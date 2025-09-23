Bydlí na střeše auta v domku z překližky. Přestavba stála jen 61 tisíc

Lenka Weberová
Seth z USA postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Rozhodl se pro tento krok před rokem. Svobodu oceňuje víc než metry čtvereční.
Seth postavil konstrukci z překližky na zádi svého auta, izoloval ji a postupně proměnil v útulný prostor, kde se cítí jako doma. Pro radikální změnu svého života se rozhodl před víc než rokem. Toužil po svobodě a dobrodružství. Běžný komfort ho nelákal. Nejprve používal jen malou nástavbu. Ale postupně stavbu přestavoval a vylepšoval. „Ten první večer v mobilním domku byl neskutečný," vzpomíná. Byla noc, poslouchal déšť, jak bubnuje na střechu, a uvědomil si, že tato cesta je pro něj ta pravá. Přiznává, že mu chybí kdykoli dostupná teplá voda, ale oceňuje, že se může probudit kdekoli. V autě má jen věci, bez kterých se neobejde. Což mu zajišťuje lehkost a svobodu.

