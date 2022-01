Jihoafričan v Praze: jeho byt odráží rodinné kořeny i současné trendy

„Můj domov je v Česku, kde už také zůstanu,“ říká přesvědčivě Jihoafričan Graham Tapson. Do Evropy se dostal před dvaceti pěti lety, aby pokračoval v práci pro nadnárodní společnost. Přímo v Praze bydlí několikátým rokem.

Obývací pokoj sousedí s terasou a zahrádkou. Vzduch čistí a osvěžuje designová čistička Dyson.

Jeho životní cesta nezačala úplně jednoduše. Narodil se před více než šedesáti lety v Zimbabwe (dřívější Rhodesie) do rodiny farmářů: „Děda do Afriky přicestoval v době zlaté horečky, maminka pocházela z Nového Zélandu. Vyrůstal jsem na naší rodinné farmě v malé vesnici a žil tam do svých dvaceti tří let. V roce 1981 byli moji rodiče donuceni ji pod tlakem tehdejší politické situace prodat a odstěhovat se do hlavního města Harare. Desítky let jsem se pak do své země pravidelně vracel. Potom, co zemřela matka, navštěvuji spíš dvě sestry žijící ve Spojených státech,“ vypráví Graham.

Nedávno se opět stěhoval, tentokrát do v pořadí už druhého pražského bytu. Chová dvě kočky, proto se rozhodl vyměnit předešlé bydlení v rušném centru za třípokojový byt s předzahrádkou v developerském projektu na jihozápadním okraji města.

V krajině dětství

Byt o velikosti 76 m2 zařídila Grahamova kamarádka, interiérová designérka Jana Szonowská. Jako majitelka firmy Virtuální bydlení se mohla spolehnout na práci osvědčených řemeslníků. Při plném nasazení dokončila realizaci do dvou měsíců.

„Je to čisté, funkční. Její představivost je úžasná. Vždycky mi dobře poradila,“ chválí spolupráci Graham. V předchozím bytě měl spoustu (nepotřebných) věcí a přál si je mít i tady. Poslechl však radu designérky, aby prostor nezaplnil. Vzpomněl si i na rodiče, kteří tvrdili, že nemá cenu propadat sentimentu kvůli věcem.

Nicméně předměty, které ho nejvíc pojí s rodinou, dostaly odpovídající prostor. Především několik akvarelů zobrazujících vesnici, v níž vyrůstal, nebo místa, kde předtím žili jeho rodiče, horskou krajinu či Viktoriiny vodopády. Dvě vázy v obývacím pokoji jsou vzpomínkou na babičku a maminku. Pro ně designérka vymyslela nasvícené niky ze sádrokartonu.

„Měla jsem k nim vybranou koženou pohovku v koňakové barvě, ale nakonec jsme v IKEA pořídili levnější látkovou. Hlídala jsem rozpočet a ,luxus‘ jsem použila jinde, třeba u podlahy z běleného dubu či látkových tapet z kolekce Art. Na podstatných věcech se nešetřilo,“ vysvětluje designérka.

Exotické ingredience

Do návrhu zařadila kromě kvalitních základních materiálů i pánské prvky, Grahamovu oblíbenou modrou barvi i „industriální stopu“. Designérka ji vyjádřila židlemi s drátěným výpletem nebo vodovodní baterií v černé barvě. Při volbě doplňků se cíleně vyhnula rustikálnímu etno stylu, který by se mohl (vzhledem k původu majitele) nabízet.

Vázy v nice i akvarely na stěně připomínají dětství. Malý elektrický krb zútulnil atmosféru obývacího pokoje.

Na otázku, jestli si musel zvyknout na rozdíly mezi evropským a africkým stylem bydlení a jak vypadají současné interiéry v Jižní Africe, Graham s úsměvem odpovídá: „Proniká tam jednoduchý skandinávský styl. Z větší části jsou však ovlivněné tradicí, která vznikla v inspiračně bohatém multikulturním prostředí. Najdeme tam otisk života Zuluů, geometrické dekorace, zvířecí vzory i barvy Indie. Oblíbená zůstává kombinace nábytku z masivního dřeva a zvířecích kůží na podlaze.

A pokračuje: „Oproti Evropě nemáme dlouhou historii. Když navštívíte muzeum v Jižní Africe, je to o posledních 200 letech. Na druhou stranu nemáme problém s pozemky, půdy je dost. Lidé ze střední a vyšší třídy si stavějí velké rodinné domy s rozlehlými zahradami. Tím pádem nepotřebují chaty.“

Nejlépe znamená na míru

Designérka převzala v podstatě holobyt a začala doslova od podlahy, tedy jejím výběrem. Optimální využití prostoru řešila nábytkem vyrobeným v Truhlářství Pazour.

V kuchyňském koutě. Obklad stěn i pracovní deska jsou z lamina, dekor koresponduje s podlahou z masivního běleného dubu.

„V pracovně jsem schovala tiskárnu do skříňky, z níž v případě potřeby vyjíždí. V ložnici jsem postel částečně zasunula do obložené niky, která slouží jako noční stolky. Do všech pokojů jsem pečlivě vybírala koberce se zajímavými vzory, které přitahují pohled. Až na jednu výjimku tu nevisí výrazné lustry. Stropní jednoduchá svítidla však umožňují stmívání a úpravu světelné atmosféry,“ popisuje.

Dřevo či jeho dekor přispěly k zútulnění. Jana Szonowská majitele přesvědčila, aby se stěny kuchyňského koutu obložily deskami z lamina namísto keramického obkladu.

Snadno se udržují a dekorem navazují na podlahu. Opticky se povedlo propojit odpočinkovou část s pracovní kuchyňskou, která v obývacím pokoji nijak neruší. Bonusem originálního návrhu je krb v dodatečně vyzděné příčce ze sádrokartonu.

Vizitka: Graham Tapson (65) je vedoucí školitel manažerů v nadnárodní společnosti poskytující služby v oblasti auditu, daní či finančního poradenství