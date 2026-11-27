Jak jste bydleli předtím, než jste si postavili nový dům?
Původně jsme bydleli na zahradě rodičů, ale postupem času nám to přestalo vyhovovat. Chtěli jsme bydlet ve vlastním domě, kde budeme mít víc soukromí. Pro mě i Tomáše je tohle druhé manželství, já mám z prvního manželství už dospělé děti a Tomáš má děti ještě ve střídavé péči.
Bydleli jste v minidomku, nebo regulérním domě?
Žili jsme v normálním domě postaveném na pozemku rodičů, kde žila celá rodina, takže to bylo chvílemi komplikované. Ještě před pandemií jsme zvažovali, že se přestěhujeme jinam, ale to nakonec nedopadlo. Dům, ve které jsme žili, jsme si zrekonstruovali a pak nás napadlo, že je tu vlastně ještě možnost stavby nového domu.
Měli jste stavební pozemek?
Ano, ale my jsme ho původně kupovali jako investiční parcelu a říkali jsme si, že bychom ho teoreticky mohli jednou využít na důchod. Nicméně situace se změnila a nám se tady zalíbilo. Říkali jsme si, že nemá smysl čekat do pětašedesáti let, že bychom si ten pozemek naopak mohli užívat mnohem déle. Takže jsme se rozhodli, že se do toho pustíme.
A jak jste na pozemek narazili?
Původně jsme hledali pozemek na Vysočině, kam bychom mohli v budoucnu brát vnoučata na víkendy. Oba už máme přes padesát let, tak abychom s nimi mohli někam vyjet. S realitní makléřkou jsme se byli tedy podívat na domek v menší vesnici, ale neklaplo to. Jeden den mi pak paní volala, že narazila na inzerát prodeje pozemku, avšak bez účasti realitní kanceláře, ale nebyl na Vysočině. Tím, že to bylo kousek, jsem se tam jela podívat hned po práci. Pozemek mě zaujal natolik, že jsem na koupi ihned kývla. Byly sem přivedené inženýrské sítě, tedy plyn, elektřina i voda, takže to bylo skvělé. A před domem stojí dvě obrovské vzrostlé lípy snad z roku 1869, a to se mi hodně líbilo. Navíc jsem tady tu lokalitu znala, s kamarády jsme sem často jezdili. Bylo mi to zkrátka sympatické. Pak jsme našli stavební firmu a vzhledem k tomu, že bylo po pandemii, tak administrativní záležitosti nebyly zdlouhavé a my obdrželi poměrně brzy stavební povolení. V této spojitosti vřele doporučuji všem, kteří mají možnost, využít inženýring od stavební firmy.
Jak to vycházelo z časového hlediska?
Pozemek jsem koupila v březnu 2021. V roce 2022 pak padlo rozhodnutí, že si tu postavíme s Tomášem vlastní dům. Rok nato jsme si domluvili dodavatelskou firmu, která nám na začátku září 2023 zhotovila základovou desku. Stavební firma pak přijela v listopadu a výstavba začala. Nechali jsme si postavit dům na dokončení, takže nám ho předávali už v únoru 2024. My jsme si pak sami dodělávali koupelny, pokládali podlahy, zařizovali kuchyni a tak dále.
Hledali jste tedy dodavatele dřevostaveb? Proč ne zděných domů?
Jednoznačně kvůli rychlosti výstavby. Nejen že jsme se chtěli rychle přestěhovat, ale zároveň pro nás bylo náročné dojíždění a kontrola stavby z Brna a to jak finančně, tak i časově. Takže nám vyhovovalo, že byl dům za dva dny pod střechou.
Pro jakou firmu jste se nakonec rozhodli?
Dostala jsem velmi dobré reference na stavební společnost Atrium. I když jsem oslovila i jiné firmy, s nimi byla nejlepší komunikace. Poprvé jsme spolu jednali v showroomu v Brně, kde nám ukázali a popsali všechny detaily spojené se stavbou domu. A ve finále jsme toho nelitovali, všechno běželo jako na drátkách a celý proces byl vlastně rychlejší, než jsem si myslela. Samotnou mě to mile překvapilo i finančně.
Proč jste si nechali postavit dům na dokončení?
Z finančních a designových důvodů. Stavební společnost spolupracuje v rámci dodávky domu na klíč s různými dodavateli obkladů a dlažeb do koupelen, kuchyňskými studii a tak dále a já měla už své dodavatele vybrané. Takže jsme si řekli, že si dům doděláme sami. Navíc jsme měli se stavbou a rekonstrukcí domu zkušenosti. Toto je vlastně třetí dům, ve kterém bydlím.
Vybrali jste si katalogový dům?
