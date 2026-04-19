Kateřina s partnerem koupili zchátralý komplex opuštěného mlýna na kraji obce Otročín v Karlovarském kraji před třemi lety. Dlouhá léta chátral a hlodání zubu času na něm bylo znát. Noví majitelé se proto hned po koupi pustili do rozsáhlé rekonstrukce.
„Chtěli jsme zachovat historii, řemeslnou poctivost i venkovskou duši a zároveň vdechnout místu nový smysl. Mlýn si získal naše srdce už jen z fotek, v době, kdy ostatní kroutili hlavou, co blázníme a do čeho se chceme pustit. Okolí nás odrazovalo, ale my jsme měli jasný cíl. Vdechnout mlýnu nový život a pokračovat v jeho příběhu. V hlavě jsme měli jasnou představu od první chvíle, co jsme na pozemek vkročili,“ vypráví Kateřina. Rekonstrukce byla podle slov majitelů skutečnou výzvou. Velkou smůlu měli na řemeslníky, kdy prý často viděli víc slibů než splněných úkonů.
Z trámů nové postele
Mlýn byl desítky let opuštěný. Hodně materiálu a vybavení bylo během tohoto období odcizeno. I tak se však majitelé snažili zachovat co nejvíce původních prvků. V části prvního patra se jim podařilo zrenovovat podlahová prkna. Majitelé zrenovovali také staré trámy a vyrobili z nich postele do všech pokojů. Z kamenů, které shromažďovali při výkopových pracích, dozdili zdi a začlenili je do zahradních skalek. Do kamenných chodníčků v zahradě vestavěli kamenné mlýnské kameny, kterými se dříve mlelo. V budově mlýna a stodole zůstaly zachované některé původní cihlové prvky.
V budově mlýnu je dnes pět samostatných pokojů a v podkroví společné spaní pro dvanáct hostů. V lese se rozprostírá glampingová zóna se stany a dřevěným domkem, kde lze ubytovat dalších jedenáct hostů. V přízemí stodoly se nachází kuchyň, kde se během pořádání svateb schází rodina na snídani. Prostory pro vlastní bydlení majitelé v mlýně nemají a bydlí proto opodál.
Bar jako centrum všeho dění
Svatby se konají ve stylové stodole, kde je hlavním prvkem cihlový bar. „Bar jsme vyzdili z pálených cihel, které jsme během rekonstrukce očistili a ošetřili penetračním nástřikem. Bar jsme kompletně vybavili včetně výčepního zařízení. Světla nad barem doladila celou atmosféru, protože i ta jsou z původních prostorů mlýna, která se uchovala z rekonstrukce,“ vysvětluje majitelka.
Na schodišti i na stěnách majitelé obrousili staré cihlové zdi, které odkazují na retro styl a dýchají kouzlem venkova.
„Každý kout vypráví příběh. A každý host, který k nám zavítá, se stává součástí nové kapitoly mlýna. Když zrovna nemáme v areálu svatebčany a novomanžele, tak si čas v mlýně užíváme my. Protože na chvíli se zastavit a žít daným okamžikem, je pro nás největším balzámem pro duši,“ říká Kateřina, která celý průběh rekonstrukce objektu Opuštěného Mlýna dokumentuje na svém profilu na Instagramu.
„Po tisících hodinách práce, radosti i náročných rozhodnutí se náš sen stal konečně skutečností. Mlýn jsme proměnili v prostor, kde se lidé mohou potkávat, slavit a tvořit vzpomínky. Kdo hledá místo s atmosférou, tichem přírody a zároveň zázemím pro pohodlí, ten si u nás přijde na své,“ uzavírá majitelka.