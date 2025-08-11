Na dotaz odpověděla advokátka JUDr. Jana Poslední
Máte pravdu, že se v poslední době rozmohl prodej takových nebytových prostor, které se prodávají primárně za účelem bydlení, neboť jsou vybudovány v kvalitě bytových jednotek. A jsou opravdu o poznání levnější než plnohodnotný byt.
Je otázka, z jakého důvodu jde o nebytový prostor, proč jej majitel nenechal zkolaudovat jako byt a připravuje se o tučnější kupní cenu. Často se jedná o suterénní prostory, bývalé sušárny, kolárny aj. Občanský zákoník připouští, že bydlet lze i v nebytových prostorách, konkrétně v pasáži týkající se nájmu. Ust. § 2236 v odst. 1 a 2 konstatuje: Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. Skutečnost, že pronajatý prostor není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájemci.
Nebytový prostor jako šedá zóna
Na druhou stranu stavební zákon trvá na tom, aby byl nebytový prostor užíván jen k účelu, k jakému byl zkolaudován. Užíváním nebytového prostoru k účelu bydlení tak lze naplnit skutkovou podstatu přestupku, za který hrozí pokuta do výše jednoho milionu korun.
Právníci se shodují, že bydlení v nebytovém prostoru je šedou zónou zákonů, vlastně rozpor mezi občanským a stavebním zákonem. Bydlet tam můžete, ale když se to znelíbí stavebnímu úřadu, můžete dostat pokutu. Mnoho lidí to ale neřeší, neboť stavební úřady se tím moc nezabývají, většinou jen na udání.
Nicméně doporučuji, abyste se dopátrali důvodu, proč jde o nebytový prostor, a ruku v ruce při rozhodování, zda koupit, či nekoupit, zauvažovali o budoucí rekolaudaci nebytového prostoru na bytový.
V čem rekolaudace spočívá?
Musíte podat žádost o změnu účelu užívání prostoru na příslušném stavebním úřadu. V této žádosti uvedete důvody, proč chcete nebytový prostor přeměnit na obytný, a doložit dokumentaci, která prokazuje, že prostor splňuje minimální stavební požadavky pro bytové jednotky.
Aby mohl být nebytový prostor zkolaudován jako byt, musí splňovat řadu technických kritérií. To zahrnuje například dostatečné osvětlení, větrání, minimální výšku stropů, odpovídající tepelné izolace a další parametry. Mezi časté úpravy patří například výměna oken, rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nových topných systémů nebo zateplení stěn.
Po provedení všech nutných úprav stavební úřad zkontroluje, zda prostor splňuje veškeré podmínky pro rekolaudaci na bytovou jednotku. Tento proces může trvat několik týdnů nebo i měsíců, v závislosti na složitosti projektu a vytíženosti stavebního úřadu. Jakmile je rekolaudace schválena, je potřeba zapsat změnu v katastru nemovitostí, kde bude prostor nově veden jako bytová jednotka.
Tento krok je důležitý z právního hlediska, protože oficiálně potvrzuje, že prostor byl přeměněn na byt, a odstraňuje jakékoliv pochybnosti o jeho užívání. Právě náročnost stavebních úprav je možný důvod, proč stávající vlastník sám rekolaudaci neprovedl.
Problém s hypotékou i trvalým pobytem
Pokud se rozhodnete nemovitost koupit, počítejte s tím, že vám banka nedá standardní hypotéku. Některé banky ovšem vyhoví, pakliže byste měli v plánu přestavět tento nebytový prostor na obytný.
Ještě upozorňuji na jednu nevýhodu, a sice nemožnost zaregistrovat si na dané adrese trvalé bydliště, a to ani když tam bude dcera bydlet dlouhodobě. Pozor také na poplatky za energie, abyste nebyli zařazeni do vyšší sazby, která je určena pro podnikání.
Doporučuji vám, aby nebytový prostor prohlédl zkušený stavař, který posoudí, zda lze provést rekolaudaci, aniž by se muselo příliš investovat.
Mám-li vše shrnout, pokud koupíte, nebude vaše dcera první ani poslední, kdo v „ateliéru“ bydlí. Můžete koupit s tím, že časem provedete rekolaudaci a získáte tak plnohodnotný byt.
