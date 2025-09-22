„Základní stavební program jsme rozdělili do dvou jednopodlažních hmot, které jsou mezi sebou propojeny otevřeným krčkem propojujícím dům s garáží a kadeřnickým salonem. Hmota garáže v sobě ukrývá kadeřnický salon, orientovaný do klidné části zahrady s výhledem na staletý dub,“ popisuje architekt Lukáš Janout ze studia Luni.
Jinak také zakladatel slavného instagramového profilu „Delniq“, který mapuje hrůzy českých řemeslníků. Na jeho realizacích však chyby nenajdete.
Maximální propojení domu se zahradou se podařilo díky použití velkoformátových bezrámových oken. Z celého domu i interiéru na vás dýchne „čistota“, vše je promyšlené do každého detailu, nic není navíc, nic neruší, naopak prostor jen čeká na své uživatele...
|
Minimalistický dům oživuje žlutá barva, vládnou v něm mobilní aplikace
Důraz na detail
„Interiér jsme navrhli v jednoduchých minimalistických tvarech a světlých přírodních tónech. Nábytek doplňují dřevěné dubové podlahy, použité i na obklad stropu jídelny. Celému návrhu v exteriéru i interiéru dominuje práce s detailem, který by měl být jednoduchý, elegantní, ale uživatelsky neobtěžující,“ vysvětluje architekt Janout.
Hlavní obytný prostor s kuchyní a obývací částí zůstal otevřený do krovu, což zvyšuje příjemný pocit celkové otevřenosti a vzdušnosti. Jídelní část doplňuje ve hmotě domu „záliv“ pro venkovní krytou terasu, která pak přechází i před křídlo s jednotlivými ložnicemi.
|
Pekelná zvěrstva. Katastrofy českých domácností mapuje slavný Delniq
Ty v zadní části domu doplňují koupelny, technická místnost a šatna. „V domě je tak důsledně oddělená klidová zóna od společenské, což přispívá ke komfortnímu bydlení všech členů domácnosti,“ upozorňuje Lukáš Janout. Celému návrhu v exteriéru i interiéru pak dominuje práce s detailem, který je jednoduchý, elegantní, ale uživatelsky neobtěžující.