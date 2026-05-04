Při zařizování bydlení se často necháváme svázat pravidly. Musí to být moderní, musí to ladit, musí to být praktické. Ale co když na chvíli zapomenete na slovo „musí“? FAVI návštěvy nás zavedly do domovů, které vznikly z vášně, respektu k historii nebo z touhy po úplné soběstačnosti.
Oáza uprostřed vnitrobloku: Mokřadní střecha na Letné
Postavit si dům v srdci Prahy, a přesto žít v obklopení přírody? Michal Šperling dokázal, že to jde. Za rušnou ulicí Milady Horákové vyrostl chytrý dům, který vypadá spíše jako kousek lesa.
Největší raritou je mokřadní střecha s kořenovou čistírnou. „Já bych hrozně rád, aby tenhle model, kdy máme kořenovku na střeše, kde se vyčistí voda, je křišťálově čistá, použitelná dál na zalévání, na splachování, aby se to daleko víc rozšiřovalo do českých měst, protože odpadní voda, která jinak odtéká bez užitku, může sloužit v době změn klimatu k ochlazování, ke zlepšování okolí měst, a vůbec pro zlepšování života lidí,“ vysvětluje hrdý majitel domu v pražském vnitrobloku.
Přímořský styl u Labe: Chatička jako z dovolené
Když se Nikol Trojanová rozhodovala, jak vybavit svou chatu s výhledem na Labe, měla jasno. Miluje styl přímořských domků, a tak si kousek oceánu přenesla do Čech. Interiéru dominují světlé tóny bílé a béžové, které doplňuje výrazná tyrkysově modrá – od stylové kuchyně ve venkovském stylu až po pohovku. Celou atmosféru dotvářejí motivy korálů, mušlí a ryb. Na Nikol tyto barvy a tóny působí velmi uklidňujícím dojmem. A určitě nejen na ni. Sledovat ji můžete i na Instagramu @niki_trojanova.
Moderní panelák s wellness zónou
Že se v panelákovém bytě nedají dělat zázraky? Architekti Ondřej a Lucie z ateliéru Tvary dokázali opak. Na ploše 64 m² zbourali původní příčky a vytvořili pro sebe prostor, kde nechybí sauna, ateliér ani zimní zahrada se stromy. Byt sází na minimalistický design a materiály jako beton, masivní dřevo a polykarbonát.
Rekonstrukce stodoly: Když staré dřevo dostane druhou šanci
Lenka se svým manželem zachránili starou stodolu a vytvořili v ní hřejivý domov spojený s keramickou dílnou. Využili vše, co stodola při bourání nabídla – staré trámy a dřevo.
„Manžel postupně všechno předělává. Udělá třeba stůl. Samozřejmě je to jeho první stůl, ale já ho budu milovat, to vím, navždycky. Všechno to dělá ze starého, aby to nekřičelo, aby to opravdu tady ve stodole vypadalo, že je to tady už dlouho,“ říká Lenka. Výsledkem je prostor, ze kterého sálá teplo domova a úcta k materiálu. Instagram: @bydlime_ve_stodole.
Český soběstačný dům: Luxus bez inženýrských sítí
Pavel se svou rodinou vybudoval v šumavské krajině dům, který je zcela odpojen od sítí, a přesto nabízí plný komfort. „Máme 114 metrů čtverečních obytné plochy, ale úmyslně jsme prosklili celé přízemí tak, aby se nám otevřela celá krajina, a tak má člověk pocit, že jeho obývák má dva hektary, a ne třicet metrů čtverečních,“ prozradil.
Dům navíc funguje komunitně – návštěvníci zde mohou pobývat výměnou za pomoc s údržbou domu nebo pozemku. Instagram: @ceskysobestacnydum.
Bydlení v kontejneru? Stylové lego pro dospělé
Gabriela a Jakub si postavili dům ze čtyř kontejnerů. Uvnitř byste to ale nepoznali – industriální prvky se zde mísí se skandinávským stylem a dřevem. „Pokud přijde někdo k nám domů, tak vůbec nepozná, že se nachází uvnitř kontejneru, protože jsou tady zdi obalené sádrokartony a jediná přiznaná zeď, která je důkazem, že jsme opravdu v kontejneru, tak je nahoře v chodbě,“ uvedla Gabriela a výhody této netradiční stavby popsala slovy: „Nadchla nás ta modulárnost, dá se to poskládat jako lego.“ Instagram: @bygeibi.
Život v sadu: Letní kuchyně a vůně venkova
Péťa s manželem zachránili starý domeček, kterému vdechli duši s pomocí něžných petrolejových detailů a nekonečné lásky k přírodě.
Srdcem jejich dnů je letní kuchyně – kouzelné místo napůl venku, kde se vůně čerstvě upečeného koláče mísí s levandulí a dětským smíchem. Díky obrovským oknům zde rodina žije v přímém spojení s ovocnými stromy, a i když venku prší, v jejich domově stále vládne hřejivá pohoda. Instagram: @bydlimevsadu.
Venkovský kousek ráje u Viki
U Viki se zastavil čas přesně v ten moment, kdy začíná pohádka. S rodinou se usadila v maďarské vesničce, kde uprostřed tiché přírody vykouzlila dům, ze kterého sálá nefalšované teplo venkova a tvůrčí svoboda. Každý kout je tu malou galerií – interiér je protkaný originálními kousky a ruční tvorbou, které dávají prostoru nezaměnitelnou, až snovou atmosféru.
Není to ale jen místo k odpočinku. Celý dům žije a dýchá spolu s rodinou; práce se tu přirozeně prolíná s každodenními radostmi a umělecká tvorba je cítit z každého detailu. Je to inspirativní přístav pro každého, kdo věří, že domov by měl být stejným dílem útulným útočištěm i nekonečným zdrojem kreativity. Instagram: @vikicreative.eu.
Nebojte se bydlet podle sebe
Každý z těchto domovů je důkazem, že krása bydlení nespočívá v nejdražším nábytku, ale v nápadech a odvaze vybočit z řady.
Ať už plánujete rekonstrukci, nebo jen hledáte drobné vylepšení, tyto příběhy vás přesvědčí, že nejkrásnější bydlení je to, které odráží vaši osobnost.
