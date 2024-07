Muzeum policie v Praze vystavuje sud z Orlíku i případ vraha Hojera

Jak je možné, že Muzeum policie ČR sídlí v budově, která nebyla nikdy zdokumentována? Pravděpodobně na jediném místě v Novém Městě pražském bez archeologického průzkumu? Zní to jako paradox, ale zcela výmluvně to dokresluje minulost.

Po josefínských reformách byl augustiniánský klášter v roce 1785 zrušen a budovy i s pozemkem připadly státu. Ten zde zřídil skladiště, později chorobinec, za 1. světové války nemocnici pro raněné vojáky a po ní nemocnici. Ta se kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřela v roce 1955 a o pět let později získalo areál ministerstvo vnitra. To jej uzavřelo a zřídilo zde státní oblastní archiv a dílny. V části bylo uloženo i Lapidárium muzea hl. m. Prahy.

Do rozkrývání fascinující historie areálu se pustila policistka a historička Iveta Valová. Ředitel muzea Radek Galaš by jej totiž rád zrekonstruoval s respektem k architektuře i historii místa.

Areál je úzce spjat s Karlem IV. Třetí rok své vlády, 8. března 1348, založil Nové Město pražské, které chránily 3,5 km dlouhé a 6 metrů vysoké hradby.

Na nejvyšším místě na ostrohu nad nuselským údolím přímo u hradeb založil po jejich dokončení v roce 1350 klášter kanovníků řádu sv. Augustina s kostelem sv. Karla Velikého. Římského císaře ctil jako svého patrona a předka a jeho tři zuby uložil do hlavního oltáře chrámu. Nezvyklý osmiboký tvar odkazuje na korunovační kostel v Cáchách, ve kterém je Karel Veliký pohřben.

Gotický augustiniánský klášter poničili roku 1420 husité, opravil ho král Vladislav Jagellonský a roku 1498 nechal kostel znovu vysvětit na počest Navštívení Panny Marie a všech jejích svátků a sv. Karla Velikého.

K dalšímu zničení došlo 15. února 1611, kdy do Prahy vtrhli žoldnéři pasovského biskupa Leopolda a pražská lůza se přidala k jejich plenění. Umučila představené kláštera i jednoho mnicha. „Nový klášter v barokním slohu postavil na gotických základech Isidor de Croce. Kostel byl vysvěcen Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, což mu zůstalo dodnes,“ popisuje Iveta Valová.

Škody napáchali i švédští vojáci, rozsáhlý požár roku 1755 a o dva roky později ostřelování pruským vojskem. Fungování kláštera skončilo roku 1785 z rozhodnutí císaře Josefa II., který z něj udělal vojenské skladiště a po čtyřech letech městský chorobinec. Kostel byl znovu vysvěcen a chorobinec se za první světové války přeměnil na vojenskou nemocnici.

„Mezi válkami zde fungovala první neurologická klinika v Československu. Za druhé světové války zde sídlilo zdravotní a rekonstrukční oddělení německé Luftschutzpolizei Prag. Po vypuknutí povstání 5. května odtud koordinoval povstalecké jednotky plukovník generálního štábu František Vejmelka, jehož skupina Praha-východ byla součástí vojenské odbojové skupiny Bartoš,“ doplňuje Iveta Valová.

V roce 1960 získalo zchátralé budovy bývalé nemocnice ministerstvo vnitra. První patro konventu a obou západních křídel v technickém dvoře sloužilo státnímu oblastnímu archivu. Po částečných opravách zde ministerstvo zřídilo Muzeum Pohraniční stráže.

To se později rozšířilo na Muzeum Sboru národní bezpečnosti a Vojsk ministerstva vnitra a v roce 1991 se novými expozicemi představilo Muzeum Policie ČR. Jeho unikátnost tkví v uceleném souboru mapujícím historii bezpečnostních sborů u nás od roku 1785, četnictva a policie, jednotlivých složek a útvarů. Chcete-li si prohlédnout vše, vyčleňte si alespoň tři hodiny. Sympaticky nízké vstupné vás nezruinuje ani při opakovaných návštěvách, kdy se můžete soustředit na jednotlivá témata.

