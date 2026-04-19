Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Klára Lyons
Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v němž se snoubí historie, pohodlí i nečekané architektonické prvky převzaté s původní stavby.

Kateřina s partnerem koupili zchátralý komplex opuštěného mlýna na kraji obce Otročín v Karlovarském kraji před třemi lety. Dlouhá léta chátral a hlodání zubu času na něm bylo znát. Noví majitelé se proto hned po koupi pustili do rozsáhlé rekonstrukce.

„Chtěli jsme zachovat historii, řemeslnou poctivost i venkovskou duši a zároveň vdechnout místu nový smysl. Mlýn si získal naše srdce už jen z fotek, v době, kdy ostatní kroutili hlavou, co blázníme a do čeho se chceme pustit. Okolí nás odrazovalo, ale my jsme měli jasný cíl. Vdechnout mlýnu nový život a pokračovat v jeho příběhu. V hlavě jsme měli jasnou představu od první chvíle, co jsme na pozemek vkročili,“ vypráví Kateřina. Rekonstrukce byla podle slov majitelů skutečnou výzvou. Velkou smůlu měli na řemeslníky, kdy prý často viděli víc slibů než splněných úkonů.

Z trámů nové postele

Mlýn byl desítky let opuštěný. Hodně materiálu a vybavení bylo během tohoto období odcizeno. I tak se však majitelé snažili zachovat co nejvíce původních prvků. V části prvního patra se jim podařilo zrenovovat podlahová prkna. Majitelé zrenovovali také staré trámy a vyrobili z nich postele do všech pokojů. Z kamenů, které shromažďovali při výkopových pracích, dozdili zdi a začlenili je do zahradních skalek. Do kamenných chodníčků v zahradě vestavěli kamenné mlýnské kameny, kterými se dříve mlelo. V budově mlýna a stodole zůstaly zachované některé původní cihlové prvky.

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.
Mlýnské kameny jako součást dekorace.
V pokojích jsou citlivě zachované původní prvky.
Pohled na starou stodolu
Česká idylka
24 fotografií

V budově mlýnu je dnes pět samostatných pokojů a v podkroví společné spaní pro dvanáct hostů. V lese se rozprostírá glampingová zóna se stany a dřevěným domkem, kde lze ubytovat dalších jedenáct hostů. V přízemí stodoly se nachází kuchyň, kde se během pořádání svateb schází rodina na snídani. Prostory pro vlastní bydlení majitelé v mlýně nemají a bydlí proto opodál.

Bar jako centrum všeho dění

Svatby se konají ve stylové stodole, kde je hlavním prvkem cihlový bar. „Bar jsme vyzdili z pálených cihel, které jsme během rekonstrukce očistili a ošetřili penetračním nástřikem. Bar jsme kompletně vybavili včetně výčepního zařízení. Světla nad barem doladila celou atmosféru, protože i ta jsou z původních prostorů mlýna, která se uchovala z rekonstrukce,“ vysvětluje majitelka.

Na schodišti i na stěnách majitelé obrousili staré cihlové zdi, které odkazují na retro styl a dýchají kouzlem venkova.

„Každý kout vypráví příběh. A každý host, který k nám zavítá, se stává součástí nové kapitoly mlýna. Když zrovna nemáme v areálu svatebčany a novomanžele, tak si čas v mlýně užíváme my. Protože na chvíli se zastavit a žít daným okamžikem, je pro nás největším balzámem pro duši,“ říká Kateřina, která celý průběh rekonstrukce objektu Opuštěného Mlýna dokumentuje na svém profilu na Instagramu.

„Po tisících hodinách práce, radosti i náročných rozhodnutí se náš sen stal konečně skutečností. Mlýn jsme proměnili v prostor, kde se lidé mohou potkávat, slavit a tvořit vzpomínky. Kdo hledá místo s atmosférou, tichem přírody a zároveň zázemím pro pohodlí, ten si u nás přijde na své,“ uzavírá majitelka.

