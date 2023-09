Známá muzikálová zpěvačka Prokešová se stěhování na pražský Chodov bála

Když přišla zpěvačka studovat takzvanou Ježkárnu, bydlela nejprve na intru a posléze vystřídala několik bytů u Anděla v Praze 5. Poté přesídlila na Palmovku, ze které se odstěhovala do nájemního bytu 1+1 v Dejvicích. Před zhruba tři čtvrtě rokem si balila kufry znovu, tentokrát kvůli partnerovi.

„Adam je střela a on okamžitě chtěl, abych se brzo nastěhovala. A jsem za to ráda. Akorát si mě musel vzít s želvou a kočkou Aurorou,“ řekla Prokešová o poslední změně adresy.

„Popravdě? Hrozně jsem se toho Chodova bála. Tady široko daleko nic není. Pár zastávek je obchodní centrum Chodov. Ale dobrý, už jsem si zvykla. Teď už mi to vyhovuje, jaký je tu klid. Nevadí mi, že jsem mimo dění. Myslela jsem, že odsud bude hrozná dopravní dostupnost, ale vůbec ne. Od domu mi jede autobus, jsem za pět minut na metru a za půl hodiny v divadle,“ pověděla zpěvačka, která si v současné době dělá řidičský průkaz. Dřív, když žila v centru, ho nepotřebovala.

Byt v přízemí

Hnízdečko lásky, ve kterém s partnerem, dvěma kočkami a želvou žije, je situováno v tiché lokalitě plné zeleně. Pět let stará šestipodlažní budova, ve které se jejich byt nachází, disponuje 75 byty, z nichž každý má velká francouzská okna a plovoucí podlahy. Jejich byt patří v domě k těm větším.

„Pokud se nemýlím, jsou to probourané dva byty,“ řekla Felicita o poměrně slušné rozloze jejich 2+kk, ke kterému ještě patří zimní zahrada a okrasná zahrádka orientovaná na tři světové strany.

S čím si Prokešová v novém domově po vybalení svého šatstva nemusela dělat těžkou hlavu, bylo jeho vybavování. „Když jsem se sem nastěhovala, už to tu takhle vypadalo. Dělala to designérka. Bylo to pro mě těžké, protože jsem přišla do hotového. Pro ženskou to je úplně mimo, protože já potřebuji ty svoje serepetičky. Tím, že to dělala žena, jsou tu všechny detaily jako vázy nebo obrazy zařízené. Takže jsem si sem mohla přinést jenom kytky a přesunout nějakou dekoraci, abych si tam mohla dát svoji,“ povzdychla si zpěvačka, která má velice dobrý vkus a cit pro detail.

Líbí se jí boho styl

Kde se mohla Felicita víc „vyřádit“, byla zimní zahrada. „Jsem moc ráda, že když jsme udělali pergolu, tak mi Adam řekl, abych si ji vybavila podle sebe. Mám ráda boho styl. Krémové a béžové dekorace jsem pořizovala já. Líbí se mi kombinace dřeva a kamene,“ zdůraznila brunetka, jež při nákupu doplňků nesahala po originálních designérských kouscích, ale volila levnější variantu z obchodních řetězců.

Jen u jednoho kusu nábytku se takzvaně plácla přes kapsu. „Například z tohoto křesla jsem měla obrovskou radost. Neřeknu vám, v jakém obchodě to bylo, ale bylo poslední a zlevněné ze strašných peněz asi na patnáct tisíc. Je atypický a říkáme mu gentlemanský koutek, protože to je tady jediný černý kousek,“ řekla zpěvačka, která celkově dává přednost světlejším barvám. A těch je v tomto bytě pomálu.

Černá, kam se podíváš

Už hned za vchodovými dveřmi se člověk ocitne ve velice tmavé chodbě. Ani kuchyně spojená s obývákem a jídelním koutem veselými barvami nehýří. Místnosti opět dominuje černá. „Přítel taky říkal, že je to tu tak tmavé. Kdybych byla na jeho místě a bytová designérka mi nabídla návrh bytu, tak by to tu vypadalo úplně jinak. Ale on řekl, že má rád kámen, přírodu a tmavý interiér, tak tu má kámen a tmavý interiér,“ ukazuje Prokešová na kamennou stěnu za televizní obrazovkou, před kterou je umístěna velice pohodlná sedací souprava v tmavě modré barvě.

Aby byt nepůsobil ponuře, dost často jeho majitelé svítí. „Tak tu všude svítíme jak blázni,“ zasmála se Felicita, která nedávno získala hlavní roli Heleny Trojské v nově chystaném muzikálu Troja.

Čistota je základ

Ačkoliv s partnerskou dvojicí obývají byt dvě kočky, nepříjemný kočičí odér, chlupy nebo stopy po drápech se v interiéru vůbec nevyskytují. „Oba dva jsme blázni na pořádek. V tom jsme se sešli. Uklízíme ráno i večer. Když ráno vstaneme a proběhne koupelna, jdeme rovnou na úklid. Používáme tepovací vysavač,“ vysvětlila Prokešová, proč se jejich byt stále leskne novotou.