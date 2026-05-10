Radikální proměna domu v Kutné Hoře: Nahlédněte do soukromí známé návrhářky

Módní návrhářka Petra Pilařová se rozhodla vrátit do domu, ve kterém vyrůstala. Místo nostalgie ovšem přišla radikální proměna. Osmdesát let starý domek v Kutné Hoře prošel kompletní rekonstrukcí a dnes působí jako stylová industriální nemovitost, kde má každý detail svůj příběh.
Obývacímu pokoji vévodí velká televize a spousta dekorací. | foto: Ivan Kahún

Módní návrhářka Petra Pilařová se nebojí experimentů, miluje starožitnosti v moderním kabátě a přiznává, že design u ní často vítězí nad praktičností. Dům v Kutné Hoře sdílí se svou jedenáctiletou dcerou, která se stala nejen spolubydlící, ale i malou spolutvůrkyní barevného ladění interiéru.

Petra jezdí dvakrát ročně na Mauricius, kde tráví spoustu času. Její kamarádka tam pronajímá vily a realizuje svatby na klíč, díky čemuž vznikla spolupráce. Kamarádka Petřiny modely nabízí k půjčení i ke koupi. Pilařová sama pro klienty navrhuje i šije svatební šaty, ale domov v Česku je pro ni stále základnou, do které se vrací s radostí.

Návrat do rodného domu

V okamžiku, kdy se Petra pustila do přestavby, měla velkou výhodu, protože dům znala do posledního místečka. „Bydlela jsem tu s rodiči, takže jsme přesně věděli, jaké chyby jsme tehdy udělali. Chyběla terasa, obývák nebyl propojený s kuchyní a do koupelny se chodilo z kuchyně. To všechno muselo pryč,“ vysvětluje Petra.

Dnes je z původního rodinného domku otevřený, vzdušný prostor, který působí mnohem větším dojmem než dříve. Nové dispoziční řešení dává vyniknout industriálním prvkům, starožitným detailům i Petřině odvaze kombinovat materiály, barvy a styly tak, aby vznikl domov, který je stejně osobitý jako její módní tvorba.

Pilařová se netají tím, že její estetické srdce bije pro funkcionalismus. „Můj vysněný dům je vila Tugendhat. Když ji nemůžu mít, alespoň jsem se inspirovala interiéry, industriálním křeslem, kuchyní i dalšími prvky,“ svěřila se. Inspirace je patrná na první pohled, vidíme čisté linie, kombinace kovu, skla a betonu, promyšlené světlo a důraz na materiál.

Kuchyň, která klame tělem

Na první pohled působí kuchyň jako vyzděná z cihel, ale jde o rafinovanější řešení. „Je to z ytongu, se zabudovanými skříňkami a spotřebiči. Celá kuchyň má povrchovou stěrku. Myslela jsem, že volím nízkonákladové řešení, ale rozpočet na stěrku byl nakonec jako na celou kuchyň,“ směje se návrhářka.

Černé skříňky a skleněný stůl vypadají efektně, ale údržba je výzva. „Nad praktičností jsem upřímně moc nepřemýšlela. Jela jsem si svůj design, který miluju. Až teď zjišťuju, že to nebyla úplně dobrá volba, a s dcerou je to někdy docela náročné,“ dodává s nadhledem Petra.

Barvy, které sjednotily dům

Interiér původně ladila do šedé, černé a bílé. Jen dcera měla růžovo-bílý pokoj. „Teď ho chtěla předělat na petrolejový. A já jsem zelenou před časem přidala do obýváku, takže to celý dům krásně sjednotilo a do budoucna bude obývák také v petrolejové barvě,“ popisuje Petra.

Tmavě zelená v kombinaci s černou vytváří elegantní, lehce dramatickou atmosféru, která k industriálnímu stylu skvěle sedí. V domě najdeme řadu starožitností, které mají pro Petru osobní hodnotu.

„V koupelně mám třeba zrcadlo po babičce, které jsem přetřela. Tatínek sbíral starožitný nábytek a já mu teď vdechuju nový život a trochu modernity,“ říká. Podobně pojala i šatnu, kde dominuje renovovaný lodní kufr a sada kulatých cestovních kufrů. „Když jedeme na dovolenou, jsme s nimi vždycky středem pozornosti,“ směje se módní návrhářka.

Showroom v zahradním domku

Prostor pro návrhářčinu tvorbu vznikl nečekaně. „Zahradní domek jsme původně dělali pro mamku, protože nechtěla bydlet s taťkou na samotě u lesa. Ale nakonec si tam připadala opuštěná, takže se odstěhovali na venkov. A mně vznikl perfektní showroom na šaty,“ svěřila se Petra.

Dnes je to místo plné látek, střihů a hotových modelů. Je to malý módní svět uprostřed zahrady.

Látky vozí hodně z exotického ostrova Mauricius, kde mají její svatební modely velký úspěch. Aktuálně Petru čekají především práce na zahradě, protože chce exteriéry sladit víc s interiérem.

„Jen bych chtěla dům zvenku přizpůsobit tomu, jak vypadá zevnitř. Takže mě čeká ještě spousta práce,“ uzavírá vyprávění Petra. Je jasné, že až se Petra Pilařová pustí do další fáze, bude to opět kombinace odvahy, kreativity a osobitého stylu.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

18. března 2026
