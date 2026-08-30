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Nahlédněte do snového bydlení slavné mámy. Hvězda reality show ukázala svůj dům

Slavná televizní hvězda Florine Hofstee žije se svou rodinou jen pár kilometrů...

Slavná televizní hvězda Florine Hofstee žije se svou rodinou jen pár kilometrů západně od Amsterodamu v malebném městečku Haarlem, o němž se říká, že je městem dvorků, parků a nádherných květin. Podívejte se do jejího vysněného domu. | foto: Westwing

V domě žije Florine s rodinou už šest let a nedávno ho kompletně celý...
Na oknech jsou patrné vitráže, které majitelé při důkladné rekonstrukci domu...
Střídmé barevné ladění interiéru je také zvoleno z toho důvodu, že dům je často...
I když je teď dům celý nový, i po razantní proměně si zachoval svůj útulný...
14 fotografií
Slavná televizní hvězda Florine Hofstee žije se svou rodinou jen pár kilometrů západně od Amsterdamu v malebném městečku Haarlem, o němž se říká, že je městem dvorků, parků a nádherných květin. Podívejte se do jejího vysněného domu.

Ač Florine miluje Ibizu a nejraději by se tam přestěhovala, trvale žije s manželem Jeroenem a dvěma syny Donem a Beerem v Nizozemsku v domě, který pochází z 30. let 20. století. Milovanou Ibizu si doma evokuje aspoň pomocí stylových doplňků, čímž vzniká její osobitý styl, který je prý béžový a plážový.

Plyšové útulno

V domě žije Florine s rodinou už šest let a nedávno ho kompletně celý zrekonstruovali. I když je teď dům celý nový, i po razantní proměně si zachoval svůj útulný charakter. Částečně k tomu přispívají i zachované původní vitráže, ale hlavní podíl na příjemné náladě interiéru má zařízení v paletě jemných barev a hřejivých materiálů.

Jedním z takových materiálů je plyšové buklé, které by se mohlo zdát s ohledem na malé děti jako nepraktické. Florine má ale tu zkušenost, že buklé se čistí mnohem snadněji než jiné textilie.

Střídmé barevné ladění interiéru je také zvoleno z toho důvodu, že dům je často plný barevných dětských hraček, a tak tu béžová barva tvoří jakousi klidnou základnu.

V domě žije Florine s rodinou už šest let a nedávno ho kompletně celý zrekonstruovali.
Slavná televizní hvězda Florine Hofstee žije se svou rodinou jen pár kilometrů západně od Amsterodamu v malebném městečku Haarlem, o němž se říká, že je městem dvorků, parků a nádherných květin. Podívejte se do jejího vysněného domu.
Na oknech jsou patrné vitráže, které majitelé při důkladné rekonstrukci domu zachovali. K zařízení se hodí a přispívají k útulné atmosféře interiéru.
Střídmé barevné ladění interiéru je také zvoleno z toho důvodu, že dům je často plný barevných dětských hraček, a tak tu béžová barva tvoří jakousi klidnou základnu.
I když je teď dům celý nový, i po razantní proměně si zachoval svůj útulný charakter.
14 fotografií

Oblíbená místečka

Za nejzásadnější místo v domě považuje Florine jídelnu. Tady se rodina schází, aby byla pospolu, sdílela své každodenní příběhy a vychutnávala si dobroty. To vše se děje u velkého dřevěného stolu, kde je dost místa pro rodinu i návštěvy. I tady se paní domu snaží udržet čistý styl, který jí pomáhají navodit mramorové doplňky.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Dalším oblíbeným místem je dětský pokojík, kde tráví Florine také spoustu času se svými malými syny. Někdy je těžké udržet v pokojíku pořádek, proto je i ten zařízen velmi jednoduše a v decentních barvách. Nelze opomenout ani ložnici, která je pro rodiče relaxační oázou, i když ji prozatím sdílejí s mladším synem Donem a ráno často i s Beerem. Houpací křeslo s plyšovým potahem je v ložnici ideálním místem k ukonejšení dětí i k nakrmení toho nejmenšího.

Florine Hofstee

Do povědomí veřejnosti vešla, když v roce 2008 debutovala v nizozemské televizní reality show Echte Gooische Meisjes, sledující životy dívek, které si užívají luxus na Azurovém pobřeží. Pak se Florine z showbusinessu na pár let stáhla, aby do reality show po pár letech naskočila znovu. Tentokrát už jako matka dvou dětí v seriálu Echte Gooische Moeders.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

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