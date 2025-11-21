|
Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku
Respektuje terén, otevírá se výhledem. V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její...
Šest tisíc lidí v jednom domě. Nejdelší panelák v Polsku potřebuje tři zastávky
Pro jedny je děsivou ukázkou socialistické bytové výstavby z dob Polské lidové republiky. Pro jiné je kultovním objektem, moderním pokladem národní architektury. Panelový dům v Gdaňsku je dlouhý tak,...
Stylový srub u lesa má biobazén a saunu. Dokonalé bydlení má jen jednu chybu
Anna Maria s partnerem bydlí ve srubovém domku u lesa na severovýchodě Slovenska. Citlivě postavený srub v harmonii s okolní přírodou si vyladili k dokonalosti. Dřevěné stěny v interiéru hrdě...
V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici
To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní...
Zachraňují horské nádraží Kovářská. Přespat můžete ve vagonech i vechtrovně
Nádraží Kovářská, dřív Šmídeberk a ještě dřív Schmiedeberg, stojí od roku 1872, kdy se začalo jezdit z Chomutova do Vejprt. Od roku 2006 začala devastace, kterou zastavila až skupina novinářů a...
Proslulý designér Karim Rashid tvrdí, že 90 % věcí kolem nás je naprostý průšvih
Karim Rashid, jeden z nejplodnějších světových designérů a tvůrce ikonických návrhů, přepisuje dál dějiny oboru. Miluje svou práci a barvy. Je vizionářem, do minulosti se neohlíží. Proč vidí...
Místo práce a školy svoboda. Hippie rodiče žijí s dětmi ve školním autobusu
Monica Mathesonová a Joe Bach z Chicaga se rozhodli změnit život. Prodali rodinný dům a dali v práci výpověď, aby mohli vychovávat děti ve školním autobusu.
Podívejte se na luxusní sídlo zpěvačky Billie Eilish za 127 milionů
Slavná americká zpěvačka Billie Eilish bydlí už dva roky v kalifornské La Canada Flintridge, kde na téměř čtyřech akrech vlastní dům za šest milionů dolarů, v přepočtu za 127 milionů korun.
Stačil nápad a dcera má v pokoji stolek jako filmová hvězda
Naše soutěž o nejlepší proměnu, kde na tři čtenáře čekají hodně zajímavé ceny, není o zásadních přestavbách nebo rekonstrukcích. Důležitý je nápad, nadšení a ochota udělat něco nejen pro sebe, ale...
Svět nábytku ožívá: FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI
FAVI, největší online vyhledávač nábytku, pomáhá milionům lidí proměnit obyčejné bydlení v útulný domov. Nyní v rámci svých inovativních úsilí přichází s revoluční novinkou. V listopadu odstartuje...
Pozor na sníh a led na střeše. Za jeho pád můžete zaplatit i statisíce
Každou zimu hrozí, že z domů padající sníh nebo kus ledu zraní nic netušícího chodce nebo poškodí auto. Nebezpečí riskuje i ten, kdo se na kluzkou střechu vydá bez patřičných bezpečnostních opatření....
Když rozvod nestačí. Jak dostat bývalého manžela z rodinného domu?
Před několika lety se má sestra rozvedla se svým manželem. Důvodem byly jeho exekuce. Bála se, že jeho finanční závazky nakonec přejdou na ni, píše Věra v příspěvku do seriálu Pronájem pod lupou.
Dům v Čakovicích umí překvapit. Uvnitř kouzlí se světlem i otevřeným prostorem
V pražských Čakovicích vznikl rodinný dům, který spojuje střídmost, prostorovou hloubku a přirozený vztah k zahradě. Architekti ze studia edit! architects navrhli stavbu na nárožním, mírně svažitém...
Víc než 300 let stará chata se konečně dočkala koupelny i pořádné kuchyně
V horské vesnici Vingelen najdete salaš, která zde stojí už přes tři sta let. Dřív sloužila jako farma, dnes ji rodina používá jen jako chatu pro rekreaci. O proměnu salaše plné historie rodina...