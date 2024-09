Byt opravíme, zaplatíme kauci, ale ušetříme za nájem. Na co si dát pozor

Majitel chce s námi sepsat nájemní smlouvu až po opravě bytu. Tak nám to bylo řečeno. Do bytu tedy budeme investovat vlastní peníze a přitom nebudeme mít nic v ruce. Prý budeme chráněni přednájemní smlouvou, kterou předem podepíšeme. Nikdy jsme o tom neslyšeli. Je takový postup v pořádku? Na co si máme dát pozor?

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Ve vašem případě můžete rovnou uzavřít nájemní smlouvu, ve které budou dohodnuty i podmínky rekonstrukce a odložení placení nájemného. Další možností je uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí.

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje závazek, že v určité lhůtě a za podmínek v ní stanovených uzavřete v budoucnu konkrétní smlouvu. Prostřednictvím takové smlouvy si tedy můžete s pronajímatelem sjednat, že se pronajímatel zavazuje po písemném vyzvání uzavřít nájemní smlouvu. Ve smlouvě o smlouvě budoucí již může být obsažen konkrétní text nájemní smlouvy, případně jen obecné požadavky na obsah nájemní smlouvy.

Ve smlouvě o smlouvě budoucí můžete také stanovit konkrétní termín uzavření nájemní smlouvy s tím, že pokud pronajímatel nesplní svou povinnost uzavřít nájemní smlouvu, může být ve smlouvě sjednaná smluvní pokuta.

V případě, že byste s pronajímatelem uzavírali tuto smlouvu, bylo by vhodné přímo ve smlouvě upravit i otázku náhrady nákladů vynaložených na rekonstrukci bytu, nedojde-li k uzavření samotné nájemní smlouvy.

Dále doporučuji přímo ve smlouvě upravit, že nebudete pronajímateli platit žádnou náhradu za přístup do bytu a jeho užívání po dobu před uzavřením samotné nájemní smlouvy. S úhradou kauce pronajímateli bych však vyčkala až na uzavření samotné nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva

U nájemní smlouvy by bylo potřeba dát si pozor na to, aby v ní bylo uvedeno, že po dobu prvních 3 měsíců nebudete platit pronajímateli žádný nájem. Pokud máte nějaký finanční limit pro provedení oprav v bytě, zároveň doporučuji v nájemní smlouvě uvést, že pokud by náklady na opravy přesáhly určitou částku, tak že se budete na náhradě těchto nákladů podílet společně s pronajímatelem.

Dle toho, co uvádíte, bych vám doporučila uzavřít přímo nájemní smlouvu, i vzhledem k tomu, že po vás chce pronajímatel již při podpisu smlouvy uhradit kauci.