Ke svému současnému bydlení se dostal víceméně náhodou. „Mám velké štěstí, že tady mohu bydlet, i když jsem k tomu přišel víceméně náhodou. Byt patří mým rodinným přátelům, kteří ho předloni měli prázdný. Sotva jsem se to dozvěděl, slovo dalo slovo a už večer jsem tahal igelitky,“ směje se návrhář.
Lokalita ho naprosto okouzlila, dům je stylový a moderní, prakticky celý postavený znovu před několika lety. Obsahuje osm bytových jednotek, ale přímý přístup na zahradu, která je největším benefitem, mají jen dva byty.
„Jednou za rok přijde zahradník na takové ty velké úpravy, jinak máme se sousedkou rozdělenou zahradu na pravou a levou část a každý se stará o tu svoji, takže trhám trávu, zalévám květiny a celkově zahradničím, je to skvělý relax,“ svěřil se návrhář.
Rád vyvařuje přátelům
Byt sám o sobě není příliš velký, ale pro jednoho až dva je ideální. Momentálně v něm návrhář kvůli komplikovanějšímu vztahu s partnerem žije sám, ale věří, že tomu dlouho nebude.
Francouzskými okny se vstupuje do obývacího pokoje s velkou kuchyňskou částí, která zahrnuje i ostrůvek s posezením. „V létě skoro nevařím, a když ano, tak venku. Měl jsem velký plynový gril, ale v horkých letních měsících jsem začal mít obavy o bezpečnost a nahradil ho menším, kompaktním. Zvu si maximálně pět až šest přátel a pro takové množství strávníků je úplně dostačující. Kuchyňská linka je jedna z mála věcí, co zde zůstaly, jinak jsem si byt vybavil sám tak, abych se v něm cítil dobře. Líbí se mi světlé barvy, které přirozeně navazují na zahradu, vše je tedy v bílé, světle zelené a šedé. Už před lety mě oslovil buddhismus, po celém bytě i zahradě najdete tedy prvky tohoto náboženství, které na mě působí velmi uklidňujícím dojmem. I když na to nevypadám, umím si i dost zakřičet a zavztekat se, takže Buddhů tu potřebuji co nejvíc,“ směje se návrhář.
Ležení není nic pro něj
Na zdech visí fotky amerických herců ve vtipných pozicích, jednu z nich nám Miroslav hbitě předvedl na své stylové toaletě.
„Jsem pro každou legraci, rád čtenářům osobně ukážu i své sedátko ve sprše, čím jsem starší, tím jsem pohodlnější. Ležení ve vaně by mě nebavilo, ale sednout si pod sprchu a natáhnout si nohy je můj oblíbený relax,“ svěřuje se.
Nejmenší částí bytu je ložnice, opět v uklidňujících barvách přírody. Na člověka pracujícího v módní branži nemá Miroslav přehnané množství skříní ani oblečení. „S věkem jsem spoustu věcí odložil a při stěhování zjistil, že si vystačím s pár základními věcmi, většinou v černé a bílé barvě, k nim kvalitní boty, šperky a hodinky a jsem připravený vyrazit kamkoliv. Ve stejném duchu se nesou i kousky z mé návrhářské dílny, současným bestsellerem je unisex triko v bílé barvě nositelné na více způsobů. Věrným zákaznicím ho osobně nastylizuji i u mě doma se skleničkou prosecca,“ směje se.
„Nemám rád komplikované věci, prodej řeším přes svůj Instagram. Největším náporem na můj čas i nervy je BeCharity bazar, jeho příprava trvá i čtyři měsíce. Osobně jezdím ke známým osobnostem vybírat ty nejlepší kousky, občas se někde i zaseknu u skleničky na kus řeči, to k tomu prostě patří. Ale ten výsledek v řádech milionů pro handicapované lidi, kterým to usnadní život, stojí za to.“
Osobně se zatím stěhovat nechystá, ale co není, může být. „Doufám, že v téhle oáze klidu vydržím co nejdéle, a pokud se budu stěhovat, tak do vlastního. A ať už to bude byt, nebo dům, musí k tomu patřit zahrada, zvykl jsem si na ten luxus vyjít bos na trávu a snídat na terase.“