Jak proměnit „nebyt“ na byt
Přeměna nebytového prostoru na bytový je stále populárnější řešení, ať už kvůli nedostatku bydlení, nebo atraktivní poloze bývalých kanceláří a obchodů.
Taková změna ale není jednoduchá a vyžaduje splnění řady legislativních, stavebních a hygienických požadavků. Jak na to? Poradíme vám krok za krokem.
Bytový či nebytový prostor
Než začneme, je dobré si ujasnit základní rozdíly mezi těmito dvěma typy prostor. Bytový prostor je určen k trvalému bydlení a musí splňovat přísné normy na hygienu, osvětlení, vytápění a dispoziční řešení.
Nebytový prostor slouží k jiným účelům, například jako kancelář, obchod, sklad nebo dílna. Tyto prostory často postrádají prvky nezbytné pro trvalé bydlení, například koupelnu, přirozené osvětlení nebo dostatečnou izolaci. Pokud chcete nebytový prostor přeměnit na byt, je třeba zajistit, aby splňoval všechny zákonné požadavky a byl zkolaudován jako obytný.
Zákonné požadavky na byty jsou stanoveny ve stavebním zákoně (č. 183/2006 Sb.) a ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Níže uvádíme hlavní kritéria, která musí byt splňovat:
Minimální rozměry a dispozice
Byt musí mít minimální plochu 16 m² pro jednu osobu. Každá další osoba vyžaduje zvětšení obytné plochy. Nejmenší obytná místnost musí mít alespoň 8 m² (pro jednu osobu) nebo 12 m² (pro dvě osoby). Byt musí obsahovat obytnou místnost, kuchyňský kout, koupelnu, WC a předsíň.
Každá obytná místnost musí mít okno s přístupem denního světla. Prostory musí být větratelné buď přirozeně (oknem), nebo nuceně (vzduchotechnikou). Prostor musí splňovat požadavky na tepelnou izolaci podle normy ČSN 73 0540. Byt musí mít funkční vytápění zajišťující minimální teplotu 20 °C.
Hygienické zázemí
Byt musí mít koupelnu a WC, které jsou přístupné přímo z prostoru bytu. Je nutné zajistit přívod pitné vody a odvod odpadní vody. Kuchyňský kout musí mít připojení na vodu, odpad a elektrickou nebo plynovou přípojku.
Akustická a požární ochrana
Stěny, podlahy a stropy musí splňovat normy na akustickou izolaci. Prostor musí splňovat požární předpisy, včetně použití certifikovaných materiálů.
Bude nutné papírování
Nejprve si na příslušném stavebním úřadě ověřte, zda je změna užívání prostoru možná z hlediska územního plánu a stavebně-technických podmínek. Některé prostory, například ty v suterénu nebo bez oken, nemusí být k bydlení vhodné.
Potom se obraťte na autorizovaného projektanta, který zpracuje dokumentaci potřebnou pro stavební úpravy.
Tato dokumentace musí zahrnovat: návrh úprav zajišťujících splnění požadavků (např. zateplení, vybudování hygienického zázemí); technické detaily nutné pro splnění akustických, požárních a hygienických norem. Na stavebním úřadě podejte žádost o změnu užívání stavby.
Budete potřebovat:
- projektovou dokumentaci
- vyjádření dotčených orgánů (např. hygienická stanice, hasiči)
- smlouvy o připojení na energie (elektřina, voda, plyn)
Po schválení žádosti můžete realizovat stavební úpravy. Doporučuje se spolupracovat s ověřenou stavební firmou, která má zkušenosti s podobnými projekty.
Po dokončení úprav požádejte stavební úřad o kolaudační souhlas. Úřad provede kontrolu, zda prostor splňuje všechny legislativní požadavky. Po vydání kolaudačního rozhodnutí může být prostor oficiálně užíván jako byt.
Přeměna nebytového prostoru na byt je lákavá, ale vyžaduje pečlivou přípravu a dodržení všech legislativních požadavků. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníky, kteří vám pomohou s projektovou dokumentací, povoleními i samotnou realizací. S trochou trpělivosti si však můžete vytvořit útulné bydlení i tam, kde by to dříve nikdo nečekal.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.