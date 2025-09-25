Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte

Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým imigrantům, kteří zde vytvořili centrum výroby nábytku, a také filmařům z éry němého filmu. Vliv umělců je zde vidět i dnes, třeba i na domě, jehož barevnost šokuje.
Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu... Spoustu barev nenajdete jen na stěnách či nábytku, ale také na lustrech. V přízemí převládá jako hlavní barva modrá. Nábytek se prodává i s domem, ten se teď dostal na trh za tři miliony dolarů. V tomto pokoji by se líbilo i Barbie. Červená barva prý podporuje chuť k jídlu, tady tedy nechutenstvím trpět nelze. Koupelna ve druhém patře vsadila na zářivou červenou a opulentní zlaté rámy... Kruhová pohovka v obývacím pokoji je důkazem, že v tomto domě se barev nikdo... Tyrkysová ložnice nudná opravdu není, celkem je ložnic v domě šest. Na tyrkysovou ložnici navazuje modro-bílá koupelna.