Ano, ale upravili jsme si ho podle sebe a myslím si, že díky tomu jsme tady tak moc spokojení. Původně tady byly dva dětské pokoje, ale my jsme jeden zrušili. Druhý jsme nechali kvůli budoucím vnoučatům, když přijedou na návštěvu. Na úkor toho jsme zvětšili obývací pokoj, aby se sem vlezla celá rodina. Dále jsme chtěli přidat šatnu u ložnice a francouzské dveře nahradit HS portály.
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Museli jste při navrhování domu dodržet nějaké obecné regulativy?
Je tu chráněná krajinná oblast, takže tady mohou stát domy jen s hnědou nebo červenou střechou. Zvolili jsme tmavě hnědou střešní krytinu a vypadá to pěkně. To byl asi nejzásadnější regulativ. Dalším regulativem byla výška plotu a dodržení ochranného pásma kvůli sloupům vysokého napětí.
Jakou kombinaci vytápěcích systémů jste zvolili?
Máme tepelné čerpadlo vzduch-voda, takže vytápíme podlahovým topením, a máme i krbovou vložku. V době, kdy jsme řešili projekt, nabízela stavební firma akci komínu v ceně, tak jsme toho využili. Spousta novostaveb má v dnešní době rekuperaci, ale vzhledem k tomu, že jsme v Moravském krasu, kde je léčebna dětí na dýchací cesty, tak mi přišlo zbytečné ji mít. Máme rádi neustále otevřená okna.
Vytopí se dům rychle?
Ano, velmi. Já mám v zimě primárně staženou teplotu podlahového topení, protože manžel si topení v kamnech oblíbil natolik, že topí jak divý.
A dotažený plyn nevyužíváte?
Plyn nevyužíváme, protože jeho cena rapidně vzrostla. Navíc jsem věděla, že v kuchyni budu chtít indukci a taky jsme měli tehdy v hlavě to tepelné čerpadlo. Takže plyn máme přivedený na pozemek ale je zaslepený, pro případ, kdyby se výrazně změnila situace.
Jak vám vychází roční vyúčtování?
V této chvíli platím měsíčně kolem 3 tisíc korun, takže ročně to vychází na cca 36 tisíc korun. Ale opět mi vrátili zhruba 3 tisíce korun, takže je to různé. K tomu je samozřejmě potřeba připočítat cenu dřeva, ale její cenu bohužel neznám.
Patří podle vás rychlé vytopení domu mezi výhody života v dřevostavbě?
Stoprocentně. Je to rychlé a teplota se tu taky udrží déle, než jsem si myslela. Někteří říkali, že v dřevostavbě nevydrží teplo tak dlouho, než ve zděném domě, ale já tam tak výrazný rozdíl nepociťuji. Upřímně, zatím jsem nenašla důvod, proč bych si znovu nevybrala dřevostavbu namísto zděného domu. Ta tepelná pohoda je tu dobrá i v létě a přitom nemáme ani klimatizaci. Moje zkušenost je zkrátka pozitivní.
Bylo v rámci procesu výstavby něco, co pro vás bylo stresující?
Popravdě nejvíc stresující byly finance, ale to asi nikoho nepřekvapí. Po pandemii stoupla nejen cena dřeva, byla velká inflace a tak dále. Se stavební firmou jsme museli pochopitelně upravit rozpočet, ale jsem ráda, že mi s financováním stavby vyšli vstříc. S manželem jsme oba zaměstnanci, ne podnikatelé, takže to kolísání cen pro nás bylo velmi zásadní.
Je dnes něco, co byste udělali s manželem jinak?
Dali bychom celou sedmnáctimetrovou venkovní dlažbu do betonu. Tehdy na to nezbyly finance, ale dnes bychom si raději počkali, našetřili a realizovali později.
Co byste poradila nebo doporučila lidem, kteří se teprve chystají stavět vlastní dům?
Zaprvé, ať si důsledně zjistí, jestli se dá na daném pozemku stavět a za jakých podmínek. Zjistí si, jaký charakter má půda, aby se jim neprodražilo navezení jiné hezké zeminy nebo realizace pilot. Dále doporučuji, aby si nechali opravdu důkladně zpracovat projekt, případně se spojili s někým, kdo jim do detailu navrhne rozmístění zásuvek nebo kuchyň a další vybavení. Jsou to maličkosti, které pak oceníte. Některým bych doporučila venkovní dřevěné obložení, ale to je už otázka vkusu. Nás to stálo 40 tisíc korun navíc a nelitujeme toho.
Informace o stavbě:
- Dispozice: 3+kk
- Rozměry stavby: 17 × 8 m
- Zastavěná plocha: 136 m2
- Užitná plocha: 114 m2
- Typ konstrukce: sloupková konstrukce (prefabrikace)
- Energetický standard: nízkoenergetický
- Doba výstavby hrubé stavby: 5 dní
- Celková doba výstavby: 2 měsíce
- Realizační firma: ATRIUM s.r.o.
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