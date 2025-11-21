Místo práce a školy svoboda. Hippie rodiče žijí s dětmi ve školním autobusu

Lenka Weberová
Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.
Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali... Dvojice koupila 12 metrů dlouhý školní autobus Blue Bird za 9 tisíc dolarů (188... Rodiče a jejich dvě děti – pětiletá Ellie a tříletý Levi se do autobusu... Pětatřicetiletý Joe zrenovoval interiér, přeměnil sedačky na postel a vytvořil... Devětadvacetiletá Monica se stará o děti, vyučuje je a pracuje online. Rodina cestuje po USA, objevuje přírodu a místní komunity. Děti si hrají venku a každý den se učí novým věcem. Rodiče tvrdí, že život na kolech je svobodný, dobrodružný a posiluje rodinné... „Po narození dětí nás shon a ruch omrzely,“ říká Monica. Rodina chtěla klidnější a jednodušší život. Nakonec se rozhodli pro cestování. Autobus byl zpočátku jen prázdná kovová skořápka bez sedadel.

