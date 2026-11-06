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Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad

Lenka Weberová
Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín,...

Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín, střechy Malé Strany a Strahovský klášter. | foto: Czech Republic Sotheby’s International Realty

Z bytu je krásný výhled na Malou Stranu a Pražský hrad.
Užitná plocha je 231 metrů čtverečních.
Mezonetový byt zabírá dvě podlaží historického domu U Bílého jablka.
Užitná plocha je 231 metrů čtverečních.
25 fotografií
V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost prodává Czech Republic Sotheby’s International Realty.

Mezonetový byt stojí nedaleko Pražského hradu, je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín, střechy Malé Strany a Strahovský klášter. Součástí nemovitosti je balkon a barokní sklep o ploše 19 metrů čtverečních.

Spodní podlaží tvoří společenská část se dvěma na sebe navazujícími pokoji orientovanými k Pražskému hradu. Jeden slouží jako obývací pokoj, druhý jako salon s velkým jídelním stolem, přičemž obě místnosti jsou vybaveny designovým krbem na dřevo.

Na jižní straně podlaží se nachází kuchyň s výhledem na Petřín a vstupem na balkon. Díky velkým francouzským oknům, které lze plně otevřít, je prostor po celý den nádherně prosvětlený. V hale je dále denní toaleta a prádelna.

Z bytu je krásný výhled na Malou Stranu a Pražský hrad.
Byt je rozložen do dvou nejvyšších podlaží domu a otevírá výhledy na Petřín, střechy Malé Strany a Strahovský klášter.
Užitná plocha je 231 metrů čtverečních.
Mezonetový byt zabírá dvě podlaží historického domu U Bílého jablka.
Užitná plocha je 231 metrů čtverečních.
25 fotografií

Soukromou zónu ve spodním podlaží tvoří hlavní ložnice s vysokým trámovým stropem orientovaná na jih a malá pracovna. Do této části se vchází chodbou s vestavěnými šatními skříněmi, toaletou a koupelnou.

Do horního podlaží vede schodiště a nacházejí se zde dvě ložnice koncipované jako samostatné apartmány pro hosty, 2+kk a 1+kk, každý tedy s vlastní koupelnou a kuchyňkou. Nejde o samostatné bytové jednotky. Toto uspořádání umožňuje oddělit soukromou část bytu od prostor určených pro návštěvy nebo delší pobyty rodiny a přátel.

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Byt byl nově vybudován v roce 2021 v rámci kompletní rekonstrukce budovy a současné řešení interiéru respektuje historický charakter domu, který připomínají mimo jiné původní reliéfní obklady kolem dvou krbů. Materiálové provedení doplňují dubové parkety kladené do vzoru rybí kosti, vestavěný nábytek a pečlivě zpracované detaily.

Technické vybavení zahrnuje klimatizaci, vnitřní stínění a podlahové vytápění v koupelnách. Historický dům, jehož současná podoba pochází přibližně z roku 1700, prošel kompletní opravou a je vybaven výtahem, který ústí přímo do haly u schodiště.

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