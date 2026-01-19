Mojmír Maděrič našel klid mimo město. Tady herec z Modrého kódu žil

Ve věku 70 let zemřel herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič. Diváci ho znali z televizních obrazovek i divadelních prken. Poslední roky života trávil v usedlosti, kterou s manželkou zachránili před zánikem.
Mojmír Maděrič

Zemřel 19. ledna 2026 ve věku 70 let.

  • Český herec, hudebník a moderátor.
  • Působil v Divadle Husa na provázku, v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha, v divadle Ta Fantastika a na dalších scénách.
  • Diváci ho znali ze seriálu Modrý kód i z pořadu Mňam aneb Prima vařečka, který moderoval.
  • Viděli jsme ho rovněž v seriálech Ulice, Pra pra pra, Kosmo nebo v Bakalářích.
  • Daboval mimo jiné postavu Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi.
  • Z jeho filmových rolí zmiňme pohádku Za humny je drak, poetický snímek Karla Kachyni Láska mezi kapkami deště, dětský film Pětka s hvězdičkou nebo loutkový film Malý pán.

Mojmír Maděrič se narodil 8. srpna 1955 a vyrůstal v jihomoravských Polešovicích, kde jeho otec působil jako ředitel místní mlékárny.

„Nahoře jsme měli neuvěřitelný byt. Pak z toho udělali dozrávárnu jižního ovoce,“ vzpomínal herec v rozhovoru pro Rytmus života. Později se rodina přestěhovala do Uherského Hradiště, kde Maděrič vystudoval gymnázium.

Po maturitě zamířil na brněnskou JAMU, obor herectví. Uměleckou dráhu začal v brněnském Divadle Husa na provázku, kde strávil deset let.

Z Hradiště do Hradiště

Po přesunu do Prahy zakotvil Maděrič s rodinou na sídlišti Košík nad starou zástavbou Hostivaře. „Tam jsme měli ložnici a dvoupostel se ženou ode zdi ke zdi. Když jsme chtěli otevřít okno, museli jsme přes postel. Děti ale měly každý svůj vlastní pokoj. Měli jsme obývák, což už bylo v cajku. Pak jsme ještě tři čtyři roky bydleli v Ruské ulici,“ řekl herec o dalším stěhování.

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Po několika letech manželé začali toužit po klidu a velkoměstský shon vyměnili za ticho vesnice poblíž Mnichova Hradiště, kde v roce 1998 koupili starou usedlost. „Dřív tam bývala hospoda,“ vzpomínal Maděrič. Než se stala usedlost z přelomu století obyvatelnou, musela projít velkou rekonstrukcí. Výčep přestavěli na kuchyň a Maděričova žena Jitka si v jedné z místností otevřela kadeřnický salon.

Mojmíra Maděriče si většina lidí pamatuje právě z kuchyně. Ta jeho je sice poměrně malá, ale vznikají v ní skvělé dobroty.

Aby dům vypadal jako dnes, musel projít náročnou rekonstrukcí.

Uprostřed velké zahrady stojí krytý bazén, v létě neocenitelný přítel.

Rád trávil čas na zahradě

Z bývalého tanečního sálu se stal obývák s dominantou v podobě originálního odkládacího stolku: „Když jsem v Brně zdědil byt, byl holý a uprostřed bylo křídlo. V paneláku jsem nevěděl, co s tím, tak jsem ho prodal Bolku Polívkovi za stovku. Ten si z něj udělal konferenční stolek. Bohužel nejde naladit, má prasklý pancíř,“ komentoval Maděrič.

JAMU vám nedá skoro nic. Nejdůležitější je praxe, říkal Mojmír Maděrič

Když počasí dovolilo, Mojmír trávil nejvíce času venku. Buď sedával ve stínu pod pergolou, nebo v bazénu. Ačkoli o sobě tvrdil, že není manuálně zručný, staral se sám o sekání tříhektarové zahrady. „Pokud se něco porouchá, na vesnici jdete do hospody a je to,“ komentoval herec pro Rytmus života.

V poslední době hrál nejvíce v Divadle Studio DVA a v Činoherním klubu.

