Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým imigrantům, kteří zde vytvořili centrum výroby nábytku, a také filmařům z éry němého filmu. Vliv umělců je zde vidět i dnes, třeba i na domě, jehož barevnost šokuje.
Spoustu barev nenajdete jen na stěnách či nábytku, ale také na lustrech.
V přízemí převládá jako hlavní barva modrá.
Nábytek se prodává i s domem, ten se teď dostal na trh za tři miliony dolarů.
V tomto pokoji by se líbilo i Barbie.
Červená barva prý podporuje chuť k jídlu, tady tedy nechutenstvím trpět nelze.
Koupelna ve druhém patře vsadila na zářivou červenou a opulentní zlaté rámy zrcadel.
Kruhová pohovka v obývacím pokoji je důkazem, že v tomto domě se barev nikdo nebojí.
Tyrkysová ložnice nudná opravdu není, celkem je ložnic v domě šest.
Na tyrkysovou ložnici navazuje modro-bílá koupelna.
