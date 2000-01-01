Ultramoderní dům v oblasti Henderson v Las Vegas se prodal za 25 milionů dolarů, což je nejdražší prodej v Las Vegas v roce 2025. Dům o ploše víc než 12 600 metrů čtverečních má čtyři ložnice a šest koupelen, dokonce i soukromý taneční klub. Nabízí neuvěřitelné výhledy na Las Vegas Strip a pohoří Red Rock Mountains.
Rezidence má i řadu velkých teras.
Okolí domu je pečlivě upravené pro odpočinek a relaxaci.
Dům stojí na úpatí pohoří McCullough.
Dům v Las Vegas má i svůj soukromý taneční klub.
Velká jídelna má výhled do příjemného atria.
Nádherný výhled je snad z každého pokoje, tedy i z ložnic.
Všechny čtyři ložnice v domě udivují prostorem i krásnými výhledy na město.
Prostor pro zábavu
Pracovna v domě chybět nemůže.
V domě je k dispozici šest koupelen.
Koupelna, která soukromí příliš neřeší…
Koupelny jsou vybavené vším luxusem.
Taneční klub s barem, který svou velikostí odpovídá veřejnému prostoru.
Ve vile nechybí ani vinárna.
Výhled na město, hory a bulvár Las Vegas Strip
Výhled na Las Vegas je neuvěřitelný.
Vodní prvky konkurují některým nejlepším hotelům v Las Vegas.
Vodní prvky najdete na mnoha místech v domě.
Na terase nechybí letní kuchyň s grilem a barovým posezením.