Nejčtenější

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

Známá zpěvačka žije skromně. Opravuje školu a buduje vlastní hospodářství

Zpěvačka v domě žije s přítelem Jaromírem a spoustou zvířat, druhou část obývá...

Zpěvačka Viktorie Surmová bydlí s přítelem Jaromírem v malé obci ve Středočeském kraji. Společně rekonstruují budovu staré školy a postupně budují vlastní hospodářství.

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

19. dubna 2026

Úklid jako z katalogu je cesta k frustraci, říká expertka na krásný domov

Spoluzakladatelka projektu O domově Lucie Kocman. (19. prosince 2025)

Vstupuje do cizích domácností a obyvatelům radí, jak je funkčně uspořádat a vylepšit. Lucie Kocman, spoluzakladatelka projektu O domově, přitom není žádný pedant. Naopak. Mít neustále uklizeno je...

18. dubna 2026

Střechu vlastně nepotřebujete, když se vám nad domem vznáší skála

Vmáčknuté do skulin, vmezeřené do každé průrvy, kopírující profil členitého...

Okouzlující španělská Andalusie má krás na rozdávání, ale třítisícové městečko Setenil de las Bodegas vyniká i nad tamní bohatý průměr. Patří totiž současně k nejmalebnějším a přitom nejneobvyklejším...

18. dubna 2026

Ministerstva, paláce i vodní díla. František Roith proslul jako autor mnoha unikátních staveb

Zřejmě nejznámějším Roithovým dílem je Městská knihovna na Mariánském náměstí v...

Kolem jeho staveb můžeme v Praze denně chodit; znají je i mimopražští, a to třeba ze záběrů televizního zpravodajství. Architekt František Roith pomohl našemu hlavnímu městu, aby bylo ještě...

17. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

17. dubna 2026

Soused začal chovat drůbež. Kohout nás budí ve čtyři ráno, už to nezvládáme

Premium
Obce mohou regulovat veřejný pořádek, včetně chovu zvířat. Plošné zákazy chovu...

Řešíme problém se sousedem. V hustě zastavěné části obce si pořídil drůbež, kterou začal ve velkém chovat. Kohout nás budí pravidelně kolem čtvrté hodiny ranní, což je pro pracující lidi neúnosné,...

17. dubna 2026

Jak poznat lokalitu, kde se dobře žije? 5 věcí, které rozhodují

Ve spolupráci
Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

Při výběru bytu lidé často řeší dispozici, cenu nebo vzhled projektu. O skutečné kvalitě života však rozhoduje hlavně lokalita, která vytváří bezpečný a pohodlný přístav pro život. Důležitá je...

16. dubna 2026  11:45

Dům v oblacích. Legendární vodojem nabízí luxusní bydlení 21 metrů nad zemí

Kde přesně obec Thorpeness a bájný Dům v oblacích leží? Na východě anglického...

Zvlněnou krajinu s remízky, malebnou vesnici a domky rybářů na nedalekém pobřeží. To všechno budete mít z výšky jednadvaceti metrů jako na dlani. Tu krásu okolo přitom nebudete sledovat z rozhledny...

16. dubna 2026

KVÍZ: Znáte rekordní stavby a kuriozity v Česku?

,

Od prvního českého mrakodrapu přes nejdelší pěší most až po největší synagogu. Vyzkoušejte si kvíz o českých architektonických rekordech, zajímavostech a stavbách, které vyčnívají nad ostatní. O...

vydáno 16. dubna 2026

Domácí paneláky nestačily. Larsen-Nielsen měl zakrýt nedostatky české výroby

V roce 1977 začala výstavba sídliště Modřany. Sídliště Na Beránku bylo...

Komunistický režim počátkem 70. let pořídil licenci na stavbu panelových domů dánské soustavy Larsen-Nielsen. Údajně jimi chtěl oživit skladbu domů, k nákupu jej však dohnala nutnost. Oproti...

15. dubna 2026

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

15. dubna 2026

Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

15. dubna 2026

