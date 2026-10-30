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Německý hit na české lodžii. Můžete si solární panel namontovat i bez souhlasu?

Lenka Weberová
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ilustrační snímek | foto: Getty Images

Soused v protějším panelovém domě si na lodžii umístil fotovoltaické panely. Rád bych si je také nechal instalovat. Je to vůbec legální? Ptá se Zdeněk v seriálu Sousedské války.

V Německu jsem viděl plno takových domácích malých panelů do 800 W, které se tam běžně v hobby obchodech prodávají. Rád bych si takto pomohl a hradil část vlastní spotřeby, případně by to bylo dobré také v době blackoutu. Než se obrátím na SVJ, sháním informace. Můžete mi poradit?

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