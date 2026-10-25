Od narození žije Martin v Brandýsku u Kladna, a i když si kvůli práci chvíli pohrával s myšlenkou pořízení bytu v Praze, nakonec od ní ustoupil a rozhodl se pro rodinný domek. Už u rodičů byl totiž zvyklý hodně pracovat na zahradě, baví ho to a v bytě by se unudil.
Nejprve si pořídil svažitý pozemek, což nebylo ideální pro stavbu ani s ohledem na přístup ve stáří, a pak objevil inzerát se starším domem na prodej. Bylo to ze známosti a musel trošku „přitlačit“, ale od roku 2016 mu i tato parcela říká pane. Martin logicky zvažoval, zda dům zachovat a zrekonstruovat, odborníci však opravy vyčíslili vysoko, a protože mu nevyhovovala ani samotná dispozice domu, došlo v roce 2019 k demolici.
Jasná představa
U otázky, jaký by měl nový dům být, měl Martin jasno velmi brzy. Parametry byly: ekologický, rychle postavený, s příjemným klimatem. Sečteno, podtrženo: i vzhledem k jeho ekologickému smýšlení mu vyšla dřevostavba. „Četl jsem si recenze těch, co je staví, a trval jsem na tom, aby byli členem ADMD – znamenalo to pro mě záruku kvality.“
Při procházení typových domů v nabídkách stavebních firem ho pak velmi zaujal typový projekt Orlando 5 – moderně pojatý velký bungalov s plochou střechou ve dvou výškových úrovních, který využívá všech prvků soudobé architektury: oddělení společenské a soukromé části domu, velké prosklené plochy či kombinace dvou odstínů omítky fasády. Třešničkou na dortu je pak přímý přístup na zahradu z každého pokoje včetně koupelny.
Když pak objevil firmu s dobrými referencemi, která splňovala podmínku členství v dodavatelské asociaci, měla pobočku blízko jeho pracoviště a výrobní závod nedaleko, a navíc mu jako jediná uměla tento projekt v provedení dřevostavby nabídnout, měl vybráno.
„Využil jsem jejich nabídky na individuální úpravy a projekt si ještě více doladil směrem k mým potřebám a představám. Například jsem ve prospěch větší ložnice zvolil místo dvou koupelen jen jednu, což je pro mě dostačující, a obývák spojil v jeden velký prostor s kuchyní. K dokonalosti mi chybí jen bezrámová okna, ale dispozičně mi takto dům naprosto vyhovuje,“ říká Martin. Interiér zaujme velkorysým obývacím pokojem s kuchyní, pracovnou, ložnicí s vlastní šatnou, prostornými pokoji i velkou technickou místností.
Nejprve zdržení, potom fofr
Než se ovšem do stavby mohl pustit, výzvou pro něj bylo pár byrokratických bojů, které přípravy na nový dům zbrzdily. „Dlouho se čekalo na demoliční výměr. Kvůli elektrickému vedení k sousedovi byl na starém domě nástřešák, takže bylo potřeba nejdřív zbudovat sloup, na což si ČEZ dával až rok. Musel jsem proto žádat o výjimku a o povolení a instalaci sloupu ve zkrácené lhůtě. Samotné umístění sloupu a přepojení vedení pak zabralo celý den a pro souseda jsem tak musel zajistit elektrocentrálu, která mu zásobovala alespoň ty nejdůležitější spotřebiče. Po vodárnách jsem zase chtěl výměnu nezdravých ocelových trubek za plastové, jenže hlavní uzávěr vody včetně těch trubek je na pozemku, který patří druhému sousedovi.“
Martin připouští, že takové situace sousedským vztahům úplně nesvědčí, ale dnes už je naštěstí vše opět v pořádku. „Další problém, který mě překvapil, byl s hasiči – zastavěná plocha domu je totiž více než 200 m2 a na to už je třeba jejich stanovisko a větší hydrant, který se ale v okolí objektu nenacházel. Při podrobnějším průzkumu okolí však byly nalezeny dva menší hydranty, což situaci řešilo. Bylo tak potřeba doplnit jen požárně bezpečnostní řešení.“
Samotný proces stavby ho pak ale svou rychlostí naopak překvapil. Celková délka realizace byla jen 5 měsíců a na místě dům vyrostl jako mávnutím kouzelného proutku. „Rychlost samotné stavby překvapila nejen mě. Soused ráno odjížděl do práce od základové desky, a když se odpoledne vrátil, stál tady dům.“ To bylo koncem roku 2020, a než mohlo v r. 2021 proběhnout stěhování, bylo třeba dořešit ještě hodně věcí.
|
Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život
Vlastní řešení nebylo ideální
Martin měl jasno v tom, že bude chtít v domě rekuperaci a teplovzdušné vytápění s chlazením, o kterém měl i velmi přesnou představu. Stavební firma mu vyšla vstříc, a ačkoli to u tak důležité součásti stavby není běžné, souhlasila s jeho vlastním zvoleným subdodavatelem.
„Nechal jsem si zpracovat projekt, udělal výběrové řízení a oslovil asi 10 firem. Zřejmě u rodinného domu není obvyklé instalovat vzduchotechniku, protože se mi ozvaly jenom dvě.“ Jednu zvolil, ale tím „dobrodrůžo“ neskončilo – chybné objednávky, pozdní dodávky, problémy s koordinací prací… zádrhely na stavbě způsobené nespolehlivým subdodavatelem se jen vršily.
