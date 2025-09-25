|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte
Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit
Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...
Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně
Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...
KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe
Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...
Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý
Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...
Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště
Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...
Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy
„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...
Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte
Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...
Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště
Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...
Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální
Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...
Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc
Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než...
Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit
Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...
Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení
Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je...
Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý
Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...
Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů
Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí...
Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu
Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní...
Prodej bytu 3+1/L/OV 82 m2, Karlovy Vary - Rybáře ul. Konečná
Konečná, Karlovy Vary - Rybáře
3 698 000 Kč
Z hrůzy v pražských Hlubočepích je restaurace s neuvěřitelnou atmosférou
Bylo to místo spíš děsivé než přitažlivé: zanedbaný trakt starého činžáku, k tomu dvě zchátralé stavbičky… Jenže místní patrioti viděli i v této hrůze velký potenciál. A dočkali se. Dnes si užívají...
Vykradené sklepy v paneláku. SVJ nalákalo zloděje, ti šli bez problémů krást
Bydlím v panelovém domě s SVJ. Odhlasovali jsme si rekonstrukci vnitřních prostor. K tomu bylo nutné odemknout bezpečnostní dveře ke sklepům a kóje vyklidit. SVJ bohužel tuto informaci vylepilo na...