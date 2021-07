Herečka Dita Hořínková spí v komoře. Byt zaplnila radostí ze života

Dům je umístěn ve vnitrobloku a okna nemá do ulice, takže jediné, co rodinu občas ruší, je hluk z baru v předním domě. Dita vyrůstala v okrajové části Prahy v Horních Počernicích a stěhování do centra, do ulice, která je jednou z nejvytíženějších v Praze, se bála.

Zvítězila ovšem láska, v tomto nájemním bytě totiž žil její současný manžel a s místem měl plány i do budoucna, týkaly se podnikání. Navíc při hraní v divadlech ocenila blízkost domova a večerní relaxační procházky starou Prahou. Rodina využívá i domeček se zahradou na okraji města, a tak jim příroda nechybí.

Celý byt je zařízen atypicky, nikdo z rodiny si nepotrpí na šeď a uniformitu novostaveb. „Milujeme stromy, přírodu, sluníčko, zeleň, hodně barev a světýlka, těmi jsme přímo posedlí, protože umějí vykouzlit nádhernou atmosféru ráno i večer, stejně jako v divadle. Jednou jsme to počítali a vyšlo nám, že jich je tu asi devadesát sedm,“ svěřila se herečka.



Byt je poměrně velký, proto z něj manžel udělal de facto byty dva, s tím, že časem by se mohli „na vejminek“ přistěhovat jeho rodiče. Ale těm se z rodného domu nechce. „Takže to vypadá, že si sem spíš přivede Filip nějakou slečnu. Třeba půjdu ráno do kuchyně a narazím na nějakou mladou kolegyni z divadla,“ směje se Dita.

Výhodou je i to, že v bytě jsou dvě kuchyně. První, ve žlutooranžových odstínech, sousedí s pokojem chlapců, a je tedy využívána zejména sedmnáctiletým Filipem.

Toho si leckdo vybaví jako malého roztomilého klučinu z dětských filmů, třeba úspěšného Líbáš jako Bůh. V současnosti navštěvuje gymnázium na Žižkově a chystá s partou mladých kolegů autorský muzikál v Divadle Na Fidlovačce.

Mají srdce z kamene

Dětský pokoj má vestavné patro s ložnicí nahoře, pro jistotu obehnanou ochrannou sítí, v níž se uhnízdila spousta plyšáků. Předsíni dominuje velká vestavná skříň s obřím sluncem, kde má uskladněnou garderobu celá rodina.

Dominantou bytu je ovšem obývací pokoj propojený s kuchyní. Na ni navazuje speciální místnůstka, v které bývala komora. Manžel Dity, zručný kutil, z ní nejdřív vytvořil jakousi čajovnu, jeho vize byla, že se tam budou scházet na čaj a meditace.

Ale když do původní ložnice začal doléhat ruch z nedalekého baru, přetvořil místnost na malou ložnici. Stěnu obložil kamenem a vybral i jeden speciální ve tvaru srdce. Přilehlou kuchyň využívá herečka nejčastěji, vyhovuje jí totiž blízkost klavíru. „Občas si jen tak odskočím od plotny a střihnu si nějakou árii,“ směje se.

Klavír dostal hudebně nadaný Filip k pátým narozeninám. Jeho rodiče sice tehdy museli prodat své oblíbené auto, ale investice do vzdělání syna nelitují. Ten u něj sedí několik hodin denně i dnes a vymýšlí už i vlastní skladby.



A v jeho stopách jde i mladší Viktor, jehož domovskou scénou je Divadlo Broadway, kde exceluje v muzikálu Mýdlový princ, hraje i Tarzana v Divadle Hybernia.

Kluci se i s maminkou navíc připravují na pokračování úspěšného filmu Špunti na vodě. Natáčení už se blíží, a tak si rodinka zařádila ve vaně s potápěčským náčiním a připojil se i rodinný pejsek, který je jakýmsi maskotem každého natáčení. Pozornost filmařů a fotografů totiž zbožňuje.

V pokoji dále nechybí ani krb a není to žádná atrapa, dokonce se u něj opékají špekáčky. Na velké sedačce u televize se rodina schází nejčastěji, nejpatrnější to bylo v době uzavření divadel.



Listnáče bez listů

Velké diskuse vyvolávají u návštěv stromy v každé místnosti. Dohady o tom, zda jsou pravé, neberou konce. „No, vlastně je to tak napůl,“ vysvětluje herečka.

„Kmeny jsou, nebo spíš byly živé, listí z nich už samozřejmě opadalo, takže to, co na nich je nyní, je umělé, propletené živou voděnkou. My milujeme přírodu a zeleň, a i když to u nás může někomu připadat až příliš barevné, nám to takhle vyhovuje, cítíme se tu dobře. Tohle jsme prostě my, moderní sterilní interiéry nám nic neříkají.“

Spousta zajímavých věcí se dá najít i v jedné z koupelen, třeba velké prasátko pro štěstí, které manželé dostali jako svatební dar. Tuto koupelnu s velkou vanou využívá spíše Dita, a to i na úpravu zevnějšku a líčení. Druhá koupelna je spíše mužskou záležitostí. Dům, ve kterém rodina bydlí, je součástí hostelu a penzionu a právě ten vede Ditin manžel.

Před deseti lety se naskytla příležitost pronajmout si dvě patra a vybudovat zde ubytování pro turisty. Zařízení poskytuje atypické jednoduché místnosti na přespání, ale i netradiční pokoje ve stylu, který je rodině blízký, tedy – ve městě, a přitom jako v přírodě.