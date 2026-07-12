Alena původně bydlela s rodinou v pražském Břevnově. „Měla jsem dvouletou dceru a čekala syna. Bylo jasné, že potřebujeme větší prostor,“ vzpomíná dnes módní návrhářka. Když objevili rozestavěný dům v Hostivici, neváhali. „S architektem Štemplem jsme začali řešit, jak má dům vypadat. Čekalo nás i bourání toho, co bylo udělané špatně,“ říká Alena.
Původně doufala, že stavba potrvá půl roku. Nakonec se protáhla na dva. Když jí stavitel po půl roce oznámil, že položil první cihlu, měla obrovskou radost. „Chtělo se mi to oslavit,“ směje se dnes.
Terasa, les a prostor
Rodina toužila po velké terase, zahradě a výhledu do lesa. Vše se splnilo. Terasa je dnes centrem rodinného života a Alena ji využívá celoročně. „Navrhovala jsem si i nábytek sama. Mám ráda jednobarevné věci, což je vidět i na mém šatníku,“ říká návrhářka.
V interiéru preferuje zemité tóny a dřevo. Podlahy jsou tmavé, ale jak sama přiznává, není to jednoduché. „S velkým psem a třemi kočkami to není úplně praktické. Hrubší dubová podlaha by byla lepší, ale tu naši mám stejně ráda,“ říká Alena. Dům má velký sklep i úložný prostor pod terasou. „Mít velký dům je jedna věc, ale nemít úložné prostory je katastrofa. Kam se vešla skříň, tam jsem ji dala,“ říká Wilson.
Krb jako srdce domova
V přízemí se nachází propojená kuchyň, jídelna a obývací pokoj s velkou sedací soupravou. Dominantou prostoru je krb. „Krb byl můj velký sen. Milují ho hlavně moji rodiče. Když přijedou, zatopím a máme krásný rodinný večer,“ vypráví Alena, která si jinak potrpí na čerstvý vzduch a nemá ráda doma přetopeno.
V suterénu se nachází sauna s ochlazovacím bazénkem. Místo, kde paní domu tráví nejvíc času. „Říkali mi, že když budu mít saunu doma, nebudu ji používat. Opak je pravdou. Miluju ji,“ popsala nám svoje nejoblíbenější místo. Ochlazovací bazének byl technicky náročný kvůli izolacím, ale nakonec se vše podařilo. „Jsem na to pyšná,“ dodává s úsměvem.
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Módní salon v suterénu
V suterénu má Alena také svůj salon, kde vítá klientky a vystavuje modely. „Dělám módu pro reálné ženy. Neřídím se diktátem velikostí 34–36. Moje modelky mají 38–40 a ušiju šaty na jakoukoli postavu,“ vysvětluje svůj postoj k módě. Její práce je často i terapií.
„Ženy mají komplexy z toho, co jim kdysi někdo řekl. U mě zjistí, že mají normální parametry. Navrhnu model podle nich a pak podle toho, jak je vidím já. A většinou to vyhraje můj návrh,“ prozradila módní návrhářka, která už řadě žen pomohla, aby se cítily lépe a vnímaly pozitivně svoje tělo.
Dům, který je domovem
Když Alena Wilson dům kupovala, některé prvky už změnit nešlo, ale nadšení z lokality, terasy a propojení s přírodou převážilo.
Bazén na zahradě je sezonní, ale jako milovnice vody si užívá alespoň obří vanu v koupelně. Její domov působí jako harmonické spojení rodinného života, práce, kreativity a přírody, přesně tak, jak si vysnila.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
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16. února 2020