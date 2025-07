Zpěvačka Andrea Holá je rodačka z Městce Králové, ale od studií na Pražské konzervatoři žije v Praze. V jejím současném bytě nedaleko náměstí Jiřího z Poděbrad původně bydlela spolužačka z konzervatoře, s níž se kamarádila. Byt se jí už tenkrát moc líbil. „Kamarádka pak odjela studovat do Londýna, a pražský byt proto pouštěla. Já jsem ho po ní ráda přebrala,“ svěřila nám Andrea.

Na svém domově oceňuje mimo jiné velmi dobrou dopravní dostupnost, protože se odsud dostane velmi rychle a snadno do všech divadel v centru. Do většiny z nich se dá pohodlně dojít i pěšky. „Do půlhodinky jsem všude,“ usmívá se zpěvačka, která momentálně účinkuje v muzikálu Six, který hostoval na konci května v Divadle Hybernia.

Malé, ale praktické

Byt tvoří jedna místnost s kuchyňským koutem. V té najdeme vše potřebné od postele, psacího stolu, šatní skříně až po jídelní stůl se židlemi. K bytu patří ještě malá předsíň a samozřejmě koupelna s toaletou. V době, kdy se nastěhovala, byla v bytě jen kuchyňská linka a lustr, zbytek zařízení si zpěvačka pořídila sama. Z úprav se v nadcházejících dnech chystá k instalaci klimatizace.

„Čtenáři si jistě všimnou, že byt není velký. Co ale na fotkách není vidět, je fakt, že musí být situovaný na velmi zvláštní světovou stranu. V praxi to znamená, že sem od rána až do pozdních hodin svítí sluníčko. V létě byt připomíná skleník. Nová klimatizace je proto jediná velká změna, která nás čeká,“ prozradila svoje plány Andrea.

Zelená barva vládne

Nejdříve Andrea preferovala styl Provence, proto bylo zařízení převážně bílé s doplňky v podobě levandule, později ale přesedlala na jiný styl. Zalíbil se jí chalupářský, z něhož přímo sálá atmosféra domova. Z barev převládá zelená, která navozuje pocit klidu.

„Zelená mi připomíná přírodu a harmonii,“ říká Andrea o barevném ladění svého domova. V bytě se také hojně objevují dekorace v podobě vážek. Nechybí ani květiny, které paní bytu většinou dostává od fanoušků, přátel a rodiny po představení.

„Přiznám se, že květinám nerozumím. Často ale dostanu po představení orchidej, takže jsem nucená se o ně starat. Holky ale přežívají. Sama jsem si pořídila fíkovník, který je velmi odolný,“ prozradila Andrea, která je samozřejmě za dárky od svých příznivců ráda. Ze vzkazů a přání od blízkých a fanoušků si vytvořila dokonce sbírku, jíž přezdívá „zlomvazky“.

Procházky se psem

Více než tři roky žije s Andreou fenka jezevčíka Bibi. Ta v bytě sice má svůj pelíšek, ale nejraději spí v posteli. Fenka už má naštěstí období, kdy rozkousávala věci, za sebou, proto se dnes chová doma vzorně. Bibi samozřejmě miluje procházky.

„Chodíme do Riegerových sadů, které jsou nedaleko. Na kratší procházky stačí i parčík pod žižkovskou věží. Chodíme i na Parukářku a do parku na Vinohradech. Ve volném čase se snažíme vyjíždět mimo hlavní město, aby byla zábava. Bibi je v tomto vytrvalá a jde tak dlouho, dokud stačíte vy. Minulý týden jsme byly společně na Karlštejně,“ popsala způsob trávení volného času Andrea.

Hradů a zámků si během nadcházející sezony užije hojně, protože bude cestovat s koncertem muzikálových představitelek Kleopatry ve složení Bára Basiková, Ilona Csáková a Monika Absolonová. Léto bude tedy do značné míry pracovní, protože Andreu čeká vystupování s triem Společně, které tvoří ona, Lukáš Randák a Elis Ochmanová.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.