Mojmír Maděrič
Zemřel 19. ledna 2026 ve věku 70 let.
Mojmír Maděrič se narodil 8. srpna 1955 a vyrůstal v jihomoravských Polešovicích, kde jeho otec působil jako ředitel místní mlékárny.
„Nahoře jsme měli neuvěřitelný byt. Pak z toho udělali dozrávárnu jižního ovoce,“ vzpomínal herec v rozhovoru pro Rytmus života. Později se rodina přestěhovala do Uherského Hradiště, kde Maděrič vystudoval gymnázium.
Po maturitě zamířil na brněnskou JAMU, obor herectví. Uměleckou dráhu začal v brněnském Divadle Husa na provázku, kde strávil deset let.
Z Hradiště do Hradiště
Po přesunu do Prahy zakotvil Maděrič s rodinou na sídlišti Košík nad starou zástavbou Hostivaře. „Tam jsme měli ložnici a dvoupostel se ženou ode zdi ke zdi. Když jsme chtěli otevřít okno, museli jsme přes postel. Děti ale měly každý svůj vlastní pokoj. Měli jsme obývák, což už bylo v cajku. Pak jsme ještě tři čtyři roky bydleli v Ruské ulici,“ řekl herec o dalším stěhování.
Po několika letech manželé začali toužit po klidu a velkoměstský shon vyměnili za ticho vesnice poblíž Mnichova Hradiště, kde v roce 1998 koupili starou usedlost. „Dřív tam bývala hospoda,“ vzpomínal Maděrič. Než se stala usedlost z přelomu století obyvatelnou, musela projít velkou rekonstrukcí. Výčep přestavěli na kuchyň a Maděričova žena Jitka si v jedné z místností otevřela kadeřnický salon.
Mojmíra Maděriče si většina lidí pamatuje právě z kuchyně. Ta jeho je sice poměrně malá, ale vznikají v ní skvělé dobroty.
Rád trávil čas na zahradě
Z bývalého tanečního sálu se stal obývák s dominantou v podobě originálního odkládacího stolku: „Když jsem v Brně zdědil byt, byl holý a uprostřed bylo křídlo. V paneláku jsem nevěděl, co s tím, tak jsem ho prodal Bolku Polívkovi za stovku. Ten si z něj udělal konferenční stolek. Bohužel nejde naladit, má prasklý pancíř,“ komentoval Maděrič.
Když počasí dovolilo, Mojmír trávil nejvíce času venku. Buď sedával ve stínu pod pergolou, nebo v bazénu. Ačkoli o sobě tvrdil, že není manuálně zručný, staral se sám o sekání tříhektarové zahrady. „Pokud se něco porouchá, na vesnici jdete do hospody a je to,“ komentoval herec pro Rytmus života.
V poslední době hrál nejvíce v Divadle Studio DVA a v Činoherním klubu.