Svět zločinu a spravedlnosti

Z ulice Ke Karlovu není muzeum vidět. Barokní brána s obrazem Panny Marie a slunečními hodinami vede do parku, který se otevírá po levé straně. Až se pokocháte růžovým goticko-barokním kostelem s kopulí širokou 24 metrů, zamiřte kolem fontány Jiřího Kryštůfka dolů ke strážní budce.

Prelatura z roku 1660 sloužila jako rezidence opata i přijímací kancelář. Přímo na ni navazuje východní křídlo gotického kláštera, který se rozkládá za ním. „Původně byla uprostřed dvora rajská zahrada, na jejím místě později vznikl audiovizuální sál,“ vypráví ředitel Radek Galaš.

Proti kostelu stojí nová prelatura, kterou postavil František Maxmilián Kaňka v roce 1719 podle dohody opata s ovdovělou šlechtičnou Terezií Eleonorou Ubelli, že za zaplacení výstavby bude moci v domě dožít s rodiči. Od dohody však ustoupila a do reprezentativního sídla se přestěhoval opat. Novou prelaturu pak stavitel Kaňka spojil s klášterem přístavbou ke staré prelatuře. Dnes zde sídlí ředitelství muzea a kanceláře.

„Stavební úpravy tu probíhaly dost živelně, ale od 80. let nebyly provedeny žádné rozsáhlejší opravy. Teď se chystáme opravit střechu a vrátit na ni vikýře podle plánu Franze Antona Leonarda Hergeta, který v roce 1789 navrhl přestavbu kláštera na chorobinec. Dřívější plány se nám dosud nepodařilo najít,“ popisuje Radek Galaš.

Připomínky historického vývoje probleskují v expozicích. Dívejte se i mimo vitríny, na stěny i stropy. „Herget zdvihl podlahy o 60 cm a dlouhé chodby rozdělil příčkami. Je to patrné v přízemí na nízko umístěných oknech původně do rajského dvora nebo na zbylém kamenném ostění, kudy se přikládalo do kamen,“ říká Iveta Valová.

V křížové chodbě se projdete dějinami policie od četníků přes odboj za druhé světové války po vznik SNB, Pohraniční stráže, StB a Veřejné bezpečnosti. Porovnat můžete policejní stejnokroje i výstroj v různých obdobích. V zimním refektáři se představuje dopravní policie, v bývalé klášterní kuchyni se pokocháte různými modely motorek včetně Jawy „Péráku“.

V expozici kriminalistiky uvidíte skutečné nálezy z místa činu nejzajímavějších případů uplynulých sta let, například sud z orlických vražd, přiznání vraha Ladislava Hojera, jehož příběh a hlavně novátorský způsob vyšetřování připomněl seriál Metoda Markovič. Způsoby vyšetřování a odhalování zločinu kriminalisté stále rozvíjejí, s novými metodami se vrací i k neobjasněným případům.

Například Radek Galaš zkoumal 11 let vyšetřování vraždy Otýlie Vranské v září 1933 a na základě nových stop a vyhodnocení důkazů odhalil vraha. Expozici uzavírá Slavín – vzpomínková místnost na padlé policisty ve službě a oceněné osobnosti. Od vzniku republiky padlo ve službě více policistů než vojáků armády.

V prvním patře nahlédnete do Národní protidrogové centrály a do expozice historických uniforem. Auta, těžší technika, lodě a vrtulník parkují v původní klášterní zahradě, zčásti kolem dětského dopravního hřiště.

Příští rok oslaví muzeum 675 let od položení základního kamene. Snad získá i dostatek financí na rozsáhlou rekonstrukci, která by unikátnímu areálu vrátila původní vzhled a umožnila moderní provoz muzea. To neustále rozšiřuje své sbírky, upravuje expozice a pořádá řadu zajímavých akcí. Iveta Valová zde například založila Akademii seniorů, ve které se senioři zdarma učí nejen o policejní práci a historii, ale podnikají i zajímavé exkurze.