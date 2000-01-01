náhledy
Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.
Dvojice koupila 12 metrů dlouhý školní autobus Blue Bird za 9 tisíc dolarů (188 tisíc korun) a proměnila ho v originální hippie domov.
Rodiče a jejich dvě děti – pětiletá Ellie a tříletý Levi se do autobusu nastěhovali i se psem Mattiem.
Pětatřicetiletý Joe zrenovoval interiér, přeměnil sedačky na postel a vytvořil útulnou kuchyň i obývací prostor.
Rodiče tvrdí, že život na kolech je svobodný, dobrodružný a posiluje rodinné vazby.
Aby mohli pohodlně bydlet, potřebovali na proměnu 21 tisíc dolarů (438 tisíc korun).
Nový životní styl jim měsíčně ušetří přibližně 1 750 dolarů(37 tisíc korun) oproti bydlení v domě.
„Naši rodiče jsou pravý opak nás a zpočátku byli trochu překvapení, ale vidí, jak moc to milujeme, a teď už z nás mají radost,“ uzavírá spokojeně Monica.
