedovedl. Nakonec koupil starší dům s pozemkem. Protože se rekonstrukce nevyplatila a dispozice...