Mé nájemníky musí umravňovat policie. Výpověď odmítají a já se bojím soudu

Byt pronajímám páru ve středních letech. Opakovaně jsem byl sousedy upozorněn na to, že moji nájemníci jsou hluční v době nočního klidu. Do bytu velmi často jezdí policie. Chci jim dát výpověď z nájmu, oni ale vše popírají, píše Adam do seriálu Pronájem pod lupou.