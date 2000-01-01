Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než metry čtvereční.
Jednadvacetiletý „nomád“ žije v malém domku na korbě svého Fordu Ranger z roku 2003.
Se svým psím mazlíčkem Stellou cestuje po USA a sdílí okamžiky ze života na cestách s téměř 450 tisíci sledujícími na Instagramu.
Seth postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma.
Pro radikální změnu svého života se rozhodl před víc než rokem.
Toužil po svobodě a dobrodružství. Běžný komfort ho nelákal.
Nejprve používal jen malou nástavbu.
Ale postupně stavbu přestavoval a vylepšoval.
„Ten první večer v mobilním domku byl neskutečný,“ vzpomíná.
Byla noc, poslouchal déšť, jak bubnuje na střechu, a uvědomil si, že tato kabina je nyní jeho domovem.
Přiznává, že mu chybí kdykoli dostupná teplá voda, ale oceňuje, že se může probudit například na pobřeží a vařit ve volné přírodě.
V autě má jen věci, bez kterých se neobejde. Což mu zajišťuje lehkost a nezávislost.
„Neustále něco upravuji a přestavuji. Momentálně navrhuji své nové dřevěné obydlí na autě. Vše dělám svépomocí,“ přiznává Seth.
Svobodu miluje víc než metry čtvereční. Kdykoli může nastartovat a změnit působiště.
Život na cestách přináší dobrodružství, od ranních východů slunce po nečekaná setkání s medvědy na Aljašce.
Minimalistický styl mu dává pocit opravdového života a neustále ho motivuje objevovat nové cesty.
„Připadá mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život, který bude můj, i když to znamená vyměnit pohodlí za nezávislost,“ říká.
