Moderátor Vaňura proměnil dům ve studio. Natáčí v něm kriminální pořady

Domu v Hradci Králové si Mirek s manželkou všimli víceméně náhodou. Toužili po místě, které by mohlo být malým televizním studiem a pracovnou zároveň, a tento dům byl na prodej delší dobu. Pozemek byl atypický, a navíc u rušnější silnice, proto cena pořád klesala.

„Když to vypadalo, že cena už níž nepůjde, dům jsme koupili,“ svěřil se Mirek, který původní stavbu na pozemku de facto zboural a postavil znova. Problém byl v tom, že k původnímu domu se nedochovaly žádné plány a nikdo ani nevěděl, jestli byl postaven ve dvacátých, nebo třicátých letech minulého století.

„Žádné plány k tomu nebyly, navíc mi bylo jasné, že se stavělo za krize, kdy se šetřilo. Báli jsme se proto, že základy domu nebudou moc kvalitní, a stavaři nás nakonec přesvědčili, že musí pryč,“ prozradil svoje obavy Mirek.

V domě trvale nebydlí, přestože by to bylo možné, ale s rodinou dál žije v pronájmu a studio využívá hlavně pro pracovní účely. „Točíme tady především rozhovory, spí tady kameramani, střihači a já tady mám bicí soupravu,“ přiznal Mirek, který si ze studia udělal klidnou pracovnu, kde připravuje svoje pořady.

„Techniky tady opravdu moc není, vždy najímám střihače i se střižnou, protože kdybych měl vlastní střižnu, musel bych ji minimálně jednou za rok modernizovat a kupovat nové vybavení, což se mi nevyplatí,“ říká dokumentarista, který má ve svém týmu vždy skvělé kolegy.

Strategická poloha v přírodě

Nemovitost se nachází na okraji města a život tady stále připomíná spíše ten na vesnici. Místní se rádi setkávají v hospůdce, nedaleko jsou rybníky, řeka i les. Rodina sice bydlela krátce v Praze, ale oba manželé vyrostli v Hradci Králové, a když se narodily děti, rozhodli se vrátit.

„Vzhledem k tomu, že jsme na kraji Hradce, je to s dopravou do Prahy dobré. Já jezdím do Prahy pracovně velice často, přesto nemusím díky tomu, že je dům na okraji města, projíždět ucpaným Hradcem. Na Vinohradské v Českém rozhlase jsem proto rychle a bez problémů,“ pochvaluje si hradecký patriot.

Podle vlastního vkusu

Kvůli práci a natáčení rozhlasové Kriminálky a televizního pořadu Legendy kriminalistiky jezdí často po celé republice, kde spolupracuje s jednotlivými týmy kriminálky. Vznikají tak autentické dokumenty založené na velmi otevřených zpovědích kriminalistů. Získat jejich důvěru není snadné, už proto, že jde o tak citlivá témata.

S Českým rozhlasem si Mirek letos začal zkoušet i besedy pro veřejnost v různých městech po republice. Zájem posluchačů Kriminálky je velký a na celé věci ho těší především to, že účastníci besed jsou fanoušci kriminalistiky, kteří toho o daných případech vědí hodně a nebojí se s místní kriminálkou diskutovat a ptát se. Jeho příznivci se mohou těšit i na deset nových dílů pořadu Legendy kriminalistiky, který natočil pro Českou televizi.

Manželka Dana je scenáristka a režisérka, ale kdysi chtěla studovat scénografii. Během stavby domu tak využila svůj výtvarný cit a o stavební záležitosti se postaral její otec, zkušený stavař. Studio si proto s Mirkem společně zvládli navrhnout sami a vybavit ho tak, jak si ho přáli mít. „Není tady žádný ústupek,“ říká dnes hrdě Mirek.

Nemovitost se skládá ze vstupní haly, místnosti, kde se konají porady, a několika pokojů v prvním patře, kde bývají ubytováni členové štábu. Hlavní místnost připomíná velkou kajutu na lodi, kde i stůl má na okrajích orámování, aby věci nespadly dolů. Námořnickému stylu odpovídá i výzdoba.

Velké plány se zahradou

Zahrada je zatím bezúdržbová a roste na ní trávník a borovice, které vysázel současný majitel. „Jezdíme na Hvar a naším snem je mít na zahradě sosny, které tam rostou. Borovice normálně roste do výšky, ale dá se během růstu tvarovat tak, aby vytvořila širokou korunu. Časem bychom tak měli mít na zahradě sosny, které nám připomenou oblíbený ostrov a během horkých dnů poskytnou stín,“ svěřil více o svých plánech se zahradou moderátor.