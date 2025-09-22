Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Autor:
Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin kadeřnický salon. Architekti ze studia Luni náročný úkol zvládli.
Sedlová střecha na hlavním traktu domu koresponduje s okolní zástavbou.

Sedlová střecha na hlavním traktu domu koresponduje s okolní zástavbou. | foto: Petr Polák

Velkoformátové zasklení nabízí úžasný výhled do zahrady.
Celý interiér je laděný do světlých přírodních tónů.
Nábytek doplňují dřevěné dubové podlahy, použité i na obklad stropu jídelny.
Jídelní část navazuje na kuchyň.
18 fotografií

„Základní stavební program jsme rozdělili do dvou jednopodlažních hmot, které jsou mezi sebou propojeny otevřeným krčkem propojujícím dům s garáží a kadeřnickým salonem. Hmota garáže v sobě ukrývá kadeřnický salon, orientovaný do klidné části zahrady s výhledem na staletý dub,“ popisuje architekt Lukáš Janout ze studia Luni.

Jinak také zakladatel slavného instagramového profilu „Delniq“, který mapuje hrůzy českých řemeslníků. Na jeho realizacích však chyby nenajdete.

Maximální propojení domu se zahradou se podařilo díky použití velkoformátových bezrámových oken. Z celého domu i interiéru na vás dýchne „čistota“, vše je promyšlené do každého detailu, nic není navíc, nic neruší, naopak prostor jen čeká na své uživatele...

Minimalistický dům oživuje žlutá barva, vládnou v něm mobilní aplikace

Důraz na detail

„Interiér jsme navrhli v jednoduchých minimalistických tvarech a světlých přírodních tónech. Nábytek doplňují dřevěné dubové podlahy, použité i na obklad stropu jídelny. Celému návrhu v exteriéru i interiéru dominuje práce s detailem, který by měl být jednoduchý, elegantní, ale uživatelsky neobtěžující,“ vysvětluje architekt Janout.

Hlavní obytný prostor s kuchyní a obývací částí zůstal otevřený do krovu, což zvyšuje příjemný pocit celkové otevřenosti a vzdušnosti. Jídelní část doplňuje ve hmotě domu „záliv“ pro venkovní krytou terasu, která pak přechází i před křídlo s jednotlivými ložnicemi.

Pekelná zvěrstva. Katastrofy českých domácností mapuje slavný Delniq

Ty v zadní části domu doplňují koupelny, technická místnost a šatna. „V domě je tak důsledně oddělená klidová zóna od společenské, což přispívá ke komfortnímu bydlení všech členů domácnosti,“ upozorňuje Lukáš Janout. Celému návrhu v exteriéru i interiéru pak dominuje práce s detailem, který je jednoduchý, elegantní, ale uživatelsky neobtěžující.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Penthouse za 105 milionů v Praze. Luxusní bydlení, které bere dech

V Praze se prodává luxusní byt za 105 milionů korun. Je to penthouse velký 271 metrů čtverečních a stojí v Holešovicích. V nabídce realitních kanceláří jsou však i další kvalitní nemovitosti, které...

Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...

Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?

Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...

KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe

Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...

Vila z doby Rakousko-Uherska se až zázračně vrátila ke svému půvabu

Reprezentační vila z dob Rakousko-uherské monarchie je součástí rozlehlé farmy. Po nesmyslných úpravách a navíc několikaletém chátrání, kdy byla opuštěná, ji noví majitelé vrátili původní lesk a...

Dům snů pro mladou rodinu. Díky fantastické proměně mají komfortní bydlení

Třípodlažní rodinný dům v pražských Čimicích prošel komplexní přestavbou podle návrhu ateliéru Plus One Architects. Za projektem stojí architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová. Výsledkem je...

22. září 2025

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Navrhnout dům v centru obce, kde převažuje tradiční zástavba domů se sedlovými střechami, není vůbec jednoduché. Zejména když má vzniknout nejen rodinný dům, ale také prostor pro majitelčin...

22. září 2025

Z tmavého domku vzniklo fantastické bydlení. Stačilo pár dobře mířených zásahů

Ze zanedbaného dělnického domku na předměstí španělského města Cartagena vytvořili architekti z ateliéru meii estudio skvělé bydlení. Vsadili na minimální, ale přesně cílené zásahy. Výsledek působí...

21. září 2025

Jak se bydlí ve srubu. Příběhy roubenek a dřevostaveb z masivu

Sny o vlastním bydlení bývají různé, ale pro ty, kteří milují přírodu a teplo domova, má své neopakovatelné kouzlo masivní dřevo. Ať už jde o klasický kanadský srub, tradiční roubenku, nebo moderní...

20. září 2025

Z hrůzy v pražských Hlubočepích je restaurace s neuvěřitelnou atmosférou

Bylo to místo spíš děsivé než přitažlivé: zanedbaný trakt starého činžáku, k tomu dvě zchátralé stavbičky… Jenže místní patrioti viděli i v této hrůze velký potenciál. A dočkali se. Dnes si užívají...

20. září 2025

Vykradené sklepy v paneláku. SVJ nalákalo zloděje, ti šli bez problémů krást

Premium

Bydlím v panelovém domě s SVJ. Odhlasovali jsme si rekonstrukci vnitřních prostor. K tomu bylo nutné odemknout bezpečnostní dveře ke sklepům a kóje vyklidit. SVJ bohužel tuto informaci vylepilo na...

19. září 2025

V „maršmelounu“ v centru Prahy si můžete pronajmout byt 3+kk za 68 tisíc

Jen stavba málokterého domu vzbudila v Praze v posledních letech tolik emocí. Bytový dům od architekta Zdeňka Fránka v blízkosti Anežského kláštera, na počátku přezdívaný „maršmeloun“, se však...

19. září 2025

KVÍZ: Poznáte baroko, rokoko, secesi či brutalismus? Většina lidí tápe

Baroko, gotika, brutalismus… zní to jako kouzelnické zaklínadlo? V tom případě je tento kvíz přesně pro vás! Proklikejte se světem věží, oblouků a betonu a zjisti, jestli máte oko (a mozek) na...

vydáno 19. září 2025

Ikonický hotel Inter-Continental. Někdejší normalizační připomínka svobody opět ožívá

Stavěl se šest let a představoval jakousi upomínku vzdálené svobody. Hotel Inter-Continental totiž v roce 1968 začala stavět americká společnost! A na jeho výstavbě se podílelo mnoho našich...

18. září 2025  13:02

Z bývalé hospody mají parádní úsporné bydlení. Za energie platí 1 400 měsíčně

Bývalá hospoda postavená v roce 1905 si získala pana Vladimíra natolik, že se ji rozhodl navzdory prvotním protestům manželky přetvořit v rodinné bydlení. Z chátrající stavby vznikl dům s nízkou...

18. září 2025

Kanceláře v Brně jsou plné papoušků. Ženy ocení nábytek na kolečkách

Za málo peněz hodně muziky. Tohoto úsloví se držel Ateliér CG-Creative, když navrhoval kanceláře firmy, kde pracují jen ženy a s nábytkem se musí neustále hýbat podle potřeby. A to vše s omezeným...

18. září 2025

Druhý domov na Kanárech. Co Veroniku a Pavla překvapilo a co museli řešit?

Veronika a Pavel si pořídili byt na Lanzarote na Kanárských ostrovech v době covidu-19. Apartmán si vyladili k dokonalosti a považují ho za druhý, i když maličký, domov za mořem. Co je na druhém...

17. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.