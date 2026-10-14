„Dům jsme před osmi lety koupili zcela nezařízený. Protože s manželem, tehdy ještě přítelem, nemáme ani jeden příliš estetické cítění, šli jsme cestou pokus omyl. Zařizování předcházelo mnoho „modelací“ a zkoušek různých typů rozmístěný nábytku v prostoru, než jsme konečně přišli na ten správný,“ píše Kateřina.
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Obývacímu koutu dnes dominuje pohodlná italská sedací souprava ve tvaru L značky Natuzzi, která majitelům slouží už osm let a vyšší investice do kvality se podle nich vyplatila. Celý obývací kout je pokrytý tapetami, které dodávají prostoru pocit útulnosti a opticky jej oddělují od kuchyně a jídelního koutu. Nad pohovkou se vyjímá obraz přivezený z Vietnamu. Povlaky na polštáře si zase manželé přivezli až z Madagaskaru.
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Láska majitelů k cestování se promítá i do předmětů v knihovně, která byla vyráběna truhlářem na míru. Kromě knih jsou v ní umístěné i sošky, upomínkové předměty a korály ze všech koutů světa.
Spodní díl knihovny slouží jako úschovna hraček pro čtyřletého syna.
Hned vedle pohovky se nachází barový stolek, kde si pán domu uchovává likéry a oblíbenou whiskey pro zvláštní příležitosti. Vše doplňují pokojové rostliny, kterým se v interiéru díky velkým oknům velmi daří.