Vrcholem bylo, když Martin ve strojovně objevil mokrou stěnu. Okamžitě informoval dodavatele stavby, který tam poslal vodoinstalatéry s kamerou a ti problém odhalili. „Když se dům chladí, ve VZT jednotce kondenzuje vlhko a řemeslník, který ji zapojoval, špatně napojil odvod kondenzátu na sifon. Prosakovalo to až pod podlahu.“ Naštěstí se podařilo místo úniku najít a problém způsobený externím subdodavatelem zažehnat.
Když víte, co chcete
Martin připouští, že při výběru zařízení hrají velkou roli individuální představy a potřeby. „To bezrámové zasklení oken ještě do budoucna možná zvážím a některé další vybavení by si z mého pohledu časem zasloužilo lepší provedení: místo laminátové podlahy bych volil dřevěnou, stejně jako kvalitnější vnitřní dveře a obložky, ale to se dá časem vyměnit. Každý investor si sám řekne, co je právě pro něj důležité, a za to si rád připlatí.“ On osobně individuální vkus potvrdil i doladěním některých zdí zajímavými tapetami.
Naprosto se pak našel v chytrém ovládání domu. „Nemám tady klasické vypínače. Zajímají mě nové technologie a chytré osvětlení je spolehlivé, bezdrátový vypínač používám jenom v ložnici a v koupelně, zbytek obstarají pohybová čidla, hlasové ovládání a nastavené scénáře.“ Kromě světel ho poslouchají i žaluzie, brána, audio systém, kamery a závlaha zahrady, a co nejde ovládat hlasově, řídí pán domu tabletem nebo mobilem. Součástí chytré domácnosti je i zařízení, které vychytává přebytky z nainstalované fotovoltaiky a ukládá je do 700l akumulační nádrže, i jiné, které pozná nejlevnější hodiny na spotovém trhu s elektřinou a v ty umožní chod tepelného čerpadla. Návratnost takových investic Martin nepočítal. „Věděl jsem, že tenhle systém chci, že se to jednou vrátí, že to je ekologické a já budu nezávislý.“
Krbová kamna nevytápí pouze vzduch, ale jsou napojena i na akumulační nádrž, která slouží jako zdroj tepla pro průtočný ohřev vody a teplovzdušné vytápění celého domu. „Štěrbinami nad každým oknem proudí v zimě teplý a v létě chladný čerstvý vzduch, mám tu čidla CO2, rekuperaci. Dům je pro účely vzduchotechniky rozdělen na dvě zóny (společenská a klidová), které se ovládají pomocí klapek se servopohony.“ Krbová kamna napojená na výměník se vyplatí hlavně v hlubokých mrazech, na které tepelné čerpadlo vzduch-voda nestačí. Na zahradě pod ruční pumpou se nachází ještě 9kubíková nádrž na dešťovou vodu – stahuje se z celé střechy a využívá se na zalévání zahrady s automatickým rozvodem. „Pitnou vodou vůbec nezalévám – mám prostě vztah k ekologii.“
Zcela soběstačný dům
Dodavatel zhotovil dům na klíč. Kuchyň nebo třeba FV panely už si investor řešil sám. „Kdyby se započetla fotovoltaika, je dům plusový – víc elektřiny prodám do sítě, než kolik spotřebuju. Pod palubami u jezírka jsou dvě šachty s čerpadly, UV lampami a bioreaktory, kde se množí užitečné bakterie.“
Původně zvažoval bazén, zahradní architekt mu ho ale rozmluvil. Pozemek je totiž z jedné strany ukončen skálou, ke které se jezírko hodí mnohem více. „Bál jsem se, že se mi ho nepodaří udržovat čisté, tak jsem si začal studovat možnosti…“ a vyšel mu potok. Vlastníma rukama ho i vybudoval – nanosil kameny, aby tudy čerpadla mohla prohánět vodu zpátky do jezírka. Na skálu je namířeno 5 reflektorů s různými scénáři – Martin tam třeba pouští českou trikoloru, když vyhrajeme nějaké mistrovství. Osvětlená skála měnící barvy je vidět z druhého konce obce a rodiny s dětmi se na ni chodí dívat. Světelné efekty se odráží i v jezírku a Martin je tak může pozorovat ze sedačky v obýváku.
„Je to krása a všechno mi tu funguje tak, jak jsem chtěl a plánoval. Jestli budeme stavět nový dům pro rodiče, rád oslovím zase stejného dodavatele. Když víte, co chcete, dá se všechno domluvit.“
Technické parametry:
- Typ domu: nízkoenergetický
- Zastavěná plocha: 202,1 m2
- Užitná plocha: 163,01 m2
- Dispozice: 5+kk
- Konstrukční systém: prefabrikovaný sloupkový panel
- Zdroj energie / teplo: Tepelné čerpadlo pro vytápění a chlazení, bez podlahového topení, s distribucí tepla pomocí teplovzdušného rozvodu ATREA, krbová vložka s teplovodním výměníkem
- Větrání: ATREA DUPLEX RK5
- Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,14 W/m2K
- Autor arch. návrhu a projektu: VEXTA DOMY
- Realizace: 2020, VEXTA a.s.
Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Martin Zeman, www.datelier.cz.